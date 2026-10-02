我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士賽揚左投塞爾曾於8月例行賽用109球完封道奇飆出11K，道奇打線能否在前段突破先發將是系列賽勝負分水嶺。（圖／美聯社／達志影像）

道奇挑戰世界大賽3連霸，第一關就碰上本季最難纏的對手之一。勇士在國聯外卡決勝戰以6：2淘汰費城人，確定挺進分區系列賽。道奇本季對勇士僅1勝5敗，更在最後5次交手全部落敗；但拆開比賽內容，真正的警訊不只是勝率，而是勇士既能封鎖豪華打線，也能在一分差的拉鋸戰中搶走勝利。道奇本季首次交手以3：1擊敗勇士，之後卻連吞5敗。5月在洛杉磯的後兩戰，道奇都以2：7落敗；其中5月10日，勇士先發艾爾德（Bryce Elder）投5.2局僅被敲1安、送出8次三振，道奇全場也只有2支安打，豪華打線幾乎遭到封鎖。8月移師亞特蘭大，道奇又接連以3：4、5：6及0：1遭到橫掃。這3敗全部只差1分，說明兩隊並非每場都有巨大實力落差，道奇卻始終缺少扭轉結果的關鍵一擊。最具代表性的交手，是8月27日的王牌對決。山本由伸投6.1局僅失1分、送出8次三振，仍吞下敗投；勇士左投塞爾（Chris Sale）則用109球完成5安打完封，飆出11次三振，沒有保送。勇士只靠首局一發陽春砲，就守住整場比賽。道奇不能只期待先發投手壓制勇士。當對方王牌同樣能封鎖打線，一次失投就可能讓好投付諸流水。大谷翔平與中心打線必須把有限的上壘機會轉成得分，才能避免再次陷入「投得夠好，卻贏不了」的困境。勇士另一項難纏之處，是先發退場後仍有可靠接力。例行賽勇士牛棚防禦率3.44，9月則繳出3.68防禦率、每局被上壘率1.11；相較之下，費城人9月牛棚防禦率達5.79。這代表道奇若前段落後，未必能靠等待先發退場換來較容易的攻擊機會。外卡G3也展現這種調度彈性：柯爾（Ray Kerr）先發3.1局無失分，再交由霍姆斯（Grant Holmes）等投手接手。對道奇而言，持續更換的投手會打斷打者熟悉球路的過程；因此前段就製造壘上壓力、迫使勇士提早動用重要後援，將是值得觀察的破解方向。勇士外卡決勝戰由哈里斯（Michael Harris II）、阿爾比斯（Ozzie Albies）與歐森（Matt Olson）接力開轟，前兩發更分別重擊諾拉與惠勒。道奇投手群必須避免保送與長打接連出現，否則一次失投，就可能從一分損失變成多分落後。不過，本季6場對戰仍是有限樣本，且勇士剛打完3場外卡賽，道奇則握有輪空休息與主場優勢。歷史也並非單向壓制：2021年道奇以2勝4敗遭勇士淘汰，2020年卻曾從1勝3敗劣勢逆轉晉級。