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▲台北寒舍艾美酒店的吃到飽餐廳「探索廚房」也有優惠，平日雙人自助餐券售價4100元。（圖／記者葉政勳攝）

購買聯合住宿券 一次4家飯店都可用

▲購買聯合住宿券，包含一次4家飯店都可用台北寒舍艾美酒店。（圖／台北寒舍艾美提供）

香港旅遊局也推線上旅展 玩香港三天兩夜含稅價1萬999元起

▲香港的萬聖祭典也很受國外旅客喜愛，香港蘭桂坊在10月31日萬聖夜將迎來活動高潮。（圖／香港旅遊局提供）

2026「 ITF 台灣國際旅展」即將於11月6日至9日在南港展覽館1館正式登場。寒舍集團宣布，率先布局旅展商機因此於今（2）日搶先推出線上旅展，更祭出住宿33折起與餐券最低37折。尤其必搶的就是11月6日加碼推出的台北喜來登「十二廚平日雙人自助下午茶」，下殺37折，限量50組。寒舍集團提到，首波優惠祭出會員專屬福利「寒舍會員早鳥搶購」，即日起至10月4日前加入會員，前500名單筆消費滿2500元，並輸入「2026ITF」即可獲得250元「寒舍生活APP餐飲抵用金」。此次線上旅展最狂優惠，台北寒舍艾美也祭出「探索廚房平日雙人自助餐券」4100元（原價5236元），雙人同行直接省下 1136 元。寒舍集團也提到，今年以「藝起寒舍‧饗宿生活」串聯住宿、餐飲與湯屋，精選17項旅展限定折扣，像是去年一開賣即引爆搶購熱潮的「寒舍集團聯合住宿券」，每張5300元，是下殺38折的優惠。只要持一張聯合住宿券，即可享雙人平日入住台北喜來登大飯店熱銷房型「舒適客房」乙晚；依住宿券張數不同，還可選擇台北寒舍艾美酒店、寒居酒店及礁溪寒沐酒店。礁溪寒沐今年更推出全方位的舒壓提案！主打房內獨立溫泉湯池與休閒度假體驗。針對家庭出遊首推27坪雙房格局的「語木居+迎曦閣 一泊一食家庭連通房平日/小旺日四人住宿券」，祭出33折優惠價1萬6800元（原價5萬1513元）；另還有備獨立湯池的「乘風居平日/小旺日雙人住宿券」，「一泊一食」36折8200元（原價2萬2869元）以及「一泊二食」36折9500元（原價2萬6345 元）等。寒舍集團提醒，三大必搶亮點限時登場，線上旅展全館住宿券購買期限至11月15日，餐券至11月30日。：2026年10月2日(五)上午10點至11月30日(一)晚上11點59分住宿券購買期限為即日起至11月15日；餐券購買期限為即日起至11月30日提早推出線上旅展的還有香港旅遊局，港旅局提到，迎來10月29日開跑的「香港美酒佳餚巡禮」；也有萬聖節活動，今年將萬聖節升級為橫跨整個10月的全城慶典，兩大主題樂園亦帶來萬聖節限定體驗。香港旅遊發展局宣告，攜手六大旅行社，即日起至10月8日推出「香港線上旅展」，三天兩夜含稅價1萬999元起。其中包含易遊網，推出距離港鐵天后站5-8分鐘，極簡北歐風格的TUVE酒店，三天兩夜兩人一室搭配香港航空，每人含稅價1萬999元起，再享1元加購網卡優惠。東南旅遊推出銅鑼灣利景酒店三天兩夜四人一室自由行，含酒店傳統英式鬆餅伯爵茶下午茶；或荃灣帝盛酒店三天兩夜四人一室自由行，含荃福樓手工點心雙人早午套餐乙次，二家酒店都有贈上網卡，每人含稅價1萬999元起。雄獅旅遊也有YX酒店荔枝角三天兩夜兩人一室自由行，升等豪華客房並延遲退房至13:00，搭配國泰航空晚去晚回，並加贈八達通卡，每人含稅價只要1萬999元起。