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聖安東尼奧馬刺隊年僅23歲的超級球星文班亞馬（Victor Wembanyama）對於運動博弈表明了極為堅定的拒絕立場，與日前剛接下預測市場平台代言的詹姆斯（LeBron James）形成強烈對比，隨即獲得美國體育媒體與記者的高度讚賞，直言他們希望看到更多球員發出這種聲音。今（2）日在訓練營受訪時，當被問及是否會與博弈公司簽署代言合約，他直言不諱地表示絕對不會，並坦言看到部分球員為其站台宣傳感到「非常難過」。文班亞馬近期反對運動員觸碰運動博弈的發言，正好發生在詹姆斯宣布與預測市場平台Polymarket達成複數年合作協議的幾週後。現年41歲的詹姆斯今年夏天才剛與費城76人隊簽下2年800萬美元的合約，但他預計每年可從Polymarket的代言中賺進高達1500萬美元，成為最新一位為博弈相關產業拍攝廣告的NBA巨星。除了詹姆斯，聯盟中還有多位頂級球星投入此領域，例如杜蘭特（Kevin Durant）目前是FanDuel的合作夥伴，阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）則是Kalshi的股東。隨著越來越多運動員積極開發博弈市場的商業價值，這也讓外界開始質疑，NBA未來在可見的將來該如何妥善處理球員與博弈公司之間的合作界線。文班亞馬這股不隨波逐流的清流作風，立刻在美國體育媒體圈引發熱烈迴響。《The Athletic》記者沃庫諾夫（Mike Vorkunov）給予高度評價：「這是非常強而有力的聲明，文班亞馬選擇了一條與那些從博弈中獲利的頂級NBA球星完全相反的道路。」沃庫諾夫也藉此點出NBA球員面對博弈產業的矛盾處境，他引述了NBA球員工會主席范弗利特（Fred VanVleet）今年夏天的無奈發言：「博弈並不一定能在任何方面讓我們受益，但我們卻必須承受所有的負擔與所有的風險。」另一位體育記者西格爾（Brett Siegel）更直接在社群媒體上大讚：「文班亞馬懂這箇中道理，我們需要更多像他這樣的回答。」「絕對不會，我永遠不會這麼做。說實話，我覺得看到一些球員推廣它是一件很難過的事，」文班亞馬稍早在接受媒體訪問時，對於和運動博弈一事表示：「每個人都可以做自己想做的事，但我絕對不參與。」他透露自己過去就曾因為價值觀不合而拒絕過其他代言合約。對於身為公眾人物的影響力，文班亞馬有著超越年齡的成熟見解：「顯然地我們賺了數百萬美元，但這不是我們最大的優勢。我們最大的力量是啟發他人，而我們可以選擇帶來正面或負面的啟發。我希望能以正面的方式帶來啟發，這是我能做到最強大的事。」