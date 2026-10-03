中華職棒37年下半季例行賽進入尾聲，戰況越來越激烈，樂天桃猿昨（2）日以3：7不敵台鋼雄鷹，讓中信兄弟在未出賽的情況下點亮下半季封王魔術數字「M2」。今（3）日兄弟封王的唯一劇本為「兄弟贏球+桃猿輸球」，只要一條件無法達成，黃色彩帶就無法拋出，因此桃猿雖然命懸一線，仍有翻盤奪冠的可能，前提是今日一定要拿下對雄鷹的比賽，再寄望其他球隊相助。
桃猿面臨淘汰邊緣 兄弟最快今日封王
桃猿打線昨日無法突破雄鷹先發投手陳正毅的投球，即便比賽後半段出現得點圈機會，仍缺乏適時一擊將比分追平，牛棚則在8局下遭到雄鷹狙擊，終場就以3：7不敵雄鷹，吞下致命的一敗，下半季淘汰指數下修至2，面臨淘汰邊緣。
也因為桃猿昨日輸掉重要一戰，讓兄弟在未出賽的情況下點亮封王魔術數字「M2」。今日桃猿回到桃園主場，繼續交手雄鷹，兄弟則是作客新莊球場，與悍將展開正面對決。今日兄弟封王的唯一劇本是「兄弟贏球+桃猿輸球」，只要其中一個條件未達成，兄弟就會延後封王。
桃猿命仍有機會逆轉奪冠 先自助再求他助
對桃猿而言，即便現在命懸一線，仍有翻盤奪冠的可能性，前提是今日一定要拿下對雄鷹的關鍵戰役，就算是兄弟贏球，淘汰指數也只會下修至1。明日仍可寄望雄鷹擊退兄弟，讓自己續命。更理想的狀態是，今日桃猿擊退雄鷹，兄弟也遭到悍將咬一口，這樣不僅雙方勝差縮小至0.5場，淘汰指數也會凍結在2。
📍兄弟最後2戰不同賽果下的具體封王情境（排除和局）：
1.若兄弟最後2戰全勝，最終戰績為36勝24敗：桃猿即使最後3戰「全勝」，戰績也只能達到35勝25敗，確定無法超越兄弟。
2.若兄弟最後拿下1勝1敗，最終戰績為35勝25敗：桃猿必須在剩下的3場比賽中「全勝」，才能以同為35勝25敗逼出「加賽」；若桃猿輸掉1場，兄弟就封王。
3.若兄弟最後2戰全敗，最終戰績為34勝26敗：桃猿只要拿下2勝1敗就能逼出加賽；只要「全勝」就能以35勝25敗超車奪下半季冠軍。
上述3種賽果中，桃猿還有2條路可走，兄弟若拿下2勝，桃猿就直接宣告爭冠淘汰；若兄弟取得1勝1敗，桃猿3戰全勝就可拚「加賽」；若兄弟2敗，桃猿不僅可以逼出加賽，更有機會逆轉封王。條件雖然嚴苛，但桃猿仍有機會放手一搏。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月3日賽前）：
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桃猿打線昨日無法突破雄鷹先發投手陳正毅的投球，即便比賽後半段出現得點圈機會，仍缺乏適時一擊將比分追平，牛棚則在8局下遭到雄鷹狙擊，終場就以3：7不敵雄鷹，吞下致命的一敗，下半季淘汰指數下修至2，面臨淘汰邊緣。
也因為桃猿昨日輸掉重要一戰，讓兄弟在未出賽的情況下點亮封王魔術數字「M2」。今日桃猿回到桃園主場，繼續交手雄鷹，兄弟則是作客新莊球場，與悍將展開正面對決。今日兄弟封王的唯一劇本是「兄弟贏球+桃猿輸球」，只要其中一個條件未達成，兄弟就會延後封王。
桃猿命仍有機會逆轉奪冠 先自助再求他助
對桃猿而言，即便現在命懸一線，仍有翻盤奪冠的可能性，前提是今日一定要拿下對雄鷹的關鍵戰役，就算是兄弟贏球，淘汰指數也只會下修至1。明日仍可寄望雄鷹擊退兄弟，讓自己續命。更理想的狀態是，今日桃猿擊退雄鷹，兄弟也遭到悍將咬一口，這樣不僅雙方勝差縮小至0.5場，淘汰指數也會凍結在2。
📍兄弟最後2戰不同賽果下的具體封王情境（排除和局）：
1.若兄弟最後2戰全勝，最終戰績為36勝24敗：桃猿即使最後3戰「全勝」，戰績也只能達到35勝25敗，確定無法超越兄弟。
2.若兄弟最後拿下1勝1敗，最終戰績為35勝25敗：桃猿必須在剩下的3場比賽中「全勝」，才能以同為35勝25敗逼出「加賽」；若桃猿輸掉1場，兄弟就封王。
3.若兄弟最後2戰全敗，最終戰績為34勝26敗：桃猿只要拿下2勝1敗就能逼出加賽；只要「全勝」就能以35勝25敗超車奪下半季冠軍。
上述3種賽果中，桃猿還有2條路可走，兄弟若拿下2勝，桃猿就直接宣告爭冠淘汰；若兄弟取得1勝1敗，桃猿3戰全勝就可拚「加賽」；若兄弟2敗，桃猿不僅可以逼出加賽，更有機會逆轉封王。條件雖然嚴苛，但桃猿仍有機會放手一搏。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月3日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|58
|34-24-0
|0.586
|M2
|2
|樂天桃猿
|57
|32-25-0
|0.561
|1.5
|3
|統一獅
|58
|32-26-0
|0.552
|2
|4
|味全龍
|58
|27-31-0
|0.466
|7
|4
|富邦悍將
|57
|24-33-0
|0.421
|9.5
|6
|台鋼雄鷹
|58
|24-34-0
|0.414
|10