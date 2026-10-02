2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會來到10月2日，轉眼間即將迎來閉幕時刻。不過中華代表團今日依舊有許多獎牌戰，其中《英雄聯盟》、拳擊女將林郁婷、陳念琴都將出賽金牌戰；網球混雙以及女雙項目、反曲弓男團也將迎來4強，屆時將決定是否能再升級獎牌成色。
🟡本文重點摘要
📍10月2日中華代表團完整賽程
📍林郁婷、陳念琴拚拳擊雙金
📍《英雄聯盟》金牌戰大戰韓國復仇
📍謝淑薇女雙、混雙4強多線出擊、詹皓晴出戰女雙
📍湯智鈞領軍反曲弓男團拚獎牌
📍中華台北最新為3金12銀27銅、共42面獎牌，暫居第14名
📍亞運轉播平台整理
10月2日中華代表團完整賽程
林郁婷、陳念琴拚拳擊雙金
台灣拳壇雙姝林郁婷與陳念琴連袂發威，順利過關斬將殺進金牌戰。在上屆杭州亞運勇奪金牌、巴黎奧運登頂的林郁婷，本屆亞運挑戰升量級至60公斤級，雖然因未列種子使得籤表異常艱難，且8強賽遭遇曾於亞錦賽擊敗自己的北韓勁敵元恩景，但她成功復仇，4強更輕鬆5：0完勝烏茲別克對手，連續兩屆闖入亞運金牌戰。
另一方面，在上屆杭州亞運收穫銅牌、巴黎奧運摘銅的陳念琴，則在女子65公斤級四強賽迎戰北韓好手黃孝順。雙方繼今年4月亞錦賽金牌戰後再度狹路相逢，陳念琴頂住對手頑強纏鬥，以3：2驚險勝出，創下個人生涯首度挺進亞運金牌戰的新紀錄。林郁婷將在決賽硬碰中國好手楊成宇，而陳念琴則將對決印度強敵。
《英雄聯盟》金牌戰大戰韓國復仇
名古屋亞運電競項目《英雄聯盟》迎來萬眾矚目的台韓金牌戰。中華代表隊在四強賽展現強大韌性，首局成功逆轉越南，次局更以28分鐘直落二俐落收下勝利，連續兩屆亞運挺進金牌戰。回顧上屆杭州亞運，中華隊在決賽不敵韓國隊遺憾收下銀牌，本屆預賽同樣不敵沒有Faker的韓國隊。
如今兩軍再度於最高殿堂狹路相逢，本屆陣中唯一的「兩朝元老」下路選手Doggo（邱梓銓）與金牌教練「戰馬」陳如治表示，團隊已針對敵方陣容做好充足整備，將狀態拉到最滿。面對由大魔王Faker領軍的韓國，中華隊拋下包袱、抱持「來了就是要贏」的必勝信念，期盼能再為台灣搶下一面金牌。
謝淑薇女雙、混雙4強多線出擊、詹皓晴出戰女雙
亞運網球項目目前來到4強階段，台灣選手還有謝淑薇 / 梁恩碩、吳芳嫺 / 詹皓晴的女雙以及謝淑薇 /曾俊欣的混雙。
謝淑薇 / 梁恩碩在8強賽的「超級搶十」中以10：0橫掃地主日本組合晉級；隨後謝淑薇又在混雙八強戰攜手曾俊欣，直落二擊敗中國好手吳易昺與郭涵煜，多線作戰順利搶下女雙與混雙兩張準決賽門票，個人保底進帳兩面銅牌。
另一方面，詹皓晴與吳芳嫺的組合同樣表現亮眼，在女雙八強戰遭遇頭號種子中國組合張帥與郭涵煜。面對頑強對手，詹皓晴與吳芳嫺展現超強心理素質，拯救了兩個賽末點並把握第5個賽末點驚險勝出。隨著謝淑薇／梁恩碩與詹皓晴／吳芳嫺雙雙挺進女雙四強，中華代表隊已提前為網球項目鎖定兩面女雙獎牌，今日將全力爭奪決賽門票，衝擊金牌。
湯智鈞領軍反曲弓男團拚獎牌
上屆杭州亞運台灣反曲弓代表隊陷入低潮、遺憾中斷連續8屆奪牌的輝煌紀錄，本屆由擁有兩屆奧運資歷的「湯包」湯智鈞掛帥領軍，攜手亞運新面孔林子翔與鄭祥輝捲土重來。
湯智鈞先是在資格賽飆出破大會紀錄的692分高分，率隊鎖定第4種子；進入團體淘汰賽後更展現大將之風，8強賽面對印尼隊一度陷入0：4落後的大絕境，但3人頂住壓力連追2局扳平，並在關鍵加射階段一舉送出「連續3支10分箭」滿分完封對手，以5：4完成驚天大逆轉殺進4強。
中華台北最新為3金12銀27銅、共42面獎牌，暫居第14名
亞運轉播平台整理
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍10月2日中華代表團完整賽程
📍林郁婷、陳念琴拚拳擊雙金
📍《英雄聯盟》金牌戰大戰韓國復仇
📍謝淑薇女雙、混雙4強多線出擊、詹皓晴出戰女雙
📍湯智鈞領軍反曲弓男團拚獎牌
📍中華台北最新為3金12銀27銅、共42面獎牌，暫居第14名
📍亞運轉播平台整理
|運動種類
|日本時間
|項目(量級)及階段
|參賽選手
|對手國 (姓名)
|地點
|名次 / 備註
|高爾夫
|06:30
|男子個人賽 - 第3回合
|王偉軒
|-
|春日井鄉村俱樂部東球場
|高爾夫
|06:30
|男子個人賽 - 第3回合
|洪健堯
|-
|春日井鄉村俱樂部東球場
|高爾夫
|06:30
|男子個人賽 - 第3回合
|詹世昌
|-
|春日井鄉村俱樂部東球場
|高爾夫
|06:30
|男子團體賽 - 第3回合
|王偉軒 / 洪健堯 / 詹世昌
|-
|春日井鄉村俱樂部東球場
|高爾夫
|09:19
|女子個人賽 - 第3回合
|徐薇淩
|-
|春日井鄉村俱樂部東球場
|高爾夫
|09:19
|女子個人賽 - 第3回合
|曾雅妮
|-
|春日井鄉村俱樂部東球場
|高爾夫
|09:19
|女子個人賽 - 第3回合
|錢珮芸
|-
|春日井鄉村俱樂部東球場
|高爾夫
|09:19
|女子團體賽 - 第3回合
|徐薇淩 / 曾雅妮 / 錢珮芸
|-
|春日井鄉村俱樂部東球場
|自由車(場地賽)
|10:00
|女子全能賽 - 集體出發賽 (1/4)
|黃亭茵
|-
|伊豆自由車館
|自由車(場地賽)
|10:30
|男子競輪賽 - 第一輪
|康世峰
|-
|伊豆自由車館
|(視賽果晉級)
|自由車(場地賽)
|10:57
|女子全能賽 - 節奏搶分賽 (2/4)
|黃亭茵
|-
|伊豆自由車館
|自由車(場地賽)
|11:15
|男子競輪賽 - 復活賽
|康世峰
|-
|伊豆自由車館
|(視賽果晉級)
|自由車(場地賽)
|15:09
|男子競輪賽 - 準決賽
|康世峰
|-
|伊豆自由車館
|(視賽果晉級)
|自由車(場地賽)
|15:25
|女子全能賽 - 淘汰賽 (3/4)
|黃亭茵
|-
|伊豆自由車館
|自由車(場地賽)
|15:46
|男子美式接力賽 - 決賽
|簡耘澤 / 許仕儒
|-
|伊豆自由車館
|🏅 獎牌賽
|自由車(場地賽)
|16:57
|男子競輪賽 - 第7-12名賽
|康世峰
|-
|伊豆自由車館
|(視賽果晉級)
|自由車(場地賽)
|17:02
|男子競輪賽 - 決賽
|康世峰
|-
|伊豆自由車館
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|自由車(場地賽)
|17:21
|女子全能賽 - 計分賽 (4/4)
|黃亭茵
|-
|伊豆自由車館
|角力
|10:45
|女子50公斤級 - 16強賽
|林宜慧
|越南 (DO Ngoc Linh)
|名古屋市稻永運動中心
|角力
|11:02
|女子76公斤級 - 16強賽
|張惠慈
|蒙古 (ENKH-AMAR Davaanasan)
|名古屋市稻永運動中心
|角力
|11:55
|女子50公斤級 - 8強賽
|林宜慧
|(烏茲別克或斯里蘭卡)
|名古屋市稻永運動中心
|(視賽果晉級)
|角力
|12:22
|女子76公斤級 - 8強賽
|張惠慈
|哈薩克 (SYZDYKOVA Elmira)
|名古屋市稻永運動中心
|(視賽果晉級)
|角力
|12:56
|女子50公斤級 - 4強賽
|林宜慧
|-
|名古屋市稻永運動中心
|(視賽果晉級)
|角力
|13:06
|女子76公斤級 - 4強賽
|張惠慈
|-
|名古屋市稻永運動中心
|(視賽果晉級)
|角力
|13:22
|女子50公斤級 - 復活賽
|林宜慧
|-
|名古屋市稻永運動中心
|(視賽果晉級)
|角力
|13:23
|女子76公斤級 - 復活賽
|張惠慈
|-
|名古屋市稻永運動中心
|(視賽果晉級)
|角力
|19:28
|女子50公斤級 - 銅牌戰
|林宜慧
|-
|名古屋市稻永運動中心
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|角力
|19:35
|女子50公斤級 - 金牌戰
|林宜慧
|-
|名古屋市稻永運動中心
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|角力
|19:52
|女子76公斤級 - 銅牌戰
|張惠慈
|-
|名古屋市稻永運動中心
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|角力
|20:02
|女子76公斤級 - 金牌賽
|張惠慈
|-
|名古屋市稻永運動中心
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|柔道
|11:00
|女子-78公斤級 - 8強淘汰賽
|許王淑卉
|(黎巴嫩或吉爾吉斯)
|愛知國際競技場
|柔道
|11:00
|女子-78公斤級 - 4強淘汰賽
|許王淑卉
|-
|愛知國際競技場
|(視賽果晉級)
|柔道
|11:00
|女子-78公斤級 - 復活賽
|許王淑卉
|-
|愛知國際競技場
|(視賽果晉級)
|柔道
|11:00
|女子+78公斤級 - 16強淘汰賽
|張齡方
|吉爾吉斯 (KALYEVA Aidemi Imanovna)
|愛知國際競技場
|柔道
|11:00
|女子+78公斤級 - 8強淘汰賽
|張齡方
|中國 (牛欣然)
|愛知國際競技場
|(視賽果晉級)
|柔道
|11:00
|女子+78公斤級 - 4強淘汰賽
|張齡方
|-
|愛知國際競技場
|(視賽果晉級)
|柔道
|11:00
|女子+78公斤級 - 復活賽
|張齡方
|-
|愛知國際競技場
|(視賽果晉級)
|柔道
|11:00
|男子-90公斤級 - 16強淘汰賽
|陳鵬宇
|蒙古 (JUGDERGARAV Enkhtur)
|愛知國際競技場
|柔道
|11:00
|男子-90公斤級 - 8強淘汰賽
|陳鵬宇
|(日本或尼泊爾)
|愛知國際競技場
|(視賽果晉級)
|柔道
|11:00
|男子-90公斤級 - 4強淘汰賽
|陳鵬宇
|-
|愛知國際競技場
|(視賽果晉級)
|柔道
|11:00
|男子-90公斤級 - 復活賽
|陳鵬宇
|-
|愛知國際競技場
|(視賽果晉級)
|柔道
|11:00
|男子+100公斤級 - 16強淘汰賽
|戴友銘
|吉爾吉斯 (ZHOLDOSHKAZIEV Emirkhan)
|愛知國際競技場
|柔道
|11:00
|男子+100公斤級 - 8強淘汰賽
|戴友銘
|日本 (OTA Hyoga)
|愛知國際競技場
|(視賽果晉級)
|柔道
|11:00
|男子+100公斤級 - 4強淘汰賽
|戴友銘
|-
|愛知國際競技場
|(視賽果晉級)
|柔道
|11:00
|男子+100公斤級 - 復活賽
|戴友銘
|-
|愛知國際競技場
|(視賽果晉級)
|柔道
|17:00
|女子-78公斤級 - 銅牌賽
|許王淑卉
|-
|愛知國際競技場
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|柔道
|17:00
|女子-78公斤級 - 金牌賽
|許王淑卉
|-
|愛知國際競技場
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|柔道
|17:00
|女子+78公斤級 - 銅牌賽
|張齡方
|-
|愛知國際競技場
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|柔道
|17:00
|女子+78公斤級 - 金牌賽
|張齡方
|-
|愛知國際競技場
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|柔道
|17:00
|男子-90公斤級 - 銅牌賽
|陳鵬宇
|-
|愛知國際競技場
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|柔道
|17:00
|男子-90公斤級 - 金牌賽
|陳鵬宇
|-
|愛知國際競技場
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|柔道
|17:00
|男子+100公斤級 - 銅牌賽
|戴友銘
|-
|愛知國際競技場
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|柔道
|17:00
|男子+100公斤級 - 金牌賽
|戴友銘
|-
|愛知國際競技場
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|帆船
|11:00
|男子單人雷射型 ILCA 7級 - 決賽
|吳采謙
|-
|海陽遊艇碼頭
|🏅 獎牌賽
|壘球
|11:00
|壘球 - 循環賽
|杜雅婷/陳靖瑜/柯夏愛/朱怡珊/潘玉玲/李思詩/林紀紜/陳家宜/林志霙/劉瑄/何欹璠/蘇奕璇/楊安淇/林鳳珍/沈嘉玟/姜婷恩/葉貴萍
|南韓
|安城綜合運動公園壘球場
|循環賽戰績 4勝2負
|輕艇激流
|11:00
|女子單人K艇 (WK1) - 計時賽
|張筑涵、吳亭儀
|-
|矢作川輕艇激流標竿水道
|輕艇激流
|11:30
|男子單人K艇 (MK1) - 計時賽
|廖力泓、吳融政
|-
|矢作川輕艇激流標竿水道
|輕艇激流
|13:30
|女子單人K艇 (WK1) - 8強賽
|張筑涵、吳亭儀
|-
|矢作川輕艇激流標竿水道
|(視賽果晉級)
|輕艇激流
|13:46
|男子單人K艇 (MK1) - 8強賽
|廖力泓、吳融政
|-
|矢作川輕艇激流標竿水道
|(視賽果晉級)
|輕艇激流
|14:18
|女子單人K艇 (WK1) - 4強賽
|張筑涵、吳亭儀
|-
|矢作川輕艇激流標竿水道
|(視賽果晉級)
|輕艇激流
|14:22
|男子單人K艇 (MK1) - 4強賽
|廖力泓、吳融政
|-
|矢作川輕艇激流標竿水道
|(視賽果晉級)
|輕艇激流
|14:50
|女子單人K艇 (WK1) - 小決賽
|張筑涵、吳亭儀
|-
|矢作川輕艇激流標竿水道
|(視賽果晉級)
|輕艇激流
|14:54
|男子單人K艇 (MK1) - 小決賽
|廖力泓、吳融政
|-
|矢作川輕艇激流標竿水道
|(視賽果晉級)
|輕艇激流
|15:10
|女子單人K艇 (WK1) - 決賽
|張筑涵、吳亭儀
|-
|矢作川輕艇激流標竿水道
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|輕艇激流
|15:14
|男子單人K艇 (MK1) - 決賽
|廖力泓、吳融政
|-
|矢作川輕艇激流標竿水道
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|曲棍球
|11:30
|女子 - 第7-8名賽
|姚雯瑄/楊婉雯/范惠雲/王詩涵/蔡辰蔚/廖浿珊/陳亭君/張芝賢/張子菱/黃鈺婷/毛宜暄/卜令美/王語裘/朱怡君/黃珮綸/羅紫茵/賴雅涵/葉舒琴/李采翊/王文岑
|印尼
|岐阜縣綠地體育場
|電子競技
|12:00
|英雄聯盟 - 金牌戰
|余峻嘉/蔡明宏/邱梓銓/劉家豪/陳俋錦/林煜恩
|-
|愛知天空展覽館
|🏅 獎牌賽
|拳擊
|13:15
|女子60公斤級 - 金牌賽
|林郁婷
|中國 (楊成宇)
|西尾市綜合體育館
|🏅 獎牌賽
|拳擊
|17:45
|女子65公斤級 - 金牌賽
|陳念琴
|印度 (PARVEEN)
|西尾市綜合體育館
|🏅 獎牌賽
|跆拳道(對打)
|13:42
|女子-49公斤級 - 16強賽
|王婕菱
|巴林 (KALAWADH Fatema)
|豐橋市綜合體育館
|跆拳道(對打)
|14:30
|女子-67公斤級 - 16強賽
|王薇嘉
|越南 (TRAN Thi Anh Tuyet)
|豐橋市綜合體育館
|跆拳道(對打)
|15:44
|男子-80公斤級 - 16強賽
|洪俊義
|菲律賓 (CEA Dave)
|豐橋市綜合體育館
|跆拳道(對打)
|15:56
|女子-49公斤級 - 8強賽
|王婕菱
|(菲律賓或哈薩克)
|豐橋市綜合體育館
|(視賽果晉級)
|跆拳道(對打)
|16:20
|女子-67公斤級 - 8強賽
|王薇嘉
|(卡達或中國)
|豐橋市綜合體育館
|(視賽果晉級)
|跆拳道(對打)
|16:44
|男子-80公斤級 - 8強賽
|洪俊義
|(南韓或ART)
|豐橋市綜合體育館
|(視賽果晉級)
|跆拳道(對打)
|17:10
|女子-49公斤級 - 4強賽
|王婕菱
|-
|豐橋市綜合體育館
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|跆拳道(對打)
|18:06
|女子-67公斤級 - 4強賽
|王薇嘉
|-
|豐橋市綜合體育館
|(視賽果晉級)
|跆拳道(對打)
|18:48
|男子-80公斤級 - 4強賽
|洪俊義
|-
|豐橋市綜合體育館
|(視賽果晉級)
|跆拳道(對打)
|19:20
|女子-49公斤級 - 金牌賽
|王婕菱
|-
|豐橋市綜合體育館
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|跆拳道(對打)
|19:50
|女子-67公斤級 - 金牌賽
|王薇嘉
|-
|豐橋市綜合體育館
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|跆拳道(對打)
|20:05
|男子-80公斤級 - 金牌賽
|洪俊義
|-
|豐橋市綜合體育館
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|射箭
|14:00
|反曲弓男子團體 - 4強淘汰賽
|湯智鈞 / 鄭祥輝 / 林子翔
|南韓
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|14:55
|反曲弓男子團體 - 銅牌賽
|湯智鈞 / 鄭祥輝 / 林子翔
|-
|岡崎中央綜合公園
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|射箭
|15:20
|反曲弓男子團體 - 金牌賽
|湯智鈞 / 鄭祥輝 / 林子翔
|-
|岡崎中央綜合公園
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|霹靂舞
|14:00
|女子組 - 海選
|許馥雅、楊加力
|-
|愛知縣國際展覽中心
|(俟大會公告比賽場次)
|霹靂舞
|14:45
|男子組 - 海選
|孫振、吳定杰
|-
|愛知縣國際展覽中心
|(俟大會公告比賽場次)
|霹靂舞
|16:00
|女子組 - 16強賽
|許馥雅、楊加力
|-
|愛知縣國際展覽中心
|(視賽果晉級，俟大會公告場次)
|霹靂舞
|17:08
|男子組 - 16強賽
|孫振、吳定杰
|-
|愛知縣國際展覽中心
|(視賽果晉級，俟大會公告場次)
|網球
|14:30
|女子雙打 - 4強賽
|謝淑薇 / 梁恩碩
|哈薩克 (DANILINA Anna / PUTINTSEVA Yuliya)
|名古屋市東山公園網球中心
|🏅 獎牌賽
|網球
|14:30
|女子雙打 - 4強賽
|吳芳嫺 / 詹皓晴
|香港 (CHONG Eudice / WON Hong Yi)
|名古屋市東山公園網球中心
|🏅 獎牌賽
|網球
|16:30
|混合雙打 - 4強賽
|曾俊欣 / 謝淑薇
|日本 (SHIBAHARA Ena / FRIEND Jay)
|名古屋市東山公園網球中心
|🏅 獎牌賽
|排球
|16:00
|男子 - 第9-12名賽
|黃宇晨/陳玠廷/張育陞/黃正良/蔡沛彰/呂姜耀凱/汪秉勳/莊邵捷/温逸凱/劉昱麟/張祐晨/張昀亮
|哈薩克
|小牧市公園競技場
|韻律體操
|18:00
|團體全能資格賽 (5球)
|李慈紋 / 李鈺文 / 張起畇 / 孫庚心 / 呂沅洛
|-
|名古屋市綜合體育館
台灣拳壇雙姝林郁婷與陳念琴連袂發威，順利過關斬將殺進金牌戰。在上屆杭州亞運勇奪金牌、巴黎奧運登頂的林郁婷，本屆亞運挑戰升量級至60公斤級，雖然因未列種子使得籤表異常艱難，且8強賽遭遇曾於亞錦賽擊敗自己的北韓勁敵元恩景，但她成功復仇，4強更輕鬆5：0完勝烏茲別克對手，連續兩屆闖入亞運金牌戰。
另一方面，在上屆杭州亞運收穫銅牌、巴黎奧運摘銅的陳念琴，則在女子65公斤級四強賽迎戰北韓好手黃孝順。雙方繼今年4月亞錦賽金牌戰後再度狹路相逢，陳念琴頂住對手頑強纏鬥，以3：2驚險勝出，創下個人生涯首度挺進亞運金牌戰的新紀錄。林郁婷將在決賽硬碰中國好手楊成宇，而陳念琴則將對決印度強敵。
《英雄聯盟》金牌戰大戰韓國復仇
名古屋亞運電競項目《英雄聯盟》迎來萬眾矚目的台韓金牌戰。中華代表隊在四強賽展現強大韌性，首局成功逆轉越南，次局更以28分鐘直落二俐落收下勝利，連續兩屆亞運挺進金牌戰。回顧上屆杭州亞運，中華隊在決賽不敵韓國隊遺憾收下銀牌，本屆預賽同樣不敵沒有Faker的韓國隊。
如今兩軍再度於最高殿堂狹路相逢，本屆陣中唯一的「兩朝元老」下路選手Doggo（邱梓銓）與金牌教練「戰馬」陳如治表示，團隊已針對敵方陣容做好充足整備，將狀態拉到最滿。面對由大魔王Faker領軍的韓國，中華隊拋下包袱、抱持「來了就是要贏」的必勝信念，期盼能再為台灣搶下一面金牌。
謝淑薇女雙、混雙4強多線出擊、詹皓晴出戰女雙
亞運網球項目目前來到4強階段，台灣選手還有謝淑薇 / 梁恩碩、吳芳嫺 / 詹皓晴的女雙以及謝淑薇 /曾俊欣的混雙。
謝淑薇 / 梁恩碩在8強賽的「超級搶十」中以10：0橫掃地主日本組合晉級；隨後謝淑薇又在混雙八強戰攜手曾俊欣，直落二擊敗中國好手吳易昺與郭涵煜，多線作戰順利搶下女雙與混雙兩張準決賽門票，個人保底進帳兩面銅牌。
另一方面，詹皓晴與吳芳嫺的組合同樣表現亮眼，在女雙八強戰遭遇頭號種子中國組合張帥與郭涵煜。面對頑強對手，詹皓晴與吳芳嫺展現超強心理素質，拯救了兩個賽末點並把握第5個賽末點驚險勝出。隨著謝淑薇／梁恩碩與詹皓晴／吳芳嫺雙雙挺進女雙四強，中華代表隊已提前為網球項目鎖定兩面女雙獎牌，今日將全力爭奪決賽門票，衝擊金牌。
上屆杭州亞運台灣反曲弓代表隊陷入低潮、遺憾中斷連續8屆奪牌的輝煌紀錄，本屆由擁有兩屆奧運資歷的「湯包」湯智鈞掛帥領軍，攜手亞運新面孔林子翔與鄭祥輝捲土重來。
湯智鈞先是在資格賽飆出破大會紀錄的692分高分，率隊鎖定第4種子；進入團體淘汰賽後更展現大將之風，8強賽面對印尼隊一度陷入0：4落後的大絕境，但3人頂住壓力連追2局扳平，並在關鍵加射階段一舉送出「連續3支10分箭」滿分完封對手，以5：4完成驚天大逆轉殺進4強。
|名次
|國家
|金牌🥇
|銀牌🥈
|銅牌🥉
|獎牌數
|1
|中國
|154
|71
|63
|288
|2
|日本
|59
|79
|79
|217
|3
|韓國
|30
|30
|53
|113
|4
|烏茲別克
|16
|21
|19
|56
|5
|伊朗
|12
|17
|13
|42
|6
|泰國
|12
|11
|15
|38
|7
|巴林
|11
|5
|5
|21
|8
|印度
|10
|22
|32
|64
|9
|哈薩克
|9
|19
|36
|64
|10
|北韓
|7
|8
|9
|24
|14
|台灣
|3
|12
|27
|42
|收看管道
|平台／頻道
|支援裝置與說明
|電視頻道
|中華電信MOD
|愛爾達體育1至4台，第200至203頻道
|電視頻道
|東森電視
|有線電視亞運相關轉播
|線上平台
|ELTA.tv
|手機、平板、電腦
|線上平台
|Hami Video
|手機、平板、電腦
更多「名古屋亞運」相關新聞。