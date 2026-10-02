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星座專家唐綺陽每月都會開直播為大眾分析運勢，因為預測結果相當準，被許多人稱為「國師」，沒想到近日直播時卻被YouTuber錫蘭挑釁，質疑星座缺乏科學數據。不過許多人回頭看唐綺陽當天直播內容，發現她精準命中自己的天蠍座會飛來橫禍，甚至連錫蘭的獅子座都講得特別準。9月29日唐綺陽在直播中解析10月星座運勢時，提到自己的天蠍座會「人在家中坐，禍從天上來」，表示近期會有不少風起雲湧的事情發生，且不排除「有心人」故意從中作梗，因此凡事都要特別留意。不僅是天蠍座，唐綺陽也說到了錫蘭的獅子座，「有些暗中的能量蠢蠢欲動」，認為這個月可能需要謹言慎行，不過就有可能闖禍，不過獅子座也不用太擔心，因為身邊還是會有許多支持自己的人跟力量。唐綺陽在當天直播時，直播也在同天直播開轟，因為他不相信星座，認為這是一個沒有科學根據的事，更曬出自己做的PPT，「唐陽雞看我PPT，我有四萬個樣本，唐陽雞你有幾個樣本？」甚至比中指叫她閉嘴「真能夠瞎掰！」對於錫蘭的挑釁，唐綺陽經紀人表示不回應。