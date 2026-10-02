經濟部「花好月圓-團圓好市券」發紅包加碼活動，明（3）日迎來最後一天發放！民眾只要自備環保袋、隨行杯或餐具前往全台18縣市指定60處傳統市集，即可用100元現金換得200元好市券紅包，購物金直接翻倍。票券可折抵使用至10月11日，《NOWNEWS今日新聞》整理全台 13 縣市、60 處領錢地點與時間，想省錢要抓緊最後機會！
🟡10月3日最後一天！自備環保袋爽領紅包
想領取經濟部發放的「100 元變 200 元」購物紅包，民眾只需在明天（10 月 3 日）完成以下簡單三步驟：
1. 造訪合作市集：前往經濟部指定之全台 60 處特色傳統市集與集中場。
2. 出示環保用品：現場出示自備之環保袋、環保隨行杯或環保餐具組（任選一項即可）。
3. 服務台現場兌換：至市集活動服務台出示環保用品並支付 100 元現金，即可領取價值 200 元的團圓好市券 1 份（數量有限，發完為止）。
兌換成功的團圓好市券，可於全台合作市集攤位一路折抵消費使用至 2026 年 10 月 11 日止。
🟡兌換好市券簡單三步驟！滿額再加送茄芷袋
除了享有 100 元換 200 元的超值購物折價外，經濟部同步推動「好市袋著走」滿額加碼回饋！民眾於活動當天在合作市集內單日消費累積滿 500 元，憑攤商開立之發票、收據或專用購物證明，即可至市集服務台免費兌換充滿復古台味的時尚「茄芷袋」1 個（每市集限量 15 個，送完為止）。
🟡全台13縣市發放地點懶人包 時間地址一次掌握
【北部地區：台北、新北、桃園、新竹】
臺北市
永春市場：10:00 發放（市場 2 號出入口）
南門市場：10:00 發放（市場一樓手扶梯旁）
錦安市場：14:00 發放（永康街 60 號入口處）
北投中繼市場：09:30 發放（北投中繼市場 A、B 棟間）
新北市
淡水中正美食廣場：11:30 發放（第 23 號攤位前）
新店中央市場：10:00 發放（B017 攤位前）
三峽市場：08:30 發放（市場 7 號門梯間）
五股市場：11:00 發放（104 攤位上）
泰山市場：09:30 發放（市場大門）
汐止林森市場：08:30 發放（市場 A48 攤位前）
鶯歌美食廣場：11:00 發放（二樓客服中心）
林口市場：08:00 發放（市場內 1 樓樓梯前）
林口東勢市場：08:30 發放（一樓服務台）
淡水中山市場：09:30 發放（市場大門口）
桃園市
興國市場：09:00 發放（市場自治會辦公室前）
大園市場：09:00 發放（自產自銷區廣場）
新竹市／新竹縣
關東市場：08:00 發放（市場 5 樓市民活動中心）
中央市場：11:00 發放（中央第二形象入口畢妮服飾前）
北門市場：10:00 發放（市場南門服務台前）
竹北市仁義市場臨時攤：08:00 發放（地下停車場入口處）
竹北市攤集區：10:30 發放（仁愛街第二出入口）
竹北公有市場：08:00 發放（太子廊道）
竹北市仁義市場：08:00 發放（仁義市場大門口）
【中部地區：台中、彰化、南投、雲林】
臺中市
第五公有市場：09:00 發放（市場自立街入口處）
建國市場：09:00 發放（市場福德祠廣場）
彰化縣
華陽市場：08:30 發放（市場大門口）
民權市場：09:00 發放（市場大門口）
南投縣
中興新村第一市場：09:00 發放（市場前廣場／麻辣飄香店門口）
草屯市場：09:00 發放（一樓中庭自治會辦公室前）
南投市市場：09:00 發放（市場土地公廟前）
埔里第三市場：09:00 發放（市場大門口前）
中興新村第三市場：09:00 發放（市場大門廣場）
水里鄉第一市場：09:00 發放（B1 遊客服務處攤位前）
雲林縣
西螺鎮東市場：13:30 發放（東市場 B5 區）
雲林溪美食臨時集中場：11:00 發放（吆鬼小屋）
【南部地區：嘉義、台南、高雄、屏東】
嘉義市
西市場：10:00 發放（9/12、9/25 國華街入口；9/19、10/3 忠義街入口）
東市場：09:00 發放（市場飲食區 20 號范姐廚坊前）
臺南市
學甲市場：08:00 發放（1 號大門慈濟宮正門對面休憩區）
玉井市場：08:30 發放（市場 6 號出入口）
善化市場：09:00 發放（值勤室）
後營市場：06:00 發號碼牌、07:00 兌換（11 號攤位前）
西港市場：07:30 發號碼牌、08:30 兌換（公佈欄前）
西門淺草市場：14:00 發放（市場大門口）
麻豆市五市場：08:30 發放（中央通道北出入口）
西市場：14:00 發放（西市場廣場前）
下營市場：08:00 發放（41 號攤位前）
柳營市場：08:00 發放（市場大門口）
高雄市
三民第一市場：09:30 發放（中華三路大門出入口）
蚵仔寮攤販集中場：15:00 發放（漁港二路與港九街口全家前）
龍華市場：10:00 發放（自治會辦公室樓下）
旗後觀光市場：14:00 發放（市場 1 號門）
大發市場：07:00 發放（市場大門口）
屏東縣
萬巒市場：15:30 發放（市場 9 號攤服務台）
【東部與離島地區：宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門】
宜蘭縣
宜蘭市第三市場(南館B1)：07:00 發放（地下室休憩區）
宜蘭市第二市場(南館1F2F)：09:00 發放（南館市場 1 樓 1 號攤鋪前）
花蓮縣
中華市場：08:00 發放（辦公室前休閒區）
光復市場：07:30 發放（市場大門口光華街）
臺東縣
臺東市第一(中央)市場：10:30 發放（樺興蛋行地棟 3 號旁）
澎湖縣
北辰市場：08:00 發放（市場二樓北側空地）
金門縣
金湖市場：08:00 發放（第 11 號攤位前）
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想領取經濟部發放的「100 元變 200 元」購物紅包，民眾只需在明天（10 月 3 日）完成以下簡單三步驟：
1. 造訪合作市集：前往經濟部指定之全台 60 處特色傳統市集與集中場。
2. 出示環保用品：現場出示自備之環保袋、環保隨行杯或環保餐具組（任選一項即可）。
3. 服務台現場兌換：至市集活動服務台出示環保用品並支付 100 元現金，即可領取價值 200 元的團圓好市券 1 份（數量有限，發完為止）。
兌換成功的團圓好市券，可於全台合作市集攤位一路折抵消費使用至 2026 年 10 月 11 日止。
除了享有 100 元換 200 元的超值購物折價外，經濟部同步推動「好市袋著走」滿額加碼回饋！民眾於活動當天在合作市集內單日消費累積滿 500 元，憑攤商開立之發票、收據或專用購物證明，即可至市集服務台免費兌換充滿復古台味的時尚「茄芷袋」1 個（每市集限量 15 個，送完為止）。
🟡全台13縣市發放地點懶人包 時間地址一次掌握
【北部地區：台北、新北、桃園、新竹】
臺北市
永春市場：10:00 發放（市場 2 號出入口）
南門市場：10:00 發放（市場一樓手扶梯旁）
錦安市場：14:00 發放（永康街 60 號入口處）
北投中繼市場：09:30 發放（北投中繼市場 A、B 棟間）
新北市
淡水中正美食廣場：11:30 發放（第 23 號攤位前）
新店中央市場：10:00 發放（B017 攤位前）
三峽市場：08:30 發放（市場 7 號門梯間）
五股市場：11:00 發放（104 攤位上）
泰山市場：09:30 發放（市場大門）
汐止林森市場：08:30 發放（市場 A48 攤位前）
鶯歌美食廣場：11:00 發放（二樓客服中心）
林口市場：08:00 發放（市場內 1 樓樓梯前）
林口東勢市場：08:30 發放（一樓服務台）
淡水中山市場：09:30 發放（市場大門口）
桃園市
興國市場：09:00 發放（市場自治會辦公室前）
大園市場：09:00 發放（自產自銷區廣場）
新竹市／新竹縣
關東市場：08:00 發放（市場 5 樓市民活動中心）
中央市場：11:00 發放（中央第二形象入口畢妮服飾前）
北門市場：10:00 發放（市場南門服務台前）
竹北市仁義市場臨時攤：08:00 發放（地下停車場入口處）
竹北市攤集區：10:30 發放（仁愛街第二出入口）
竹北公有市場：08:00 發放（太子廊道）
竹北市仁義市場：08:00 發放（仁義市場大門口）
【中部地區：台中、彰化、南投、雲林】
臺中市
第五公有市場：09:00 發放（市場自立街入口處）
建國市場：09:00 發放（市場福德祠廣場）
彰化縣
華陽市場：08:30 發放（市場大門口）
民權市場：09:00 發放（市場大門口）
南投縣
中興新村第一市場：09:00 發放（市場前廣場／麻辣飄香店門口）
草屯市場：09:00 發放（一樓中庭自治會辦公室前）
南投市市場：09:00 發放（市場土地公廟前）
埔里第三市場：09:00 發放（市場大門口前）
中興新村第三市場：09:00 發放（市場大門廣場）
水里鄉第一市場：09:00 發放（B1 遊客服務處攤位前）
雲林縣
西螺鎮東市場：13:30 發放（東市場 B5 區）
雲林溪美食臨時集中場：11:00 發放（吆鬼小屋）
【南部地區：嘉義、台南、高雄、屏東】
嘉義市
西市場：10:00 發放（9/12、9/25 國華街入口；9/19、10/3 忠義街入口）
東市場：09:00 發放（市場飲食區 20 號范姐廚坊前）
臺南市
學甲市場：08:00 發放（1 號大門慈濟宮正門對面休憩區）
玉井市場：08:30 發放（市場 6 號出入口）
善化市場：09:00 發放（值勤室）
後營市場：06:00 發號碼牌、07:00 兌換（11 號攤位前）
西港市場：07:30 發號碼牌、08:30 兌換（公佈欄前）
西門淺草市場：14:00 發放（市場大門口）
麻豆市五市場：08:30 發放（中央通道北出入口）
西市場：14:00 發放（西市場廣場前）
下營市場：08:00 發放（41 號攤位前）
柳營市場：08:00 發放（市場大門口）
高雄市
三民第一市場：09:30 發放（中華三路大門出入口）
蚵仔寮攤販集中場：15:00 發放（漁港二路與港九街口全家前）
龍華市場：10:00 發放（自治會辦公室樓下）
旗後觀光市場：14:00 發放（市場 1 號門）
大發市場：07:00 發放（市場大門口）
屏東縣
萬巒市場：15:30 發放（市場 9 號攤服務台）
【東部與離島地區：宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門】
宜蘭縣
宜蘭市第三市場(南館B1)：07:00 發放（地下室休憩區）
宜蘭市第二市場(南館1F2F)：09:00 發放（南館市場 1 樓 1 號攤鋪前）
花蓮縣
中華市場：08:00 發放（辦公室前休閒區）
光復市場：07:30 發放（市場大門口光華街）
臺東縣
臺東市第一(中央)市場：10:30 發放（樺興蛋行地棟 3 號旁）
澎湖縣
北辰市場：08:00 發放（市場二樓北側空地）
金門縣
金湖市場：08:00 發放（第 11 號攤位前）