我是廣告 請繼續往下閱讀

📍兄弟最後2戰不同賽果下的具體封王情境（排除和局）：

⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月2日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 58 34-24-0 0.586 - 2 樂天桃猿 56 32-24-0 0.571 1 3 統一獅 58 32-26-0 0.552 2 4 味全龍 57 26-31-0 0.456 7.5 4 富邦悍將 56 24-32-0 0.429 9 6 台鋼雄鷹 57 23-34-0 0.404 10.5

⚾2026年中職全年戰績表（截至10月2日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 117 65-52-0 0.556 封王 2 統一獅 117 61-55-1 0.526 3.5 3 富邦悍將 116 58-58-0 0.500 6.5 4 樂天桃猿 117 56-58-2 0.491 7.5 5 中信兄弟 117 54-61-2 0.470 10 6 台鋼雄鷹 117 53-63-1 0.457 11.5

中華職棒37年下半季戰況白熱化，樂天桃猿昨（1）日2：1險勝台鋼雄鷹，不僅將淘汰指數凍結在3，更與龍頭中信兄弟拉近勝差至1場，今（2）日桃猿持續交手雄鷹，兄弟則繼續休兵。即便勝差縮短，桃猿仍不能鬆懈，因為兄弟只要在最後2場賽事中取得2連勝，桃猿就必須要4戰全勝才能爭取「加賽」，若輸掉其中一戰，將失去競爭下半季冠軍的機會。中職今年下半季戰況相當激烈，例行賽剩下最後10場（其中1場上半季補賽），還沒確定最後兩張季後賽首輪門票獎落誰家。經過前役兩場比賽，目前獅隊晉級態勢較為明朗，季後賽資格已下修至「M1」，最快今日借助味全龍的力量擊退富邦悍將，取得季後賽門票，又或是明日在自家主場擊退龍隊自力晉級季後賽。另一張季後賽門票仍在「糾纏中」，兄弟昨日休兵、桃猿險勝雄鷹，雙方勝差再度縮小至1場，今日桃猿續戰雄鷹，兄弟持續養精蓄銳備戰最後2場例行賽。由於下半季存在「加賽」的可能性，即便兄弟暫居龍頭，仍無法點亮封王魔術數字，桃猿前役贏球，將淘汰指數凍結在3。截至今日賽前，兄弟以34勝24敗、勝率0.586暫居下半季龍頭，桃猿以32勝24敗、勝率0.571排名第2名，雙方勝差1場。兄弟下半季剩下2場比賽，10月3日客場交手悍將，10月4日主場迎戰雄鷹。桃猿剩下4場比賽，今日與雄鷹交手後，明日回到主場展開3連戰，依序對決雄鷹、龍隊、悍將。桃猿即使最後4戰「全勝」，戰績也只能達到36勝24敗，最多只能逼出「加賽」。只要桃猿在這4場中輸掉任何1場，兄弟就會封王。桃猿必須在剩下的4場比賽中打出3勝1敗才能逼出「加賽」；必須打出4戰全勝才能超車封王。若桃猿輸掉2場以上，兄弟封王。桃猿只要拿下2勝2敗就能逼出加賽；只要拿下3勝1敗就能直接超車奪下半季冠軍，這是桃猿最有機會逆襲的劇本。有趣的是，以上3個封王態勢只針對兄弟、桃猿的下半季冠軍爭奪戰，即便獅隊以年度第2名晉級季後賽的希望濃厚，仍有機會爭奪下半季王座。而這套劇本必須建立在「兄弟2敗」+「桃猿2勝2敗」+「獅隊2勝」的情況下才會成真，屆時三隊將同為34勝26敗，形成罕見「三方平手」。