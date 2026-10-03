週末咖啡買一送一！7-11「LINE禮物」有厚乳拿鐵、精品拿鐵、精品美式買一送一，接下來鄰近雙十連假，7-11APP行動隨時取有寄杯咖啡買10送10，有特選美式、特選拿鐵；全家門市有特大拿鐵、特大美式、單品美式、拿鐵任選2杯95元；萊爾富特大杯咖啡買一送一。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯厚乳冰拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價42元）➡️點此購買
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月28日至10月2日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
📍APP｜10月6日起至10月15日
◾特選美式買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買10送10，5折（原價80元、特價40元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜10月1日至10月5日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
📍APP｜10月7日至10月11日
◾冰淇淋紅茶6杯250元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶任選6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
🟡全家便利商店
📍門市｜10月2日至10月6日
◾特大經典美式任兩杯95元，79折（原價60元、特價47元）
◾特大經典拿鐵任兩杯95元，68折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式任兩杯95元，59折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵任兩杯95元，53折（原價90元、特價47元）
◾特大杯冰芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至10月14日
◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
🟡美廉社
📍APP｜10月1日至10月3日
◾大杯濃萃美式買2送3，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送3，4折（原價60元、特價24元）
◾喬名精品迦納可可買2送3，4折（原價55元、特價22元）
◾榛果拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
📍APP｜9月30日至10月27日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾喬名精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月28日至10月2日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾特選美式買10送10，5折（原價65元、特價33元）
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◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
📍APP｜10月7日至10月11日
◾冰淇淋紅茶6杯250元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶任選6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜10月2日至10月6日
◾特大經典美式任兩杯95元，79折（原價60元、特價47元）
◾特大經典拿鐵任兩杯95元，68折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式任兩杯95元，59折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵任兩杯95元，53折（原價90元、特價47元）
◾特大杯冰芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
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◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜即日起至10月14日
◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
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📍APP｜10月1日至10月3日
◾大杯濃萃美式買2送3，4折（原價50元、特價20元）
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◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾喬名精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）