2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會進入最後兩個比賽日，10月3日中華代表團仍有多項奪牌機會，其中最受矚目的焦點來自網球女雙金牌戰，謝淑薇／梁恩碩與吳芳嫺／詹皓晴成功會師決賽，提前確定替中華隊包辦金、銀牌；曾俊欣／謝淑薇也將在混合雙打決賽出擊，網球單日有望再添多面獎牌。
射箭方面，湯智鈞出戰男子反曲弓個人賽，李彩綺、許芯慈則在女子反曲弓個人賽雙雙挺進4強；跆拳道對打更有林唯均、徐晧祐、林翊榛、黃鈺仁4將從16強起步，最快下午接連挑戰金牌戰。此外，柔術、角力、霹靂舞、壘球、高爾夫與馬術也都有決賽或獎牌戰。官方10月3日賽程更新至日本時間10月2日晚間6時。
🟡本文重點摘要
📍10月3日中華代表團完整賽程
📍謝淑薇／梁恩碩、吳芳嫺／詹皓晴女雙金牌戰「台灣內戰」
📍曾俊欣／謝淑薇混雙決賽再拚金牌
📍湯智鈞反曲弓男單挑戰獎牌
📍李彩綺、許芯慈女單雙雙殺進射箭4強
📍跆拳道林唯均、徐晧祐、林翊榛、黃鈺仁4線出擊
📍中華女壘進入獎牌戰
📍許馥雅、楊加力、孫振霹靂舞8強起步
📍最新獎牌榜：中華台北4金14銀28銅、共46面
10月3日 中華代表團賽程表
謝淑薇、詹皓晴女雙金牌戰正面對決 中華隊確定金包銀
10月3日最大焦點之一，就是網球女子雙打金牌戰確定上演「中華隊內戰」。謝淑薇／梁恩碩與吳芳嫺／詹皓晴雙雙闖進決賽，官方賽程排定上午10時交手，因此中華隊已經提前確定包辦本屆亞運女雙金、銀牌。
除了女雙決賽，謝淑薇同日還將與曾俊欣出戰混合雙打決賽，意味她10月3日一天之內就有兩場金牌戰。
湯智鈞反曲弓男單出擊 李彩綺、許芯慈女單雙保險
射箭是另一個重要奪牌戰場。女子反曲弓個人賽中，李彩綺上午9時15分4強迎戰中國朱靜宜，許芯慈則在9時30分對上南韓吳藝珍，兩人都已經進入獎牌競爭階段。金牌戰安排在上午10時50分。男子方面則由東京奧運團體銀牌成員湯智鈞出擊，下午1時30分先對地主日本NAKANISHI Junya，若持續晉級，下午2時50分就能站上金牌戰舞台。
跆拳道4將同日決戰 一路從16強打到金牌戰
跆拳道對打10月3日一次有4名中華隊選手出賽，包括女子57公斤級林唯均、男子68公斤級徐晧祐、女子+67公斤級林翊榛與男子+80公斤級黃鈺仁。
4人上午從16強起步，如果一路晉級，下午將接續8強、準決賽與決賽；4個量級的金牌戰從16時40分一路排到17時25分，形成單日密集的奪牌戰線。
中華女壘進入獎牌戰 10時拼銅牌
中華女壘代表隊在預賽最後一戰對決韓國隊。中華女將們在第4局徹底爆發，單局海灌10分擊潰對手防線，最終在4局提前以11：1「扣倒」南韓，強勢挺進明日的銅牌戰，對手將是菲律賓隊。
許馥雅、楊加力、孫振霹靂舞8強起步 最快下午爭牌
霹靂舞項目也將在單日完成淘汰賽與獎牌戰。女子許馥雅下午2時04分8強碰中國Royal，楊加力則在2時29分迎戰泰國或日本選手；男子孫振2時47分在8強對上地主日本。
若一路過關，女子金牌戰排在下午4時56分，男子金牌戰則是5時06分，中華隊最多有3條獎牌戰線。 2026名古屋亞運每日賽程表1003(1002_1800)
柔術沈玉沁、角力廖佩穎也有獎牌機會
柔術女子63公斤級由沈玉沁上午9時25分從32強起步，首戰面對新加坡EE Yin Jaslyn，若一路晉級，下午1時25分即可挑戰金牌。角力女子57公斤級則由廖佩穎出賽，上午10時30分先碰菲律賓選手，若闖進獎牌戰，晚間6時進行銅牌或金牌賽。
2026名古屋亞運最新獎牌榜
亞運轉播平台整理
（本文10月3日中華代表團賽程以官方每日賽程表為準，更新時間為日本當地時間2026年10月2日18:00；部分淘汰賽與獎牌戰實際對手仍依前一輪結果及大會最新公告為準。）
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🟡本文重點摘要
📍10月3日中華代表團完整賽程
📍謝淑薇／梁恩碩、吳芳嫺／詹皓晴女雙金牌戰「台灣內戰」
📍曾俊欣／謝淑薇混雙決賽再拚金牌
📍湯智鈞反曲弓男單挑戰獎牌
📍李彩綺、許芯慈女單雙雙殺進射箭4強
📍跆拳道林唯均、徐晧祐、林翊榛、黃鈺仁4線出擊
📍中華女壘進入獎牌戰
📍許馥雅、楊加力、孫振霹靂舞8強起步
📍最新獎牌榜：中華台北4金14銀28銅、共46面
10月3日 中華代表團賽程表
|時間
|運動種類
|項目／階段
|參賽選手
|對手
|地點
|備註
|07:00
|高爾夫
|女子個人賽第4回合
|徐薇淩
|－
|春日井鄉村俱樂部東球場
|最終回合
|07:00
|高爾夫
|女子個人賽第4回合
|曾雅妮
|－
|春日井鄉村俱樂部東球場
|最終回合
|07:00
|高爾夫
|女子個人賽第4回合
|錢珮芸
|－
|春日井鄉村俱樂部東球場
|最終回合
|07:00
|高爾夫
|女子團體賽第4回合
|徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸
|－
|春日井鄉村俱樂部東球場
|最終回合
|07:55
|高爾夫
|男子個人賽第4回合
|王偉軒
|－
|春日井鄉村俱樂部東球場
|最終回合
|07:55
|高爾夫
|男子個人賽第4回合
|洪健堯
|－
|春日井鄉村俱樂部東球場
|最終回合
|07:55
|高爾夫
|男子個人賽第4回合
|詹世昌
|－
|春日井鄉村俱樂部東球場
|最終回合
|07:55
|高爾夫
|男子團體賽第4回合
|王偉軒、洪健堯、詹世昌
|－
|春日井鄉村俱樂部東球場
|最終回合
|09:15
|射箭
|反曲弓女子個人4強
|李彩綺
|中國 朱靜宜
|岡崎中央綜合公園
|09:24
|跆拳道
|女子57公斤級16強
|林唯均
|蒙古 BATTSEREN Munkhjin
|豐橋市綜合體育館
|09:25
|柔術
|女子63公斤級32強
|沈玉沁
|新加坡 EE Yin Jaslyn
|愛知縣立武道館
|09:30
|射箭
|反曲弓女子個人4強
|許芯慈
|南韓 吳藝珍
|岡崎中央綜合公園
|09:30
|馬術
|障礙超越個人決賽第1輪
|林筠淇、陳紘紳、陳御龍、王崇皓
|－
|JRA馬事公苑
|09:36
|跆拳道
|男子68公斤級16強
|徐晧祐
|菲律賓 TUBTIMDANG Banlung
|豐橋市綜合體育館
|10:00
|跆拳道
|女子+67公斤級16強
|林翊榛
|伊朗 AHMADI Fatemeh
|豐橋市綜合體育館
|10:00
|壘球
|銅牌戰
|中華隊
|待定
|安城綜合運動公園壘球場
|獎牌賽、視賽果
|10:00
|網球
|女子雙打金牌戰
|謝淑薇／梁恩碩
|吳芳嫺／詹皓晴
|東山公園網球中心
|金牌戰
|10:00
|網球
|混合雙打決賽
|曾俊欣／謝淑薇
|待定
|東山公園網球中心
|獎牌賽
|10:05
|柔術
|女子63公斤級16強
|沈玉沁
|待定
|愛知縣立武道館
|視晉級
|10:10／10:15
|射箭
|反曲弓女子個人準決賽
|李彩綺、許芯慈
|待定
|岡崎中央綜合公園
|視賽果
|10:30
|柔術
|女子63公斤級8強
|沈玉沁
|待定
|愛知縣立武道館
|視晉級
|10:30
|角力
|女子57公斤級16強
|廖佩穎
|菲律賓
|名古屋市稻永運動中心
|10:35
|射箭
|反曲弓女子個人銅牌戰
|李彩綺、許芯慈
|待定
|岡崎中央綜合公園
|獎牌賽、視賽果
|10:40
|柔術
|女子63公斤級準決賽
|沈玉沁
|待定
|愛知縣立武道館
|視晉級
|10:50
|柔術
|女子63公斤級復活賽
|沈玉沁
|待定
|愛知縣立武道館
|視賽果
|10:50
|射箭
|反曲弓女子個人金牌戰
|李彩綺、許芯慈
|待定
|岡崎中央綜合公園
|獎牌賽、視晉級
|10:52
|跆拳道
|男子+80公斤級16強
|黃鈺仁
|馬來西亞 ZUBER Muhammad Syafiq
|豐橋市綜合體育館
|11:16
|跆拳道
|女子57公斤級8強
|林唯均
|待定
|豐橋市綜合體育館
|視晉級
|11:28
|跆拳道
|男子68公斤級8強
|徐晧祐
|待定
|豐橋市綜合體育館
|視晉級
|11:40
|跆拳道
|女子+67公斤級8強
|林翊榛
|沙烏地阿拉伯
|豐橋市綜合體育館
|視晉級
|11:52
|跆拳道
|男子+80公斤級8強
|黃鈺仁
|烏茲別克
|豐橋市綜合體育館
|視晉級
|12:45
|馬術
|障礙超越個人決賽第2輪
|林筠淇、陳紘紳、陳御龍、王崇皓
|－
|JRA馬事公苑
|獎牌戰階段
|13:20
|柔術
|女子63公斤級銅牌賽
|沈玉沁
|待定
|愛知縣立武道館
|獎牌賽、視賽果
|13:25
|柔術
|女子63公斤級金牌賽
|沈玉沁
|待定
|愛知縣立武道館
|獎牌賽、視晉級
|13:30
|射箭
|反曲弓男子個人淘汰階段
|湯智鈞
|日本 NAKANISHI Junya
|岡崎中央綜合公園
|14:00
|壘球
|金牌戰
|中華隊
|待定
|安城綜合運動公園壘球場
|獎牌賽、視賽果
|14:04
|霹靂舞
|女子8強
|許馥雅
|中國 Royal
|愛知縣國際展覽中心
|14:15
|射箭
|反曲弓男子個人準決賽
|湯智鈞
|待定
|岡崎中央綜合公園
|視晉級
|14:29
|霹靂舞
|女子8強
|楊加力
|泰國或日本
|愛知縣國際展覽中心
|14:35
|射箭
|反曲弓男子個人銅牌戰
|湯智鈞
|待定
|岡崎中央綜合公園
|獎牌賽、視賽果
|14:44
|跆拳道
|女子57公斤級準決賽
|林唯均
|待定
|豐橋市綜合體育館
|視晉級
|14:47
|霹靂舞
|男子8強
|孫振
|日本
|愛知縣國際展覽中心
|14:50
|射箭
|反曲弓男子個人金牌戰
|湯智鈞
|待定
|岡崎中央綜合公園
|獎牌賽、視晉級
|15:12
|跆拳道
|男子68公斤級準決賽
|徐晧祐
|待定
|豐橋市綜合體育館
|視晉級
|15:40
|跆拳道
|女子+67公斤級準決賽
|林翊榛
|待定
|豐橋市綜合體育館
|視晉級
|15:54
|霹靂舞
|女子4強
|許馥雅
|待定
|愛知縣國際展覽中心
|視晉級
|16:02
|霹靂舞
|女子4強
|楊加力
|中國或南韓
|愛知縣國際展覽中心
|視晉級
|16:08
|跆拳道
|男子+80公斤級準決賽
|黃鈺仁
|待定
|豐橋市綜合體育館
|視晉級
|16:10
|霹靂舞
|男子4強
|孫振
|待定
|愛知縣國際展覽中心
|視晉級
|16:38
|霹靂舞
|女子銅牌戰
|許馥雅／楊加力
|待定
|愛知縣國際展覽中心
|獎牌賽、視賽果
|16:40
|跆拳道
|女子57公斤級金牌戰
|林唯均
|待定
|豐橋市綜合體育館
|獎牌賽、視晉級
|16:47
|霹靂舞
|男子銅牌戰
|孫振
|待定
|愛知縣國際展覽中心
|獎牌賽、視賽果
|16:55
|跆拳道
|男子68公斤級決賽
|徐晧祐
|待定
|豐橋市綜合體育館
|獎牌賽、視晉級
|16:56
|霹靂舞
|女子金牌戰
|許馥雅／楊加力
|待定
|愛知縣國際展覽中心
|獎牌賽、視晉級
|17:06
|霹靂舞
|男子金牌戰
|孫振
|待定
|愛知縣國際展覽中心
|獎牌賽、視晉級
|17:10
|跆拳道
|女子+67公斤級決賽
|林翊榛
|待定
|豐橋市綜合體育館
|獎牌賽、視晉級
|17:25
|跆拳道
|男子+80公斤級決賽
|黃鈺仁
|待定
|豐橋市綜合體育館
|獎牌賽、視晉級
|18:00
|角力
|女子57公斤級銅牌戰
|廖佩穎
|待定
|名古屋市稻永運動中心
|獎牌賽、視賽果
|18:00
|角力
|女子57公斤級金牌戰
|廖佩穎
|待定
|名古屋市稻永運動中心
|獎牌賽、視晉級
|19:00
|排球
|男子第9名決賽
|中華隊
|待定
|小牧市公園競技場
|19:00
|韻律體操
|團體全能決賽
|李慈紋、李鈺文、張起畇、孫庚心、呂沅洛
|－
|名古屋市綜合體育館
|決賽
10月3日最大焦點之一，就是網球女子雙打金牌戰確定上演「中華隊內戰」。謝淑薇／梁恩碩與吳芳嫺／詹皓晴雙雙闖進決賽，官方賽程排定上午10時交手，因此中華隊已經提前確定包辦本屆亞運女雙金、銀牌。
除了女雙決賽，謝淑薇同日還將與曾俊欣出戰混合雙打決賽，意味她10月3日一天之內就有兩場金牌戰。
射箭是另一個重要奪牌戰場。女子反曲弓個人賽中，李彩綺上午9時15分4強迎戰中國朱靜宜，許芯慈則在9時30分對上南韓吳藝珍，兩人都已經進入獎牌競爭階段。金牌戰安排在上午10時50分。男子方面則由東京奧運團體銀牌成員湯智鈞出擊，下午1時30分先對地主日本NAKANISHI Junya，若持續晉級，下午2時50分就能站上金牌戰舞台。
跆拳道4將同日決戰 一路從16強打到金牌戰
跆拳道對打10月3日一次有4名中華隊選手出賽，包括女子57公斤級林唯均、男子68公斤級徐晧祐、女子+67公斤級林翊榛與男子+80公斤級黃鈺仁。
4人上午從16強起步，如果一路晉級，下午將接續8強、準決賽與決賽；4個量級的金牌戰從16時40分一路排到17時25分，形成單日密集的奪牌戰線。
中華女壘代表隊在預賽最後一戰對決韓國隊。中華女將們在第4局徹底爆發，單局海灌10分擊潰對手防線，最終在4局提前以11：1「扣倒」南韓，強勢挺進明日的銅牌戰，對手將是菲律賓隊。
許馥雅、楊加力、孫振霹靂舞8強起步 最快下午爭牌
霹靂舞項目也將在單日完成淘汰賽與獎牌戰。女子許馥雅下午2時04分8強碰中國Royal，楊加力則在2時29分迎戰泰國或日本選手；男子孫振2時47分在8強對上地主日本。
若一路過關，女子金牌戰排在下午4時56分，男子金牌戰則是5時06分，中華隊最多有3條獎牌戰線。 2026名古屋亞運每日賽程表1003(1002_1800)
柔術沈玉沁、角力廖佩穎也有獎牌機會
柔術女子63公斤級由沈玉沁上午9時25分從32強起步，首戰面對新加坡EE Yin Jaslyn，若一路晉級，下午1時25分即可挑戰金牌。角力女子57公斤級則由廖佩穎出賽，上午10時30分先碰菲律賓選手，若闖進獎牌戰，晚間6時進行銅牌或金牌賽。
|排名
|國家／地區
|🥇 金牌
|🥈 銀牌
|🥉 銅牌
|總計
|1
|🇨🇳 中國
|159
|77
|67
|303
|2
|🇯🇵 日本
|64
|80
|81
|225
|3
|🇰🇷 南韓
|33
|35
|56
|124
|4
|🇺🇿 烏茲別克
|17
|21
|20
|58
|5
|🇹🇭 泰國
|14
|11
|16
|41
|6
|🇮🇳 印度
|12
|25
|34
|71
|7
|🇮🇷 伊朗
|12
|17
|13
|42
|8
|🇧🇭 巴林
|11
|5
|5
|21
|9
|🇰🇿 哈薩克
|10
|19
|38
|67
|15
|🇹🇼 中華台北
|4
|14
|28
|46
|收看管道
|平台／頻道
|支援裝置與說明
|電視頻道
|中華電信MOD
|愛爾達體育1至4台，第200至203頻道
|電視頻道
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