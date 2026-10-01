又有颱風生成了！中央氣象署表示，原位於關島東北方海面的熱帶性低氣壓，已於今（1）日凌晨 2 時正式發展為今年第 26 號輕度颱風「彩雲」。氣象專家吳德榮指出，彩雲颱風未來強度將持續增強，恐發展為大型颱風，中央氣象署最新路徑預測也隨之出爐，提醒民眾持續留意氣象動態。
🟡輕颱彩雲凌晨正式生成！強度增強範圍將擴大
中央氣象署表示，原位於關島東北方海面的熱帶性低氣壓（TD29），已於今日凌晨 2 時正式發展為今年第 26 號輕度颱風，國際命名為「CHOI-WAN」，中文譯名為「彩雲」。根據觀測資料顯示，其中心位置在北緯 16.6 度，東經 148.7 度，中心氣壓 998 百帕。近中心最大風速每秒 18 公尺，瞬間最大陣風達每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑為 100 公里。
🟡未來將轉北朝日本前進！對台灣並無直接影響
針對颱風的未來動向，中央氣象署指出，輕颱彩雲目前正以每小時 14 公里的速度，持續向西進行。依據氣象署最新的路徑潛勢預測，彩雲颱風未來將呈現「先向西、後轉北」的移動趨勢，預計朝日本東南方海面方向前進，距離相當遙遠，對台灣天氣並不會產生直接影響。
🟡歐洲模式預測路徑出爐！偏北方向前進不侵台
氣象專家吳德榮也在專欄中分析指出，氣象署的路徑潛勢預測圖顯示彩雲颱風未來有轉北趨勢，且強度將持續增強，暴風範圍也會不斷擴大。此外，最新歐洲（ECMWF）模式系集模擬結果也顯示，彩雲後續將發展為「大型颱風」，模擬路徑大致以偏北前進的機率最高，完全沒有侵台機率；不過模式仍會隨著時間繼續調整其不確定性，後續仍應持續觀察。
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中央氣象署表示，原位於關島東北方海面的熱帶性低氣壓（TD29），已於今日凌晨 2 時正式發展為今年第 26 號輕度颱風，國際命名為「CHOI-WAN」，中文譯名為「彩雲」。根據觀測資料顯示，其中心位置在北緯 16.6 度，東經 148.7 度，中心氣壓 998 百帕。近中心最大風速每秒 18 公尺，瞬間最大陣風達每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑為 100 公里。
🟡未來將轉北朝日本前進！對台灣並無直接影響
針對颱風的未來動向，中央氣象署指出，輕颱彩雲目前正以每小時 14 公里的速度，持續向西進行。依據氣象署最新的路徑潛勢預測，彩雲颱風未來將呈現「先向西、後轉北」的移動趨勢，預計朝日本東南方海面方向前進，距離相當遙遠，對台灣天氣並不會產生直接影響。
🟡歐洲模式預測路徑出爐！偏北方向前進不侵台
氣象專家吳德榮也在專欄中分析指出，氣象署的路徑潛勢預測圖顯示彩雲颱風未來有轉北趨勢，且強度將持續增強，暴風範圍也會不斷擴大。此外，最新歐洲（ECMWF）模式系集模擬結果也顯示，彩雲後續將發展為「大型颱風」，模擬路徑大致以偏北前進的機率最高，完全沒有侵台機率；不過模式仍會隨著時間繼續調整其不確定性，後續仍應持續觀察。