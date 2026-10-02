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接下來全家恭喜林郁婷拿下拳擊女子60公斤級金牌，明（3）日上午10點將於全家官方LINE發送限量雞排兌換券，加碼還有商品優惠券、行動購50元折價券。



▲全家恭喜林郁婷拿下拳擊女子60公斤級金牌，明（3）日上午10點將於全家官方LINE發送限量雞排兌換券。（圖／全家提供） 🟡7-ELEVEN



7-11歡慶女子拳擊奪金牌，自3日至4日前，推出六大優惠，包括APP行動隨時取美式買2送2；門市有運動飲料買2送2、滋露仙果巧克力風味米果買2送2。



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▲7-11歡慶女子拳擊奪金牌，自3日至4日前，推出六大優惠，包括APP行動隨時取美式買2送2。（圖／7-11提供） 萊爾富奪牌優惠！一面金牌送50杯果昔



萊爾富同樣有「全民萊應援」活動，即日起至10月4日止，萊爾富會員於實體門市單筆消費滿99元，並於結帳時報會員電話，即可取得1次抽獎資格，每位會員最多可獲獎1次。



萊爾富表示，中華隊每增加1面金牌、銀牌或銅牌，萊爾富就同步增加1名對應獎項的幸運得主，金牌得主可獲得果昔50杯、銀牌得主可獲得牧選草鮮乳30瓶，銅牌得主則可獲得伊右衛門系列指定飲品。



除了獎牌抽獎活動，萊爾富還有指定咖啡優惠，即日起至10月13日止，大杯特濃咖啡系列及特大杯美式、拿鐵皆享買1送1優惠。





恭喜林郁婷拿下拳擊女子60公斤級金牌！7-11、全家、萊爾富撒優惠，全家將於明（28）日上午10點起，發出500張免費雞排兌換券；7-11除了門市有優惠外，APP行動隨時取有美式買2送2；萊爾富奪牌優惠新增一位金牌得主有機會拿到50杯免費果昔。全家先前公布祭品文，力挺台灣選手挺進亞洲榮耀之戰，只要台灣選手順利奪金，隔日上午10點即在「全家」LINE mini APP免費送出500張雞排兌換券（原價99元），天天奪金，就天天發雞排。只需打開手機LINE App，進入「全家便利商店」官方帳號並點擊下方圖文選單，