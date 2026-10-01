皮克敏手遊《Pikmin Bloom》2026年10月任務和萬聖節主題登場！《Pikmin Bloom》推出可愛的「彩繪玻璃飾品皮克敏」，主要任務同樣是4個階段，主花為薊花、副花則是萬壽菊，「彩繪玻璃餅乾」，完成活動任務就能逐步解鎖7款活動主題 Mii 服裝，《NOWNEWS》也透過本文整理皮克敏10月任務。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》9月任務
第1階段
1.1 走1000步
2.1 培育2隻皮克敏
3.1 完成2個探險
4.1 種1000朵花
4.2 摧毀2棵蘑菇
第2階段
1.1 走2000步
2.1 種1000朵花
2.2 摧毀2棵蘑菇
3.1 培育3隻皮克敏
3.2 摧毀3棵蘑菇
4.1 種500朵薊花
4.2 摧毀4棵蘑菇
第3階段
1.1 走2000步
1.2 完成2個探險
2.1 種1500朵白色萬壽菊
2.2 摧毀3棵蘑菇
3.1 種1500朵紅色萬壽菊
3.2 摧毀4棵蘑菇
4.1 種1500朵黃色萬壽菊
4.2 種2000朵紅色薊花
4.3 摧毀5棵蘑菇
第4階段
1.1 完成3個探險
1.2 摧毀3棵蘑菇
2.1 種2000朵白色薊花
2.2 摧毀4棵蘑菇
3.1 種2000朵黃色薊花
3.2 種1000朵紅色萬壽菊
3.3 摧毀4棵蘑菇
4.1 種2000朵藍色薊花
4.2 種2500朵萬壽菊
4.3 摧毀5棵蘑菇
🟡皮克敏萬聖節飾品
《Pikmin Bloom》2026年10月，官方以「萬聖節」為主題，推出全新的「彩繪玻璃飾品皮克敏」，並復刻2023年「萬聖節糖果」和2024年「萬聖節燈」等2款飾品。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》10月收集獎勵
2026年10月1日至10月31日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包括「彩繪玻璃餅乾、可成長為萬聖節主題彩色玻璃飾品皮克敏的幼苗、花瓣」等，此外，當舞台中央的大花盛開時，除了隨機獎勵外，必定獲得一株金色幼苗。
📌500塊彩繪玻璃餅乾：貓咪尾巴
📌2000塊彩繪玻璃餅乾：貓耳頭帶
📌3700塊彩繪玻璃餅乾：彩繪玻璃風蝙蝠髮夾
📌5600塊彩繪玻璃餅乾：新月大禮帽
📌7700塊彩繪玻璃餅乾：玫瑰波奈特帽
📌10000塊彩繪玻璃餅乾：彩繪玻璃禮服大衣
📌12200塊彩繪玻璃餅乾：彩繪玻璃洋裝
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》10月「萬聖節蘑菇」
《Pikmin Bloom》10月主題蘑菇主打「萬聖節蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型萬聖節蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且10月最後一個周末額外增加3天。
📌巨型萬聖節蘑菇出現時間
■10月3日及4日
■10月10日及11日
■10月17日及18日
■10月24日及25日
■10月28日至31日
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第1階段
1.1 走1000步
2.1 培育2隻皮克敏
3.1 完成2個探險
4.1 種1000朵花
4.2 摧毀2棵蘑菇
第2階段
1.1 走2000步
2.1 種1000朵花
2.2 摧毀2棵蘑菇
3.1 培育3隻皮克敏
3.2 摧毀3棵蘑菇
4.1 種500朵薊花
4.2 摧毀4棵蘑菇
第3階段
1.1 走2000步
1.2 完成2個探險
2.1 種1500朵白色萬壽菊
2.2 摧毀3棵蘑菇
3.1 種1500朵紅色萬壽菊
3.2 摧毀4棵蘑菇
4.1 種1500朵黃色萬壽菊
4.2 種2000朵紅色薊花
4.3 摧毀5棵蘑菇
第4階段
1.1 完成3個探險
1.2 摧毀3棵蘑菇
2.1 種2000朵白色薊花
2.2 摧毀4棵蘑菇
3.1 種2000朵黃色薊花
3.2 種1000朵紅色萬壽菊
3.3 摧毀4棵蘑菇
4.1 種2000朵藍色薊花
4.2 種2500朵萬壽菊
4.3 摧毀5棵蘑菇
《Pikmin Bloom》2026年10月，官方以「萬聖節」為主題，推出全新的「彩繪玻璃飾品皮克敏」，並復刻2023年「萬聖節糖果」和2024年「萬聖節燈」等2款飾品。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》10月收集獎勵
2026年10月1日至10月31日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包括「彩繪玻璃餅乾、可成長為萬聖節主題彩色玻璃飾品皮克敏的幼苗、花瓣」等，此外，當舞台中央的大花盛開時，除了隨機獎勵外，必定獲得一株金色幼苗。
📌500塊彩繪玻璃餅乾：貓咪尾巴
📌2000塊彩繪玻璃餅乾：貓耳頭帶
📌3700塊彩繪玻璃餅乾：彩繪玻璃風蝙蝠髮夾
📌5600塊彩繪玻璃餅乾：新月大禮帽
📌7700塊彩繪玻璃餅乾：玫瑰波奈特帽
📌10000塊彩繪玻璃餅乾：彩繪玻璃禮服大衣
📌12200塊彩繪玻璃餅乾：彩繪玻璃洋裝
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》10月「萬聖節蘑菇」
《Pikmin Bloom》10月主題蘑菇主打「萬聖節蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型萬聖節蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且10月最後一個周末額外增加3天。
📌巨型萬聖節蘑菇出現時間
■10月3日及4日
■10月10日及11日
■10月17日及18日
■10月24日及25日
■10月28日至31日