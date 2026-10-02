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📍10月2日中華代表團完整賽程

📍林郁婷、陳念琴拚拳擊雙金

📍《英雄聯盟》金牌戰大戰韓國復仇

📍謝淑薇女雙、混雙4強多線出擊、詹皓晴出戰女雙

📍湯智鈞領軍反曲弓男團拚獎牌

📍中華台北最新為3金12銀27銅、共42面獎牌，暫居第14名

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▲亞運英雄聯盟項目當家射手Doggo（邱梓銓）談到明天對上實力獨一檔的韓國隊，笑說不需要調整什麼心態，都來名古屋就要來贏的。（圖／中華奧會提供）

10月2日中華代表團完整賽程

運動種類 日本時間 項目(量級)及階段 參賽選手 對手國 (姓名) 地點 名次 / 備註 高爾夫 06:30 男子個人賽 - 第3回合 王偉軒 - 春日井鄉村俱樂部東球場 高爾夫 06:30 男子個人賽 - 第3回合 洪健堯 - 春日井鄉村俱樂部東球場 高爾夫 06:30 男子個人賽 - 第3回合 詹世昌 - 春日井鄉村俱樂部東球場 高爾夫 06:30 男子團體賽 - 第3回合 王偉軒 / 洪健堯 / 詹世昌 - 春日井鄉村俱樂部東球場 高爾夫 09:19 女子個人賽 - 第3回合 徐薇淩 - 春日井鄉村俱樂部東球場 高爾夫 09:19 女子個人賽 - 第3回合 曾雅妮 - 春日井鄉村俱樂部東球場 高爾夫 09:19 女子個人賽 - 第3回合 錢珮芸 - 春日井鄉村俱樂部東球場 高爾夫 09:19 女子團體賽 - 第3回合 徐薇淩 / 曾雅妮 / 錢珮芸 - 春日井鄉村俱樂部東球場 自由車(場地賽) 10:00 女子全能賽 - 集體出發賽 (1/4) 黃亭茵 - 伊豆自由車館 自由車(場地賽) 10:30 男子競輪賽 - 第一輪 康世峰 - 伊豆自由車館 (視賽果晉級) 自由車(場地賽) 10:57 女子全能賽 - 節奏搶分賽 (2/4) 黃亭茵 - 伊豆自由車館 自由車(場地賽) 11:15 男子競輪賽 - 復活賽 康世峰 - 伊豆自由車館 (視賽果晉級) 自由車(場地賽) 15:09 男子競輪賽 - 準決賽 康世峰 - 伊豆自由車館 (視賽果晉級) 自由車(場地賽) 15:25 女子全能賽 - 淘汰賽 (3/4) 黃亭茵 - 伊豆自由車館 自由車(場地賽) 15:46 男子美式接力賽 - 決賽 簡耘澤 / 許仕儒 - 伊豆自由車館 🏅 獎牌賽 自由車(場地賽) 16:57 男子競輪賽 - 第7-12名賽 康世峰 - 伊豆自由車館 (視賽果晉級) 自由車(場地賽) 17:02 男子競輪賽 - 決賽 康世峰 - 伊豆自由車館 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 自由車(場地賽) 17:21 女子全能賽 - 計分賽 (4/4) 黃亭茵 - 伊豆自由車館 角力 10:45 女子50公斤級 - 16強賽 林宜慧 越南 (DO Ngoc Linh) 名古屋市稻永運動中心 角力 11:02 女子76公斤級 - 16強賽 張惠慈 蒙古 (ENKH-AMAR Davaanasan) 名古屋市稻永運動中心 角力 11:55 女子50公斤級 - 8強賽 林宜慧 (烏茲別克或斯里蘭卡) 名古屋市稻永運動中心 (視賽果晉級) 角力 12:22 女子76公斤級 - 8強賽 張惠慈 哈薩克 (SYZDYKOVA Elmira) 名古屋市稻永運動中心 (視賽果晉級) 角力 12:56 女子50公斤級 - 4強賽 林宜慧 - 名古屋市稻永運動中心 (視賽果晉級) 角力 13:06 女子76公斤級 - 4強賽 張惠慈 - 名古屋市稻永運動中心 (視賽果晉級) 角力 13:22 女子50公斤級 - 復活賽 林宜慧 - 名古屋市稻永運動中心 (視賽果晉級) 角力 13:23 女子76公斤級 - 復活賽 張惠慈 - 名古屋市稻永運動中心 (視賽果晉級) 角力 19:28 女子50公斤級 - 銅牌戰 林宜慧 - 名古屋市稻永運動中心 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 角力 19:35 女子50公斤級 - 金牌戰 林宜慧 - 名古屋市稻永運動中心 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 角力 19:52 女子76公斤級 - 銅牌戰 張惠慈 - 名古屋市稻永運動中心 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 角力 20:02 女子76公斤級 - 金牌賽 張惠慈 - 名古屋市稻永運動中心 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 柔道 11:00 女子-78公斤級 - 8強淘汰賽 許王淑卉 (黎巴嫩或吉爾吉斯) 愛知國際競技場 柔道 11:00 女子-78公斤級 - 4強淘汰賽 許王淑卉 - 愛知國際競技場 (視賽果晉級) 柔道 11:00 女子-78公斤級 - 復活賽 許王淑卉 - 愛知國際競技場 (視賽果晉級) 柔道 11:00 女子+78公斤級 - 16強淘汰賽 張齡方 吉爾吉斯 (KALYEVA Aidemi Imanovna) 愛知國際競技場 柔道 11:00 女子+78公斤級 - 8強淘汰賽 張齡方 中國 (牛欣然) 愛知國際競技場 (視賽果晉級) 柔道 11:00 女子+78公斤級 - 4強淘汰賽 張齡方 - 愛知國際競技場 (視賽果晉級) 柔道 11:00 女子+78公斤級 - 復活賽 張齡方 - 愛知國際競技場 (視賽果晉級) 柔道 11:00 男子-90公斤級 - 16強淘汰賽 陳鵬宇 蒙古 (JUGDERGARAV Enkhtur) 愛知國際競技場 柔道 11:00 男子-90公斤級 - 8強淘汰賽 陳鵬宇 (日本或尼泊爾) 愛知國際競技場 (視賽果晉級) 柔道 11:00 男子-90公斤級 - 4強淘汰賽 陳鵬宇 - 愛知國際競技場 (視賽果晉級) 柔道 11:00 男子-90公斤級 - 復活賽 陳鵬宇 - 愛知國際競技場 (視賽果晉級) 柔道 11:00 男子+100公斤級 - 16強淘汰賽 戴友銘 吉爾吉斯 (ZHOLDOSHKAZIEV Emirkhan) 愛知國際競技場 柔道 11:00 男子+100公斤級 - 8強淘汰賽 戴友銘 日本 (OTA Hyoga) 愛知國際競技場 (視賽果晉級) 柔道 11:00 男子+100公斤級 - 4強淘汰賽 戴友銘 - 愛知國際競技場 (視賽果晉級) 柔道 11:00 男子+100公斤級 - 復活賽 戴友銘 - 愛知國際競技場 (視賽果晉級) 柔道 17:00 女子-78公斤級 - 銅牌賽 許王淑卉 - 愛知國際競技場 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 柔道 17:00 女子-78公斤級 - 金牌賽 許王淑卉 - 愛知國際競技場 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 柔道 17:00 女子+78公斤級 - 銅牌賽 張齡方 - 愛知國際競技場 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 柔道 17:00 女子+78公斤級 - 金牌賽 張齡方 - 愛知國際競技場 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 柔道 17:00 男子-90公斤級 - 銅牌賽 陳鵬宇 - 愛知國際競技場 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 柔道 17:00 男子-90公斤級 - 金牌賽 陳鵬宇 - 愛知國際競技場 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 柔道 17:00 男子+100公斤級 - 銅牌賽 戴友銘 - 愛知國際競技場 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 柔道 17:00 男子+100公斤級 - 金牌賽 戴友銘 - 愛知國際競技場 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 帆船 11:00 男子單人雷射型 ILCA 7級 - 決賽 吳采謙 - 海陽遊艇碼頭 🏅 獎牌賽 壘球 11:00 壘球 - 循環賽 杜雅婷/陳靖瑜/柯夏愛/朱怡珊/潘玉玲/李思詩/林紀紜/陳家宜/林志霙/劉瑄/何欹璠/蘇奕璇/楊安淇/林鳳珍/沈嘉玟/姜婷恩/葉貴萍 南韓 安城綜合運動公園壘球場 循環賽戰績 4勝2負 輕艇激流 11:00 女子單人K艇 (WK1) - 計時賽 張筑涵、吳亭儀 - 矢作川輕艇激流標竿水道 輕艇激流 11:30 男子單人K艇 (MK1) - 計時賽 廖力泓、吳融政 - 矢作川輕艇激流標竿水道 輕艇激流 13:30 女子單人K艇 (WK1) - 8強賽 張筑涵、吳亭儀 - 矢作川輕艇激流標竿水道 (視賽果晉級) 輕艇激流 13:46 男子單人K艇 (MK1) - 8強賽 廖力泓、吳融政 - 矢作川輕艇激流標竿水道 (視賽果晉級) 輕艇激流 14:18 女子單人K艇 (WK1) - 4強賽 張筑涵、吳亭儀 - 矢作川輕艇激流標竿水道 (視賽果晉級) 輕艇激流 14:22 男子單人K艇 (MK1) - 4強賽 廖力泓、吳融政 - 矢作川輕艇激流標竿水道 (視賽果晉級) 輕艇激流 14:50 女子單人K艇 (WK1) - 小決賽 張筑涵、吳亭儀 - 矢作川輕艇激流標竿水道 (視賽果晉級) 輕艇激流 14:54 男子單人K艇 (MK1) - 小決賽 廖力泓、吳融政 - 矢作川輕艇激流標竿水道 (視賽果晉級) 輕艇激流 15:10 女子單人K艇 (WK1) - 決賽 張筑涵、吳亭儀 - 矢作川輕艇激流標竿水道 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 輕艇激流 15:14 男子單人K艇 (MK1) - 決賽 廖力泓、吳融政 - 矢作川輕艇激流標竿水道 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 曲棍球 11:30 女子 - 第7-8名賽 姚雯瑄/楊婉雯/范惠雲/王詩涵/蔡辰蔚/廖浿珊/陳亭君/張芝賢/張子菱/黃鈺婷/毛宜暄/卜令美/王語裘/朱怡君/黃珮綸/羅紫茵/賴雅涵/葉舒琴/李采翊/王文岑 印尼 岐阜縣綠地體育場 電子競技 12:00 英雄聯盟 - 金牌戰 余峻嘉/蔡明宏/邱梓銓/劉家豪/陳俋錦/林煜恩 - 愛知天空展覽館 🏅 獎牌賽 拳擊 13:15 女子60公斤級 - 金牌賽 林郁婷 中國 (楊成宇) 西尾市綜合體育館 🏅 獎牌賽 拳擊 17:45 女子65公斤級 - 金牌賽 陳念琴 印度 (PARVEEN) 西尾市綜合體育館 🏅 獎牌賽 跆拳道(對打) 13:42 女子-49公斤級 - 16強賽 王婕菱 巴林 (KALAWADH Fatema) 豐橋市綜合體育館 跆拳道(對打) 14:30 女子-67公斤級 - 16強賽 王薇嘉 越南 (TRAN Thi Anh Tuyet) 豐橋市綜合體育館 跆拳道(對打) 15:44 男子-80公斤級 - 16強賽 洪俊義 菲律賓 (CEA Dave) 豐橋市綜合體育館 跆拳道(對打) 15:56 女子-49公斤級 - 8強賽 王婕菱 (菲律賓或哈薩克) 豐橋市綜合體育館 (視賽果晉級) 跆拳道(對打) 16:20 女子-67公斤級 - 8強賽 王薇嘉 (卡達或中國) 豐橋市綜合體育館 (視賽果晉級) 跆拳道(對打) 16:44 男子-80公斤級 - 8強賽 洪俊義 (南韓或ART) 豐橋市綜合體育館 (視賽果晉級) 跆拳道(對打) 17:10 女子-49公斤級 - 4強賽 王婕菱 - 豐橋市綜合體育館 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 跆拳道(對打) 18:06 女子-67公斤級 - 4強賽 王薇嘉 - 豐橋市綜合體育館 (視賽果晉級) 跆拳道(對打) 18:48 男子-80公斤級 - 4強賽 洪俊義 - 豐橋市綜合體育館 (視賽果晉級) 跆拳道(對打) 19:20 女子-49公斤級 - 金牌賽 王婕菱 - 豐橋市綜合體育館 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 跆拳道(對打) 19:50 女子-67公斤級 - 金牌賽 王薇嘉 - 豐橋市綜合體育館 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 跆拳道(對打) 20:05 男子-80公斤級 - 金牌賽 洪俊義 - 豐橋市綜合體育館 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 射箭 14:00 反曲弓男子團體 - 4強淘汰賽 湯智鈞 / 鄭祥輝 / 林子翔 南韓 岡崎中央綜合公園 射箭 14:55 反曲弓男子團體 - 銅牌賽 湯智鈞 / 鄭祥輝 / 林子翔 - 岡崎中央綜合公園 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 射箭 15:20 反曲弓男子團體 - 金牌賽 湯智鈞 / 鄭祥輝 / 林子翔 - 岡崎中央綜合公園 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 霹靂舞 14:00 女子組 - 海選 許馥雅、楊加力 - 愛知縣國際展覽中心 (俟大會公告比賽場次) 霹靂舞 14:45 男子組 - 海選 孫振、吳定杰 - 愛知縣國際展覽中心 (俟大會公告比賽場次) 霹靂舞 16:00 女子組 - 16強賽 許馥雅、楊加力 - 愛知縣國際展覽中心 (視賽果晉級，俟大會公告場次) 霹靂舞 17:08 男子組 - 16強賽 孫振、吳定杰 - 愛知縣國際展覽中心 (視賽果晉級，俟大會公告場次) 網球 14:30 女子雙打 - 4強賽 謝淑薇 / 梁恩碩 哈薩克 (DANILINA Anna / PUTINTSEVA Yuliya) 名古屋市東山公園網球中心 🏅 獎牌賽 網球 14:30 女子雙打 - 4強賽 吳芳嫺 / 詹皓晴 香港 (CHONG Eudice / WON Hong Yi) 名古屋市東山公園網球中心 🏅 獎牌賽 網球 16:30 混合雙打 - 4強賽 曾俊欣 / 謝淑薇 日本 (SHIBAHARA Ena / FRIEND Jay) 名古屋市東山公園網球中心 🏅 獎牌賽 排球 16:00 男子 - 第9-12名賽 黃宇晨/陳玠廷/張育陞/黃正良/蔡沛彰/呂姜耀凱/汪秉勳/莊邵捷/温逸凱/劉昱麟/張祐晨/張昀亮 哈薩克 小牧市公園競技場 韻律體操 18:00 團體全能資格賽 (5球) 李慈紋 / 李鈺文 / 張起畇 / 孫庚心 / 呂沅洛 - 名古屋市綜合體育館

林郁婷、陳念琴拚拳擊雙金

《英雄聯盟》金牌戰大戰韓國復仇

謝淑薇女雙、混雙4強多線出擊、詹皓晴出戰女雙

▲2026年名古屋亞運網球女子選手謝淑薇。（圖／記者朱永強攝）

湯智鈞領軍反曲弓男團拚獎牌

▲中華反曲弓隊本屆亞運6名選手中有5人都是首次參賽，男子隊僅湯智鈞擁有亞運經驗，成為陣中最重要的老將戰力。（圖／大專體總提供）

中華台北最新為3金12銀27銅、共42面獎牌，暫居第14名

名次 國家 金牌🥇 銀牌🥈 銅牌🥉 獎牌數 1 中國 154 71 63 288 2 日本 59 79 79 217 3 韓國 30 30 53 113 4 烏茲別克 16 21 19 56 5 伊朗 12 17 13 42 6 泰國 12 11 15 38 7 巴林 11 5 5 21 8 印度 10 22 32 64 9 哈薩克 9 19 36 64 10 北韓 7 8 9 24 14 台灣 3 12 27 42

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▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會來到10月2日，轉眼間即將迎來閉幕時刻。不過中華代表團今日依舊有許多獎牌戰，其中《英雄聯盟》、拳擊女將林郁婷、陳念琴都將出賽金牌戰；網球混雙以及女雙項目、反曲弓男團也將迎來4強，屆時將決定是否能再升級獎牌成色。台灣拳壇雙姝林郁婷與陳念琴連袂發威，順利過關斬將殺進金牌戰。在上屆杭州亞運勇奪金牌、巴黎奧運登頂的林郁婷，本屆亞運挑戰升量級至60公斤級，雖然因未列種子使得籤表異常艱難，且8強賽遭遇曾於亞錦賽擊敗自己的北韓勁敵元恩景，但她成功復仇，4強更輕鬆5：0完勝烏茲別克對手，連續兩屆闖入亞運金牌戰。另一方面，在上屆杭州亞運收穫銅牌、巴黎奧運摘銅的陳念琴，則在女子65公斤級四強賽迎戰北韓好手黃孝順。雙方繼今年4月亞錦賽金牌戰後再度狹路相逢，陳念琴頂住對手頑強纏鬥，以3：2驚險勝出，創下個人生涯首度挺進亞運金牌戰的新紀錄。林郁婷將在決賽硬碰中國好手楊成宇，而陳念琴則將對決印度強敵。名古屋亞運電競項目《英雄聯盟》迎來萬眾矚目的台韓金牌戰。中華代表隊在四強賽展現強大韌性，首局成功逆轉越南，次局更以28分鐘直落二俐落收下勝利，連續兩屆亞運挺進金牌戰。回顧上屆杭州亞運，中華隊在決賽不敵韓國隊遺憾收下銀牌，本屆預賽同樣不敵沒有Faker的韓國隊。如今兩軍再度於最高殿堂狹路相逢，本屆陣中唯一的「兩朝元老」下路選手Doggo（邱梓銓）與金牌教練「戰馬」陳如治表示，團隊已針對敵方陣容做好充足整備，將狀態拉到最滿。面對由大魔王Faker領軍的韓國，中華隊拋下包袱、抱持「來了就是要贏」的必勝信念，期盼能再為台灣搶下一面金牌。亞運網球項目目前來到4強階段，台灣選手還有謝淑薇 / 梁恩碩、吳芳嫺 / 詹皓晴的女雙以及謝淑薇 /曾俊欣的混雙。謝淑薇 / 梁恩碩在8強賽的「超級搶十」中以10：0橫掃地主日本組合晉級；隨後謝淑薇又在混雙八強戰攜手曾俊欣，直落二擊敗中國好手吳易昺與郭涵煜，多線作戰順利搶下女雙與混雙兩張準決賽門票，個人保底進帳兩面銅牌。另一方面，詹皓晴與吳芳嫺的組合同樣表現亮眼，在女雙八強戰遭遇頭號種子中國組合張帥與郭涵煜。面對頑強對手，詹皓晴與吳芳嫺展現超強心理素質，拯救了兩個賽末點並把握第5個賽末點驚險勝出。隨著謝淑薇／梁恩碩與詹皓晴／吳芳嫺雙雙挺進女雙四強，中華代表隊已提前為網球項目鎖定兩面女雙獎牌，今日將全力爭奪決賽門票，衝擊金牌。上屆杭州亞運台灣反曲弓代表隊陷入低潮、遺憾中斷連續8屆奪牌的輝煌紀錄，本屆由擁有兩屆奧運資歷的「湯包」湯智鈞掛帥領軍，攜手亞運新面孔林子翔與鄭祥輝捲土重來。湯智鈞先是在資格賽飆出破大會紀錄的692分高分，率隊鎖定第4種子；進入團體淘汰賽後更展現大將之風，8強賽面對印尼隊一度陷入0：4落後的大絕境，但3人頂住壓力連追2局扳平，並在關鍵加射階段一舉送出「連續3支10分箭」滿分完封對手，以5：4完成驚天大逆轉殺進4強。