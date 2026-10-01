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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽外卡系列賽，休士頓太空人以連敗不敵芝加哥白襪，今年賽季正式告終。效力太空人的28歲日籍投手今井達也，雖然在外卡戰於牛棚待命，但兩場比賽皆未獲得登板機會，旅美生涯的首個賽季也隨之劃下句點。今井達也今年一月以3年合約總值最高6300萬美元的合約加盟太空人，但首季防禦率卻是4.93，不如我國強投鄧愷威的4.76，出賽23場也低於後者的30場，談到這一年時，今井檢討自己技術不足，坦言在不同環境中打球很困難。看著球隊在板凳區迎接賽季終結，今井達也面色凝重地走回休息室。賽後受訪時，他談到了未上場的季後賽體驗：「因為是第一次經歷，季後賽特有的氛圍與巨大的歡呼聲，確實讓人感受到與例行賽完全不同的張力。」回顧今井達也的旅美首季，過程充滿起伏。他在4月5日對戰奧克蘭運動家時拿下大聯盟生涯首勝，但隨即在4月14日因右臂疲勞進入15天傷兵名單（IL）。儘管6月份曾拉出一波個人3連勝，但整體表現好壞落差過大，導致他在8月失去先發位置被調往後援。本季他共出賽23場（其中15場先發），留下6勝4敗、防禦率4.93的成績。總結旅美第一年，今井坦言充滿挑戰與悔恨：「這一年讓我深刻體會到，在一個與過去完全不同的環境與世界中打球有多麼困難。」他特別提到，大聯盟打者與他原本的想像有很大的落差：「或許是我原本的偏見，但我發現大聯盟的棒球其實非常細膩。打者不會輕易對壞球揮棒，而且只要球稍微偏向紅中，在日本可能只會被敲成一壘安打的球，在這裡立刻就會變成過牆的長打。我深刻感受到了雙方在力量與技術上的差距。」揮別菜鳥年的迷惘，誓言來季為球隊貢獻經歷了充滿波折與震撼教育的適應期，今井達也對明年賽季抱持著更踏實的態度。「現在我已經了解了大聯盟的氛圍和賽季的運作流程，明年應該能更順利地進入狀況。像是今年常出現『我現在到底該怎麼辦』的這種迷惘，明年就不會再有了。」今井堅定地表示，來季唯一的目標，就是心無旁騖地為球隊做出實質貢獻。