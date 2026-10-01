今年重陽節為 10 月 18 日（農曆九月初九），新北市重陽敬老禮金提前於 10 月 14 日起陸續發放！凡設籍新北市滿 1 年且年滿 65 歲以上長者（原住民滿 55 歲），每人可領取 1,500 元至 2 萬元不等禮金。選擇匯款者最快於 10 月 14 日直接入帳；領現金者自 10 月 17 日起開放致贈，請長輩與家屬留意時程。
🟡新北重陽禮金誰能領？設籍滿一年且滿65歲
新北市政府社會局指出，115 年重陽敬老禮金發放對象為設籍新北市滿 1 年、且重陽節當月（10月）年滿 65 歲以上長者與 55 歲以上原住民。發放方式採「匯款優先、現金為輔」，已於 8 月 27 日前向區公所提出帳戶申請者，款項將在 10 月 14 日（三）直接匯入指定的銀行或郵局帳戶，免去出門排隊領取的繁瑣程序。
🟡重陽敬老禮金領多少？百歲人瑞最高拿二萬元
補助金額依長者年齡層分為四個級距發放：
65 歲至 79 歲（原住民 55 至 64 歲）：每人 1,500 元
80 歲至 89 歲：每人 2,000 元
90 歲至 99 歲：每人 5,000 元
100 歲以上（百歲人瑞）：每人 2 萬元
此外，針對年滿 99 歲的長者，新北市政府將另外加贈精美禮品 1 份以表達敬意。
🟡重陽禮金要怎麼領？10月14匯款、17發現金
禮金發放採「匯款優先、現金為輔」：
匯款入帳：已辦理過匯款或於今年 8 月 27 日前完成申請者，款項將於 10 月 14 日（三） 直接匯入指定帳戶。
現金領取：分三階段辦理，10 月 17 日至 11 月 1 日可至各里辦公處領取；11 月 2 日至 12 月 11 日移至各區公所社會課；若逾期未領，最後可在 12 月 14 日至 12 月 31 日至新北市政府社會局補領，逾期視同放棄。
領取憑證：本人親領請攜帶身分證正本；委託代領請出示雙方身分證正本及印章。
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新北市政府社會局指出，115 年重陽敬老禮金發放對象為設籍新北市滿 1 年、且重陽節當月（10月）年滿 65 歲以上長者與 55 歲以上原住民。發放方式採「匯款優先、現金為輔」，已於 8 月 27 日前向區公所提出帳戶申請者，款項將在 10 月 14 日（三）直接匯入指定的銀行或郵局帳戶，免去出門排隊領取的繁瑣程序。
補助金額依長者年齡層分為四個級距發放：
65 歲至 79 歲（原住民 55 至 64 歲）：每人 1,500 元
80 歲至 89 歲：每人 2,000 元
90 歲至 99 歲：每人 5,000 元
100 歲以上（百歲人瑞）：每人 2 萬元
此外，針對年滿 99 歲的長者，新北市政府將另外加贈精美禮品 1 份以表達敬意。
🟡重陽禮金要怎麼領？10月14匯款、17發現金
禮金發放採「匯款優先、現金為輔」：
匯款入帳：已辦理過匯款或於今年 8 月 27 日前完成申請者，款項將於 10 月 14 日（三） 直接匯入指定帳戶。
現金領取：分三階段辦理，10 月 17 日至 11 月 1 日可至各里辦公處領取；11 月 2 日至 12 月 11 日移至各區公所社會課；若逾期未領，最後可在 12 月 14 日至 12 月 31 日至新北市政府社會局補領，逾期視同放棄。
領取憑證：本人親領請攜帶身分證正本；委託代領請出示雙方身分證正本及印章。