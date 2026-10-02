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陸軍六軍團位於新竹關西的206旅，30日晚間驚傳一名王姓女中尉排長墜樓輕生事件。六軍團證實此事，稱單位人員立即實施急救並送醫搶救，仍不幸宣告不治，後續將全力協助家屬辦理治喪事宜，另已成立專案小組，配合司法及相關單位調查，以釐清事件肇因。六軍團說，王姓中尉30日晚間倒臥營舍周邊，經單位人員立即實施急救並送醫搶救，仍不幸宣告不治。對於王員不幸離世深感哀痛，獲報當下即與家屬取得聯繫，並由高階幹部全程陪同協處。不過王姓中尉去年7月畢業後擔任少尉軍官，今年4月才派任到206旅新訓中心，但自認指揮能力不足，難以勝任勤務，軍中一度將她改調旅部文書官，後來曾一度表達願意賠錢退役，但因家人希望她再思考，同時部隊協助就診身心科，原本近期有反映想要重回連隊，沒想到卻發生憾事。只是網傳她因值星問題輕生，六軍團政戰主任簡熒宏駁斥此事，稱王姓中尉沒有被霸凌，當下也沒有金錢問題，確切肇因仍待調查。