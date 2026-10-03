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📍兄弟最後2戰不同賽果下的具體封王情境（排除和局）：

⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月3日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 58 34-24-0 0.586 M2 2 樂天桃猿 57 32-25-0 0.561 1.5 3 統一獅 58 32-26-0 0.552 2 4 味全龍 58 27-31-0 0.466 7 4 富邦悍將 57 24-33-0 0.421 9.5 6 台鋼雄鷹 58 24-34-0 0.414 10

中華職棒37年下半季例行賽進入尾聲，戰況越來越激烈，樂天桃猿昨（2）日以3：7不敵台鋼雄鷹，讓中信兄弟在未出賽的情況下點亮下半季封王魔術數字「M2」。今（3）日兄弟封王的唯一劇本為「兄弟贏球+桃猿輸球」，只要一條件無法達成，黃色彩帶就無法拋出，因此桃猿雖然命懸一線，仍有翻盤奪冠的可能，前提是今日一定要拿下對雄鷹的比賽，再寄望其他球隊相助。桃猿打線昨日無法突破雄鷹先發投手陳正毅的投球，即便比賽後半段出現得點圈機會，仍缺乏適時一擊將比分追平，牛棚則在8局下遭到雄鷹狙擊，終場就以3：7不敵雄鷹，吞下致命的一敗，下半季淘汰指數下修至2，面臨淘汰邊緣。也因為桃猿昨日輸掉重要一戰，讓兄弟在未出賽的情況下點亮封王魔術數字「M2」。今日桃猿回到桃園主場，繼續交手雄鷹，兄弟則是作客新莊球場，與悍將展開正面對決。今日兄弟封王的唯一劇本是「兄弟贏球+桃猿輸球」，只要其中一個條件未達成，兄弟就會延後封王。對桃猿而言，即便現在命懸一線，仍有翻盤奪冠的可能性，前提是今日一定要拿下對雄鷹的關鍵戰役，就算是兄弟贏球，淘汰指數也只會下修至1。明日仍可寄望雄鷹擊退兄弟，讓自己續命。更理想的狀態是，今日桃猿擊退雄鷹，兄弟也遭到悍將咬一口，這樣不僅雙方勝差縮小至0.5場，淘汰指數也會凍結在2。桃猿即使最後3戰「全勝」，戰績也只能達到35勝25敗，確定無法超越兄弟。桃猿必須在剩下的3場比賽中「全勝」，才能以同為35勝25敗逼出「加賽」；若桃猿輸掉1場，兄弟就封王。桃猿只要拿下2勝1敗就能逼出加賽；只要「全勝」就能以35勝25敗超車奪下半季冠軍。上述3種賽果中，桃猿還有2條路可走，兄弟若拿下2勝，桃猿就直接宣告爭冠淘汰；若兄弟取得1勝1敗，桃猿3戰全勝就可拚「加賽」；若兄弟2敗，桃猿不僅可以逼出加賽，更有機會逆轉封王。條件雖然嚴苛，但桃猿仍有機會放手一搏。