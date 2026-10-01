今天10月1日國際咖啡日International Coffee Day！爽喝最便宜「買一送一」四大咖啡優惠一次看，根據星巴克官網表示，第二杯半價好事成雙foodpanda外送優惠；路易莎咖啡買一送一Uber Eats外送再送乘車優惠券；85度C表示，蜜桃冰美式等指定果咖第二杯半價；CAMA CAFE表示，指定飲品「買8送1」APP優惠，《NOWNEWS今日新聞》整理四大咖啡優惠一次掌握。
星巴克：第二杯半價！好事成雙foodpanda外送優惠
星巴克表示，即日起至10月11日，開喝「第二杯半價」好事成雙foodpanda外送優惠！點購二杯大杯（含）以上奶香臻果風味摩卡、焦糖奶香星享那堤、焦糖可可碎片星冰樂，享第二杯半價。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間、飲品依外送配方製作，請依外送平台顯示為準；不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用；指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準。
星巴克國際咖啡日推薦「咖啡三式」體驗
迎接10月1日國際咖啡日
，星巴克推薦，全台首創、指定門市推出「咖啡三式體驗」，透過「晨曦」手沖咖啡、「午后」冰搖濃縮咖啡、「落霞」冷萃特調共三種調理方式，啜飲同一款咖啡 豆，從香氣、酸質到醇厚度，享受三種不同風味體驗。
目前「咖啡三式體驗」於保安門市、時代寓所門市、龍門門市、南港
LaLaport門市、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、大英門市、康橋門市、 高雄夢時代門市及愿秀門市限定販售。
路易莎咖啡：買一送一！Uber Eats外送再送乘車優惠券
根據Uber Eats APP，即日起至10月31日，路易莎咖啡新品「買一送一」外送優惠！包括：莊園美式（中）、黑糖雪點奶茶（中）都買一送一，再送乘車優惠券；還有「煙燻柚香牛磚壓／莊園美式」套餐、「麥香燻雞起司磚壓／莊園美式」套餐也有「買一送一」，再送乘車優惠券。
提醒大家，數量有限售完為止；門市活動品項、實際活動詳情及辦法，以APP及官網結帳頁面顯示為主。
85度C：指定果咖第二杯半價！蜜桃冰美式等菜單一覽
迎接10月1日國際咖啡日，85度C表示，推出雙重咖啡優惠！
◾️第二杯半價！85度C全台門市，10月1日至10月11日，指定8款果咖任選「第二杯半價」咖啡優惠！包括：蜜桃冰美式、荔枝冰美式、桑椹冰美式、葡萄冰美式、甘梅冰美式、椪柑冰美式、芒果雲朵咖啡、芭樂西西里咖啡等。
◾️咖啡寄杯抽iPhone！10月2日至12月25日，「週五咖啡日」中、大杯咖啡系列第二杯半價優惠！限同品項、同大小，不限冰熱。85 Cafe APP會員在當天，於門市單筆購買2張（含）以上咖啡寄杯卡，結帳時報會員電話，即可自動獲得周周自動抽獎機會。
每筆符合資格的消費皆可獲得一次抽獎機會，消費筆數越多、參加抽獎的機會也越多！獎項包括：iPhone 17共10名、喬山跑步機共3名，抽獎名單可累計，每月重新計算，中獎名單每周於85度C官方Facebook粉絲團公布，獎品顏色隨機出貨，不可指定。
CAMA CAFE：指定飲品「買8送1」APP優惠！
CAMA CAFE表示，即日起至10月1日，推出期間限定國際咖啡日APP優惠！
◾️指定飲品「買8送1」！歡慶10月1日國際咖啡日，即日起至10月1日，CAMA CAFE APP購買指定品項飲品寄杯提貨券，享有「買8送1」優惠，開喝金獎拿鐵、金獎美式、西西里咖啡、雙冠莊園精品美式、鮮奶熟香紅茶、鮮奶栗香焙煎茶都可選。
提醒大家，每位會員每種品項限購2組，提貨券自購買日起效期為60天；部分門市不適用寄杯領取商品兌換，詳細活動辦法請詳閱官方網站與App說明。
◾️咖啡豆常態優惠！CAMA CAFE咖啡豆「買9送1、買22送3」常態優惠推薦。
讓咖啡迷們一次囤好優質咖啡，隨時想喝就能輕鬆兌換；同時也持續提供咖啡豆「買9送1、買22送3」的販售優惠，從現磨飲品到咖啡豆，全方位滿足不同咖啡族群的日常需求。
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星巴克表示，即日起至10月11日，開喝「第二杯半價」好事成雙foodpanda外送優惠！點購二杯大杯（含）以上奶香臻果風味摩卡、焦糖奶香星享那堤、焦糖可可碎片星冰樂，享第二杯半價。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間、飲品依外送配方製作，請依外送平台顯示為準；不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用；指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準。
迎接10月1日國際咖啡日
目前「咖啡三式體驗」於保安門市、時代寓所門市、龍門門市、南港
路易莎咖啡：買一送一！Uber Eats外送再送乘車優惠券
根據Uber Eats APP，即日起至10月31日，路易莎咖啡新品「買一送一」外送優惠！包括：莊園美式（中）、黑糖雪點奶茶（中）都買一送一，再送乘車優惠券；還有「煙燻柚香牛磚壓／莊園美式」套餐、「麥香燻雞起司磚壓／莊園美式」套餐也有「買一送一」，再送乘車優惠券。
提醒大家，數量有限售完為止；門市活動品項、實際活動詳情及辦法，以APP及官網結帳頁面顯示為主。
迎接10月1日國際咖啡日，85度C表示，推出雙重咖啡優惠！
◾️第二杯半價！85度C全台門市，10月1日至10月11日，指定8款果咖任選「第二杯半價」咖啡優惠！包括：蜜桃冰美式、荔枝冰美式、桑椹冰美式、葡萄冰美式、甘梅冰美式、椪柑冰美式、芒果雲朵咖啡、芭樂西西里咖啡等。
◾️咖啡寄杯抽iPhone！10月2日至12月25日，「週五咖啡日」中、大杯咖啡系列第二杯半價優惠！限同品項、同大小，不限冰熱。85 Cafe APP會員在當天，於門市單筆購買2張（含）以上咖啡寄杯卡，結帳時報會員電話，即可自動獲得周周自動抽獎機會。
每筆符合資格的消費皆可獲得一次抽獎機會，消費筆數越多、參加抽獎的機會也越多！獎項包括：iPhone 17共10名、喬山跑步機共3名，抽獎名單可累計，每月重新計算，中獎名單每周於85度C官方Facebook粉絲團公布，獎品顏色隨機出貨，不可指定。
CAMA CAFE表示，即日起至10月1日，推出期間限定國際咖啡日APP優惠！
◾️指定飲品「買8送1」！歡慶10月1日國際咖啡日，即日起至10月1日，CAMA CAFE APP購買指定品項飲品寄杯提貨券，享有「買8送1」優惠，開喝金獎拿鐵、金獎美式、西西里咖啡、雙冠莊園精品美式、鮮奶熟香紅茶、鮮奶栗香焙煎茶都可選。
提醒大家，每位會員每種品項限購2組，提貨券自購買日起效期為60天；部分門市不適用寄杯領取商品兌換，詳細活動辦法請詳閱官方網站與App說明。
◾️咖啡豆常態優惠！CAMA CAFE咖啡豆「買9送1、買22送3」常態優惠推薦。
讓咖啡迷們一次囤好優質咖啡，隨時想喝就能輕鬆兌換；同時也持續提供咖啡豆「買9送1、買22送3」的販售優惠，從現磨飲品到咖啡豆，全方位滿足不同咖啡族群的日常需求。