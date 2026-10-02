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重塑復古丹寧風格！Gap X A.P.C.融合巴黎美學與美式經典

▲Gap × A.P.C.聯名系列10月2日開賣。（圖／記者蕭涵云攝）

▲丹寧夾克外套有著印花內裡。（圖／Gap www.gap.tw）

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，擁有獨特壓紋釦子的「經典丹寧夾克外套」還藏有印花內裡，結合雙品牌的G.A.P.C.幾何圖像的「Logo短版短袖上衣」、「Logo燈芯絨棒球帽」、「條紋圓筒包」都很值得入手。

▲G.A.P.C. Logo搭配燈芯絨套裝推薦。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台灣Gap × A.P.C.重磅聯名系列等到了。（圖／Gap www.gap.tw）

▲Gap × A.P.C.聯名系列推薦復古丹寧親民價格。（圖／Gap www.gap.tw）

▲Gap × A.P.C.聯名休閒包款推薦。（圖／Gap www.gap.tw、記者蕭涵云攝）

Gap × A.P.C.聯名系列優惠！贈送G.A.P.C.限量聯名提袋

▲消費Gap × A.P.C.聯名系列，贈送G.A.P.C.限量聯名提袋。（圖／Gap www.gap.tw）

台灣Gap × A.P.C.聯名系列價格一次整理

台灣也買得到Gap × A.P.C.聯名系列！美式休閒時尚品牌Gap表示，攜手法國A.P.C.推出全新Gap × A.P.C.聯名系列，今（2）日正式開賣，推薦復古丹寧外套、牛仔褲親民價格必買，雙品牌打造G.A.P.C.幾何圖像牛津襯衫、機能外套也不能錯過，消費贈送G.A.P.C.限量聯名提袋。Gap X A.P.C.聯名系列最早於9月18日起在美加指定Gap專門店上市，台灣總算也等到了！Gap表示，Gap X A.P.C.聯名系列汲取1960年代電影、音樂與藝術文化，將當時盛行的率性休閒風格，重新演繹成雙方標誌性的剪裁輪廓與設計語彙。全系列以雙品牌都擅長的丹寧為核心，透過自然復古水洗打造歷久彌新的設計。而產品線還延伸至牛津襯衫、機能外套、針織衫及配件等多元品項，並搭配羊絨、羊毛與燈芯絨等質感面料，豐富整體造型層次。設計上更融入重新詮釋的水手條紋、Mod風格成套設計，還有百搭實用機能細節「軍裝風夾克外套」；以及能在手袖或腰側位置看到充滿巧思的G.A.P.C.刺繡，都讓人愛不釋手。◾️女裝「立體剪裁夾克外套」3999元◾️女裝「經典牛仔夾克外套」3999元◾️男裝「刷毛圓領休閒上衣」2699元◾️男裝「條紋短袖上衣」1999元◾️女裝「牛仔迷你褲」2699元◾️女裝「低腰寬鬆牛仔褲」3999元◾️男裝「微喇叭牛仔褲」4999元◾️男裝「寬鬆直筒牛仔褲」4999元◾️女裝「寬鬆休閒西裝外套」6999元◾️女裝「燈芯絨經典夾克外套」3999元◾️男裝「燈芯絨西裝外套」5499元◾️男裝「長袖條紋上衣」2299元◾️女裝「高腰直筒牛仔褲」3999元◾️女裝「針織外套」4999元◾️男裝「寬鬆燈芯絨直筒褲」3999元◾️男裝「刷毛連帽上衣」3499元◾️「Logo棒球帽」1999元◾️「帆布Logo托特包」2699元◾️「Logo托特包」2699元◾️「聯名系列條紋圓筒包」2699元◾️女裝「軍裝風夾克外套」4999元◾️女裝「短版短袖上衣」1699元◾️男裝「牛仔夾克外套」5999元◾️男裝「寬鬆直筒牛仔褲」4999元