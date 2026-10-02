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為什麼台灣長輩愛去中國玩？一票人曝優勢認了：難以取代

▲不少台灣長輩愛去中國旅遊，引來民眾不解背後原因。圖為上海浦東機場。（圖／美聯社／達志影像）

長輩愛去中國旅遊有原因！溝通沒障礙、景色美、航程短、東西又便宜

主要歸因於語言文化零障礙、自然與歷史景觀壯麗、航程短且消費價格便宜等，成為不可取代的優勢

▲長輩熱衷前往中國大陸旅遊，主要歸因於語言文化零障礙、自然與歷史景觀壯麗、航程短且消費價格便宜等。（圖／取自unsplash）

▲中國幅員遼闊，擁有如新疆、西藏或桂林等台灣少見的壯麗地貌，對喜歡大自然與攝影的長輩極具吸引力，另外，還有故宮、萬里長城、兵馬俑或江南水鄉等特殊景點。（示意圖／取自Pixabay）

249萬人赴中國旅遊！禁團令也擋不住

▲根據觀光署統計，去（2025）年台灣人赴中國旅遊人次高達320萬人，僅輸給日本。（圖／機場公司提供）

中國出入境新規上路！陸委會點名「5類人」要小心

台灣人出國旅遊人數屢創新高，其中有不少遊客偏愛去中國旅遊，光是去年就累積320萬人，僅輸給日本而已。，認為其他國家難以取代。過去有網友在PTT發文，表示身邊認識幾位長輩，非常喜歡去中國旅遊，包含東北、新疆、江南和桂林等，坦言每個去過的長輩都讚不絕口，強調中國食物好吃、人很熱情、風景秀麗且東西又便宜，還向晚輩提到「年輕人以後記得去看看」，讓他不解為何不選歐美、日韓旅遊，好奇詢問「台灣長輩為何那麼愛去中國？」貼文曝光後，隨即引起眾人討論，、「撇開政治不說，其他方面真的不錯」、、「交通住宿便宜，古蹟多啊」，但也有人提出不同看法「有嗎？周邊親戚或長輩很少去，有也是因為工作」。綜合民眾看法，長輩熱衷前往中國大陸旅遊，。不少人點名，中國旅遊沒有外語溝通的壓力。長輩在點餐、購物、問路或與當地人交流時完全順暢，大幅降低心理與行動門檻。不只如此，中國幅員遼闊，擁有如新疆、西藏或桂林等台灣少見的壯麗地貌，對喜歡大自然與攝影的長輩極具吸引力；另外，中國還有故宮、萬里長城、兵馬俑或江南水鄉等景點，長年存在於長輩的成長記憶中，讓人探訪當地有朝聖的感受。除此之外，從台灣搭乘飛機到中國，飛行時間大約落在1.5到4小時間，免去長途飛行的體力消耗與時差困擾，比遠赴歐美舒適許多，物價部分更是關鍵，相較於歐美地區，當地食宿與旅遊花費較親民，行程安排也符合長輩步調。根據觀光署統計，去（2025）年台灣人赴中國旅遊人次高達320萬人，僅輸給日本，位居第二還贏過韓國；今（2026）年截至8月，赴中國旅遊人次也來到249萬人次，可見在有禁團令之下，旅遊風潮完全沒有被擋住。據了解，目前台灣禁團令主要針對旅行社，禁止主動招攬中國旅遊團，但法律未明文禁止台灣人赴中國旅遊，根據具備多年國際導覽經驗、在台灣多所社區大學兼課的文史工作者林墾表示，反而催生不少改用文化交流團或宗教團等名義的變形旅遊團。不過近期中國國務院推出的出入境管理新規，並在9月15日正式生效，陸委會特別提醒，在出入境執法機制改變後，5類國人「半導體及高科技產業從業人員、台商與企業高階主管、公務員及赴陸交流人員、宗教交流人士、曾公開發表政治或公共議題言論者」前往中國時將面臨較高風險，呼籲國人前往中國前應評估個人背景與行程風險，以保障自身安全。