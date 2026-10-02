中華職棒37年下半季戰況白熱化，樂天桃猿昨（1）日2：1險勝台鋼雄鷹，不僅將淘汰指數凍結在3，更與龍頭中信兄弟拉近勝差至1場，今（2）日桃猿持續交手雄鷹，兄弟則繼續休兵。即便勝差縮短，桃猿仍不能鬆懈，因為兄弟只要在最後2場賽事中取得2連勝，桃猿就必須要4戰全勝才能爭取「加賽」，若輸掉其中一戰，將失去競爭下半季冠軍的機會。
獅隊最快今日奪季後賽門票 悍將、龍隊賽果是關鍵
中職今年下半季戰況相當激烈，例行賽剩下最後10場（其中1場上半季補賽），還沒確定最後兩張季後賽首輪門票獎落誰家。經過前役兩場比賽，目前獅隊晉級態勢較為明朗，季後賽資格已下修至「M1」，最快今日借助味全龍的力量擊退富邦悍將，取得季後賽門票，又或是明日在自家主場擊退龍隊自力晉級季後賽。
桃猿步步逼近 兄弟芒刺在背
另一張季後賽門票仍在「糾纏中」，兄弟昨日休兵、桃猿險勝雄鷹，雙方勝差再度縮小至1場，今日桃猿續戰雄鷹，兄弟持續養精蓄銳備戰最後2場例行賽。由於下半季存在「加賽」的可能性，即便兄弟暫居龍頭，仍無法點亮封王魔術數字，桃猿前役贏球，將淘汰指數凍結在3。
截至今日賽前，兄弟以34勝24敗、勝率0.586暫居下半季龍頭，桃猿以32勝24敗、勝率0.571排名第2名，雙方勝差1場。兄弟下半季剩下2場比賽，10月3日客場交手悍將，10月4日主場迎戰雄鷹。桃猿剩下4場比賽，今日與雄鷹交手後，明日回到主場展開3連戰，依序對決雄鷹、龍隊、悍將。
📍兄弟最後2戰不同賽果下的具體封王情境（排除和局）：
1.若兄弟最後2戰全勝，最終戰績為36勝24敗：桃猿即使最後4戰「全勝」，戰績也只能達到36勝24敗，最多只能逼出「加賽」。只要桃猿在這4場中輸掉任何1場，兄弟就會封王。
2.若兄弟最後拿下1勝1敗，最終戰績為35勝25敗：桃猿必須在剩下的4場比賽中打出3勝1敗才能逼出「加賽」；必須打出4戰全勝才能超車封王。若桃猿輸掉2場以上，兄弟封王。
3.若兄弟最後2戰全敗，最終戰績為34勝26敗：桃猿只要拿下2勝2敗就能逼出加賽；只要拿下3勝1敗就能直接超車奪下半季冠軍，這是桃猿最有機會逆襲的劇本。
下半季還有極端劇本 「三方平手」難度高
有趣的是，以上3個封王態勢只針對兄弟、桃猿的下半季冠軍爭奪戰，即便獅隊以年度第2名晉級季後賽的希望濃厚，仍有機會爭奪下半季王座。而這套劇本必須建立在「兄弟2敗」+「桃猿2勝2敗」+「獅隊2勝」的情況下才會成真，屆時三隊將同為34勝26敗，形成罕見「三方平手」。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月2日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至10月2日賽前）：
我是廣告 請繼續往下閱讀
中職今年下半季戰況相當激烈，例行賽剩下最後10場（其中1場上半季補賽），還沒確定最後兩張季後賽首輪門票獎落誰家。經過前役兩場比賽，目前獅隊晉級態勢較為明朗，季後賽資格已下修至「M1」，最快今日借助味全龍的力量擊退富邦悍將，取得季後賽門票，又或是明日在自家主場擊退龍隊自力晉級季後賽。
桃猿步步逼近 兄弟芒刺在背
另一張季後賽門票仍在「糾纏中」，兄弟昨日休兵、桃猿險勝雄鷹，雙方勝差再度縮小至1場，今日桃猿續戰雄鷹，兄弟持續養精蓄銳備戰最後2場例行賽。由於下半季存在「加賽」的可能性，即便兄弟暫居龍頭，仍無法點亮封王魔術數字，桃猿前役贏球，將淘汰指數凍結在3。
截至今日賽前，兄弟以34勝24敗、勝率0.586暫居下半季龍頭，桃猿以32勝24敗、勝率0.571排名第2名，雙方勝差1場。兄弟下半季剩下2場比賽，10月3日客場交手悍將，10月4日主場迎戰雄鷹。桃猿剩下4場比賽，今日與雄鷹交手後，明日回到主場展開3連戰，依序對決雄鷹、龍隊、悍將。
📍兄弟最後2戰不同賽果下的具體封王情境（排除和局）：
1.若兄弟最後2戰全勝，最終戰績為36勝24敗：桃猿即使最後4戰「全勝」，戰績也只能達到36勝24敗，最多只能逼出「加賽」。只要桃猿在這4場中輸掉任何1場，兄弟就會封王。
2.若兄弟最後拿下1勝1敗，最終戰績為35勝25敗：桃猿必須在剩下的4場比賽中打出3勝1敗才能逼出「加賽」；必須打出4戰全勝才能超車封王。若桃猿輸掉2場以上，兄弟封王。
3.若兄弟最後2戰全敗，最終戰績為34勝26敗：桃猿只要拿下2勝2敗就能逼出加賽；只要拿下3勝1敗就能直接超車奪下半季冠軍，這是桃猿最有機會逆襲的劇本。
下半季還有極端劇本 「三方平手」難度高
有趣的是，以上3個封王態勢只針對兄弟、桃猿的下半季冠軍爭奪戰，即便獅隊以年度第2名晉級季後賽的希望濃厚，仍有機會爭奪下半季王座。而這套劇本必須建立在「兄弟2敗」+「桃猿2勝2敗」+「獅隊2勝」的情況下才會成真，屆時三隊將同為34勝26敗，形成罕見「三方平手」。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月2日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|58
|34-24-0
|0.586
|-
|2
|樂天桃猿
|56
|32-24-0
|0.571
|1
|3
|統一獅
|58
|32-26-0
|0.552
|2
|4
|味全龍
|57
|26-31-0
|0.456
|7.5
|4
|富邦悍將
|56
|24-32-0
|0.429
|9
|6
|台鋼雄鷹
|57
|23-34-0
|0.404
|10.5
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|117
|65-52-0
|0.556
|封王
|2
|統一獅
|117
|61-55-1
|0.526
|3.5
|3
|富邦悍將
|116
|58-58-0
|0.500
|6.5
|4
|樂天桃猿
|117
|56-58-2
|0.491
|7.5
|5
|中信兄弟
|117
|54-61-2
|0.470
|10
|6
|台鋼雄鷹
|117
|53-63-1
|0.457
|11.5