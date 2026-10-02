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▲D社曝光T.O.P.和NANA的約會照片，有在家裡約會、去便利商店買東西的畫面。（圖／翻攝Dispatch）

BIGBANG前成員T.O.P.跟《挑情醜聞》NANA爆出緋聞，南韓最強狗仔Dispatch（D社）更放出多張2人的約會照片，報導也指出他們1月拍完〈Studio54〉（完全瘋了）MV之後，6月擦出火花交往，更以「我們才是真的《醜聞》」斗大標題報導。T.O.P今年推出首張個人正規專輯《ANOTHER DIMENSION》，1月邀請NANA擔任雙主打歌〈Studio54〉MV女主角，這也是2人第一次合作；到了4月，NANA又現身T.O.P新歌YouTube宣傳內容，當時2人對話仍使用敬語，互動甚至帶點生疏與尷尬，沒想到節目拍完後開始頻繁聯絡。身邊人士向D社透露：「他們有很多地方很聊得來，之後開始持續聯絡，據我所知，大約從6月開始正式交往。」D社也掌握2人的約會模式，地點大多集中在京畿道九里市阿川洞，也就是NANA住家附近，私下約會相當平凡，會搭計程車、一起逛便利商店，T.O.P甚至沒有特別變裝，通常只戴頂帽子就出門，NANA也僅以口罩遮住臉，他們都不在意周遭目光；有工作時，T.O.P會搭乘經紀公司車輛前往阿川洞，沒有行程則直接叫計程車去找NANA。即使2人工作滿檔，見面頻率依舊高，NANA上月24日準備出發前往米蘭參加時裝週，直到出國前都還與T.O.P待在阿川洞；9月30日、10月1日2人也連續2天見面，D社形容：「即使工作繁忙，T.O.P與NANA仍會想辦法從行程中擠出時間，享受2人世界。」T.O.P與NANA不只都是二代偶像出身，2人的演藝經歷也有不少相似之處，T.O.P以BIGBANG出道，NANA則是After School成員，除了都以鮮明、大膽的時尚風格受到關注，後來也陸續跨足戲劇領域，男生近期最著名的作品就是《魷魚遊戲2》跟《魷魚遊戲3》，女生則為《挑情醜聞》。2人的朋友更向D社表示，他們從出道、演藝活動到面對傳聞與傷害，都走過相似的路，「所以彼此非常能夠理解對方，現在無論是愛情還是工作，2人都很認真投入」。