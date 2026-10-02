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▲經濟部「花好月圓團圓好市券」活動辦法，自備環保袋、環保杯或餐具即可至服務台換購。（圖／經濟部提供）

▲「團圓好市券」北部地區（台北市、新北市、桃園市、新竹縣市）發放時間與地點一覽。（圖／經濟部提供）

▲「團圓好市券」中部地區（台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣）發放時間與地點一覽。（圖／經濟部提供）

▲「團圓好市券」南部地區（嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣）發放時間與地點一覽。（圖／經濟部提供）

▲「團圓好市券」東部與離島地區（宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門）發放時間與地點一覽。（圖／經濟部提供）

經濟部「花好月圓-團圓好市券」發紅包加碼活動，明（3）日迎來最後一天發放！民眾只要自備環保袋、隨行杯或餐具前往全台18縣市指定60處傳統市集，即可用100元現金換得200元好市券紅包，購物金直接翻倍。票券可折抵使用至10月11日，《NOWNEWS今日新聞》整理全台 13 縣市、60 處領錢地點與時間，想省錢要抓緊最後機會！想領取經濟部發放的「100 元變 200 元」購物紅包，民眾只需在明天（10 月 3 日）完成以下簡單三步驟：：前往經濟部指定之全台 60 處特色傳統市集與集中場。：現場出示自備之環保袋、環保隨行杯或環保餐具組（任選一項即可）。：至市集活動服務台出示環保用品並支付 100 元現金，即可領取價值 200 元的團圓好市券 1 份（數量有限，發完為止）。兌換成功的團圓好市券，可於全台合作市集攤位一路除了享有 100 元換 200 元的超值購物折價外，經濟部同步推動「好市袋著走」滿額加碼回饋！民眾於活動當天在合作市集內單日消費累積滿 500 元，憑攤商開立之發票、收據或專用購物證明，即可至市集服務台免費兌換充滿復古台味的時尚「茄芷袋」1 個（每市集限量 15 個，送完為止）。臺北市永春市場：10:00 發放（市場 2 號出入口）南門市場：10:00 發放（市場一樓手扶梯旁）錦安市場：14:00 發放（永康街 60 號入口處）北投中繼市場：09:30 發放（北投中繼市場 A、B 棟間）新北市淡水中正美食廣場：11:30 發放（第 23 號攤位前）新店中央市場：10:00 發放（B017 攤位前）三峽市場：08:30 發放（市場 7 號門梯間）五股市場：11:00 發放（104 攤位上）泰山市場：09:30 發放（市場大門）汐止林森市場：08:30 發放（市場 A48 攤位前）鶯歌美食廣場：11:00 發放（二樓客服中心）林口市場：08:00 發放（市場內 1 樓樓梯前）林口東勢市場：08:30 發放（一樓服務台）淡水中山市場：09:30 發放（市場大門口）桃園市興國市場：09:00 發放（市場自治會辦公室前）大園市場：09:00 發放（自產自銷區廣場）新竹市／新竹縣關東市場：08:00 發放（市場 5 樓市民活動中心）中央市場：11:00 發放（中央第二形象入口畢妮服飾前）北門市場：10:00 發放（市場南門服務台前）竹北市仁義市場臨時攤：08:00 發放（地下停車場入口處）竹北市攤集區：10:30 發放（仁愛街第二出入口）竹北公有市場：08:00 發放（太子廊道）竹北市仁義市場：08:00 發放（仁義市場大門口）臺中市第五公有市場：09:00 發放（市場自立街入口處）建國市場：09:00 發放（市場福德祠廣場）彰化縣華陽市場：08:30 發放（市場大門口）民權市場：09:00 發放（市場大門口）南投縣中興新村第一市場：09:00 發放（市場前廣場／麻辣飄香店門口）草屯市場：09:00 發放（一樓中庭自治會辦公室前）南投市市場：09:00 發放（市場土地公廟前）埔里第三市場：09:00 發放（市場大門口前）中興新村第三市場：09:00 發放（市場大門廣場）水里鄉第一市場：09:00 發放（B1 遊客服務處攤位前）雲林縣西螺鎮東市場：13:30 發放（東市場 B5 區）雲林溪美食臨時集中場：11:00 發放（吆鬼小屋）嘉義市西市場：10:00 發放（9/12、9/25 國華街入口；9/19、10/3 忠義街入口）東市場：09:00 發放（市場飲食區 20 號范姐廚坊前）臺南市學甲市場：08:00 發放（1 號大門慈濟宮正門對面休憩區）玉井市場：08:30 發放（市場 6 號出入口）善化市場：09:00 發放（值勤室）後營市場：06:00 發號碼牌、07:00 兌換（11 號攤位前）西港市場：07:30 發號碼牌、08:30 兌換（公佈欄前）西門淺草市場：14:00 發放（市場大門口）麻豆市五市場：08:30 發放（中央通道北出入口）西市場：14:00 發放（西市場廣場前）下營市場：08:00 發放（41 號攤位前）柳營市場：08:00 發放（市場大門口）高雄市三民第一市場：09:30 發放（中華三路大門出入口）蚵仔寮攤販集中場：15:00 發放（漁港二路與港九街口全家前）龍華市場：10:00 發放（自治會辦公室樓下）旗後觀光市場：14:00 發放（市場 1 號門）大發市場：07:00 發放（市場大門口）屏東縣萬巒市場：15:30 發放（市場 9 號攤服務台）宜蘭縣宜蘭市第三市場(南館B1)：07:00 發放（地下室休憩區）宜蘭市第二市場(南館1F2F)：09:00 發放（南館市場 1 樓 1 號攤鋪前）花蓮縣中華市場：08:00 發放（辦公室前休閒區）光復市場：07:30 發放（市場大門口光華街）臺東縣臺東市第一(中央)市場：10:30 發放（樺興蛋行地棟 3 號旁）澎湖縣北辰市場：08:00 發放（市場二樓北側空地）金門縣金湖市場：08:00 發放（第 11 號攤位前）