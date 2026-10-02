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不是滿漢大餐！台灣「79元牛肉泡麵」爆紅：老饕愛上掃3碗

YouTuber千千品牌「水水灶咖」新推出的「椒麻奶香泡麵」

▲有民眾最近試吃千千品牌「水水灶咖」推出的新品「椒麻奶香牛肉麵」，沒想到表現相當出色，更驚喜提到麵體竟是細麵。（圖／Tigerdog/老虎狗臉書）

還有其他人在網路上提到「我跟朋友一起吃買了3碗，真的不錯」，甚至引來千千本人留言「泡乾的也讚，粉包只能放四分之一」。

水水灶咖「椒麻奶香牛肉泡麵」開賣！千千打造一碗79元全家開賣

一碗要價79元，雖然看似比較高價，但即日起至10月27日，凡購買新品享第二件6折優惠，再搭配全家媽媽煮藝小菜合購現省10元。

▲水水灶咖「椒麻奶香牛肉麵」在全家獨家販售，一碗要價79元，即日起至10月27日，凡購買新品優惠第二件6折。（圖／水水灶咖臉書）

水水灶咖椒麻奶香泡麵評價曝光！美食部落客也愛上、老饕揭2缺點

提到光是用細麵就先得人心，夾起來都是滿滿湯汁，椒麻香加上奶香，配上細麵相當百搭，「一口接一口，吃到一半就想著下次要再買幾碗」

台灣牛肉泡麵品牌五花八門，其中以滿漢大餐、一度贊、味味一品等最具代表性，每款皆廣受不少老饕喜愛。但近日有民眾推薦表示，發現有網友近日在Threads發文推薦，表示在全家嘗鮮，發現麵體竟是細麵設計，讓她感到十分驚艷，「完全可以扒住麻麻奶奶的湯汁，好讚哦！」更提到麵體份量多，湯頭小辣可以入口，整體口感相當出色。貼文曝光後，隨即引來眾人激烈討論，「聽同事說真的好吃」、「感覺就超好吃」、「喜歡細麵，我也要來買」、「今天晚餐就是你了！」，知名美食YouTuber千千自創台式家常美食品牌「水水灶咖」，並多次攜手全家便利商店推出聯名鮮食，今年9月品牌推出新品「椒麻奶香牛肉麵」，主打透過花椒帶出香麻，並以燕麥粉增添溫潤奶香，麻與奶完美結合，平衡了原本可能過於刺激的辣感，使整體湯頭更為濃郁滑順，再搭配能吸附湯汁的細麵，裡頭還加有大塊牛肉，讓每一口都吃到豐富滋味。據了解，目前水水灶咖「椒麻奶香牛肉麵」只在全家獨家販售，針對民眾好奇的價格部分，其水水灶咖椒麻奶香泡麵評價普遍正面，就連美食部落客「Tigerdog/老虎狗」開箱後也讚不絕口，，更建議愛細麵、愛椒麻奶香的讀者可以買來吃吃看，笑喊「這碗我要囤啦！」不過也有人持不同看法，認為雖然整體口感出色，比較可惜的是肉塊份量較少，甚至也有人點評肉塊過乾等問題，依舊偏愛滿漢大餐、一度贊等老牌牛肉泡麵品牌，但每個人口感以及喜愛有所不同，實際評價仍見仁見智。