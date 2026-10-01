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▲譚松韻當了太久的「許蘭香」，已經忘記沈嘉蘭的生辰了。（圖／翻攝自微博）

《蘭香如故》9月30日暫停更新，原因是劇方與播出平台排程策略調整，加上熱播高潮，透過降速改單日更新的排播手法，延長劇迷對戲的熱度週期，吸引更多人訂閱SVIP（超級VIP）搶先看大結局。然而不少劇迷叫苦連天，沒有新的集數看，只好回頭二刷，看到譚松韻進入林家當丫鬟，因為闖禍回家跟媽媽拿錢，見到媽媽的手滿是凍瘡，讓人忍不住又哭了。《蘭香如故》昨（30）晚停更讓劇迷湧入社群抱怨，不少人因為沒有新的集數看，只好回頭二刷，第7集中，譚松韻飾演的「許蘭香」被叫進林家當丫鬟，耳聰目明的她還得在大奶奶趙星棠（李夢 飾）面前裝笨，知道大奶奶偷情，為了製造不在場證明，跑到鋪子門口找事，因而衝撞了客人。大奶奶得知後罰她在冰天雪地裡跪著，其他丫鬟替她求情，大奶奶為顧全大局網開一面，但要她把客人的東西賠了，譚松韻回家找媽媽，媽媽很驚訝她怎麼突然能回家，譚松韻不好意思地開口，說自己闖禍了，回來要銀子。雖家裡狀況不好，但媽媽一句話都沒問，把所有家當都拿出來，譚松韻看到媽媽滿手凍瘡，不忍心地只拿了幾個碎銀子，媽媽要她多拿點，譚松韻找了個理由推託，說這樣下次闖禍還能回來拿，把媽媽逗樂。不少觀眾看到這又忍不住哭了，譚松韻雖臉上掛著笑容，但還是有演出內心的糾結與心疼，大讚她演技進步許多。不只是這個片段，預告中劉學義帶她去祭拜「沈家」，告訴她今天是無緣的未婚妻沈嘉蘭的生辰，譚松韻也笑著哭了，因為自己都忘記的生日，丈夫竟然還記得，劇迷紛紛表示，「這苦笑演得真好」、「演技太戳心了」、「蘭香已經忘記自己是沈嘉蘭了」。