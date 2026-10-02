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在日前落幕的2026年名古屋亞運柔道女子70公斤級八強賽上，中國選手唐婧在地面戰遭壓制時狠咬日本小將前田凜長達20秒，遭裁判出示紅牌判決「犯規敗」。這起離譜的賽場違規事件隨即在日本體育界與網路上掀起軒然大波，不僅日本教練與轉播賽評直呼不可思議，憤怒的日本網友更將唐婧比喻為曾在世足賽咬人的烏拉圭足球名將，封她為「柔道界的蘇亞雷斯」。日本體育專媒《THE DIGEST》以「前所未聞的犯規」與「蠻行」來定調唐婧的舉動，並詳細披露了日本代表隊教練團的真實反應。報導指出，當發現前田凜遭咬傷時，日本教練席立刻傳出「犯規！秀給裁判看！」的憤怒吼聲。該媒體更在賽後直擊，前田凜手臂上的齒痕在歷經6小時後依然清晰可見，並引述日本女柔總教練塚田真希的說法，形容傷勢「幾乎快要流血，完全變成瘀青」。負責賽事轉播的《U-NEXT》平台賽評、奧運銅牌得主中村美里也在轉播中震驚表示，隔著道服還能留下如此深的印記，絕對是刻意為之的惡劣行徑。負責賽事講評的奧運柔道銅牌得主中村美里在直播中同樣看傻了眼：「隔著道服還能咬出這麼深的齒痕，這絕對是故意的。要是沒用盡全力咬，是不可能留下那樣的印記，這真的非常痛。」相較於對犯規行為的撻伐，日本全國性大報《讀賣新聞》則將焦點放在受害日本小將前田凜的強大心理素質。報導以「無懼突發狀況冷靜應戰」為核心，讚賞這位21歲的女將在經歷非體育道德的暴力行為後，依然能面不改色地走下榻榻米，並在後續賽事中展現出堅強的奪金意志。報導特別點出前田凜的冷靜回應：「雖然會痛，但一上場就全忘了。」藉由選手堅韌的求勝心，強烈對比出對手犯規行為的荒謬。相較於日本陣營的錯愕與憤怒，犯規被判負的中國選手唐婧在場上的反應卻令人費解。當主審宣布紅牌時，唐婧雙手一攤，露出疑惑且無法接受的表情，中國隊教練也在場邊比劃，試圖抗議「只是嘴巴碰到」。唐婧在不情願地與前田凜握手後便離開賽場，不僅沒有道歉，更在隨後的混合採訪區直接以一句「No」拒絕日本媒體《THE DIGEST》的採訪，逕自消失在休息室。這起事件在日本網路論壇引發猛烈抨擊，網友紛紛怒轟：「這簡直太野蠻了」、「連一點公平競爭的精神都沒有」、「這已經不是運動，是暴力事件了吧」。相對於日、韓媒體的大篇幅報導，中國主流官方媒體對此事件報導不多，幾乎沒有任何相關報導與評論。僅有部分如網易等自媒體平台上出現零星的小篇幅提及，且未對選手的犯規行為做出任何深入評價或表態。