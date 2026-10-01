我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藍琪（右）過去曾與梁修身（左）同台飆戲。（圖／翻攝自台灣歷史博物館）

資深女星藍琪（本名陳碧枝）過去是中視當家花旦，退出影壇多年，昨晚被證實已於9月22日過世，享壽74歲。藍琪的兒子陳鋼隨後出面回應，媽媽的死因是胰臟癌末期，他說病程進展快速，藍琪甚至來不及留下完整遺言，讓親友悲慟不已。而他也透露藍琪的遺願是進行樹葬，告別式將在10月12日低調舉行。據《壹蘋新聞網》報導，藍琪的兒子陳鋼昨（30）日深夜受訪，他透露，藍琪是在今年農曆過年期間發現罹患胰臟癌的，但當時已是末期，家人陪她接受約半年的化療，效果並不顯著。最終隨著病情急速惡化，藍琪來不及留下完整遺言就回天乏術，讓全家人都感到錯愕不捨。不過陳鋼說，藍琪生前早就交代好他，自己希望能夠樹葬，因此陳鋼決定遵照媽媽的意願，完成樹葬流程，並於10月12日為她舉行告別式。陳鋼是藍琪與前夫陳啓家生下的孩子，陳啓家是前《民生報》、《大成報》社長，比藍琪大17歲，兩人婚後藍琪就淡出演藝圈，並在30多歲時生下陳鋼，母子感情非常好。陳鋼說他也聽過母親提起演藝圈往事，而母親最大掛心的就是已經39歲的他還沒結婚。而陳啓家走得比藍琪早，陳鋼透露，爸爸去年因肺部感染住院，本來一度治療順利，康復出院，沒想到在返家休養期間，突然因心臟衰竭驟逝。等於陳鋼兩年內先後送走了爸媽，內心打擊非常大，如今只希望好好辦完母親的告別式，盡最後孝道。