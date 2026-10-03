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📍10月3日中華代表團完整賽程

📍謝淑薇／梁恩碩、吳芳嫺／詹皓晴女雙金牌戰「台灣內戰」

📍曾俊欣／謝淑薇混雙決賽再拚金牌

📍湯智鈞反曲弓男單挑戰獎牌

📍李彩綺、許芯慈女單雙雙殺進射箭4強

📍跆拳道林唯均、徐晧祐、林翊榛、黃鈺仁4線出擊

📍中華女壘進入獎牌戰

📍許馥雅、楊加力、孫振霹靂舞8強起步

📍最新獎牌榜：中華台北4金14銀28銅、共46面

時間 運動種類 項目／階段 參賽選手 對手 地點 備註 07:00 高爾夫 女子個人賽第4回合 徐薇淩 － 春日井鄉村俱樂部東球場 最終回合 07:00 高爾夫 女子個人賽第4回合 曾雅妮 － 春日井鄉村俱樂部東球場 最終回合 07:00 高爾夫 女子個人賽第4回合 錢珮芸 － 春日井鄉村俱樂部東球場 最終回合 07:00 高爾夫 女子團體賽第4回合 徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸 － 春日井鄉村俱樂部東球場 最終回合 07:55 高爾夫 男子個人賽第4回合 王偉軒 － 春日井鄉村俱樂部東球場 最終回合 07:55 高爾夫 男子個人賽第4回合 洪健堯 － 春日井鄉村俱樂部東球場 最終回合 07:55 高爾夫 男子個人賽第4回合 詹世昌 － 春日井鄉村俱樂部東球場 最終回合 07:55 高爾夫 男子團體賽第4回合 王偉軒、洪健堯、詹世昌 － 春日井鄉村俱樂部東球場 最終回合 09:15 射箭 反曲弓女子個人4強 李彩綺 中國 朱靜宜 岡崎中央綜合公園 09:24 跆拳道 女子57公斤級16強 林唯均 蒙古 BATTSEREN Munkhjin 豐橋市綜合體育館 09:25 柔術 女子63公斤級32強 沈玉沁 新加坡 EE Yin Jaslyn 愛知縣立武道館 09:30 射箭 反曲弓女子個人4強 許芯慈 南韓 吳藝珍 岡崎中央綜合公園 09:30 馬術 障礙超越個人決賽第1輪 林筠淇、陳紘紳、陳御龍、王崇皓 － JRA馬事公苑 09:36 跆拳道 男子68公斤級16強 徐晧祐 菲律賓 TUBTIMDANG Banlung 豐橋市綜合體育館 10:00 跆拳道 女子+67公斤級16強 林翊榛 伊朗 AHMADI Fatemeh 豐橋市綜合體育館 10:00 壘球 銅牌戰 中華隊 待定 安城綜合運動公園壘球場 獎牌賽、視賽果 10:00 網球 女子雙打金牌戰 謝淑薇／梁恩碩 吳芳嫺／詹皓晴 東山公園網球中心 金牌戰 10:00 網球 混合雙打決賽 曾俊欣／謝淑薇 待定 東山公園網球中心 獎牌賽 10:05 柔術 女子63公斤級16強 沈玉沁 待定 愛知縣立武道館 視晉級 10:10／10:15 射箭 反曲弓女子個人準決賽 李彩綺、許芯慈 待定 岡崎中央綜合公園 視賽果 10:30 柔術 女子63公斤級8強 沈玉沁 待定 愛知縣立武道館 視晉級 10:30 角力 女子57公斤級16強 廖佩穎 菲律賓 名古屋市稻永運動中心 10:35 射箭 反曲弓女子個人銅牌戰 李彩綺、許芯慈 待定 岡崎中央綜合公園 獎牌賽、視賽果 10:40 柔術 女子63公斤級準決賽 沈玉沁 待定 愛知縣立武道館 視晉級 10:50 柔術 女子63公斤級復活賽 沈玉沁 待定 愛知縣立武道館 視賽果 10:50 射箭 反曲弓女子個人金牌戰 李彩綺、許芯慈 待定 岡崎中央綜合公園 獎牌賽、視晉級 10:52 跆拳道 男子+80公斤級16強 黃鈺仁 馬來西亞 ZUBER Muhammad Syafiq 豐橋市綜合體育館 11:16 跆拳道 女子57公斤級8強 林唯均 待定 豐橋市綜合體育館 視晉級 11:28 跆拳道 男子68公斤級8強 徐晧祐 待定 豐橋市綜合體育館 視晉級 11:40 跆拳道 女子+67公斤級8強 林翊榛 沙烏地阿拉伯 豐橋市綜合體育館 視晉級 11:52 跆拳道 男子+80公斤級8強 黃鈺仁 烏茲別克 豐橋市綜合體育館 視晉級 12:45 馬術 障礙超越個人決賽第2輪 林筠淇、陳紘紳、陳御龍、王崇皓 － JRA馬事公苑 獎牌戰階段 13:20 柔術 女子63公斤級銅牌賽 沈玉沁 待定 愛知縣立武道館 獎牌賽、視賽果 13:25 柔術 女子63公斤級金牌賽 沈玉沁 待定 愛知縣立武道館 獎牌賽、視晉級 13:30 射箭 反曲弓男子個人淘汰階段 湯智鈞 日本 NAKANISHI Junya 岡崎中央綜合公園 14:00 壘球 金牌戰 中華隊 待定 安城綜合運動公園壘球場 獎牌賽、視賽果 14:04 霹靂舞 女子8強 許馥雅 中國 Royal 愛知縣國際展覽中心 14:15 射箭 反曲弓男子個人準決賽 湯智鈞 待定 岡崎中央綜合公園 視晉級 14:29 霹靂舞 女子8強 楊加力 泰國或日本 愛知縣國際展覽中心 14:35 射箭 反曲弓男子個人銅牌戰 湯智鈞 待定 岡崎中央綜合公園 獎牌賽、視賽果 14:44 跆拳道 女子57公斤級準決賽 林唯均 待定 豐橋市綜合體育館 視晉級 14:47 霹靂舞 男子8強 孫振 日本 愛知縣國際展覽中心 14:50 射箭 反曲弓男子個人金牌戰 湯智鈞 待定 岡崎中央綜合公園 獎牌賽、視晉級 15:12 跆拳道 男子68公斤級準決賽 徐晧祐 待定 豐橋市綜合體育館 視晉級 15:40 跆拳道 女子+67公斤級準決賽 林翊榛 待定 豐橋市綜合體育館 視晉級 15:54 霹靂舞 女子4強 許馥雅 待定 愛知縣國際展覽中心 視晉級 16:02 霹靂舞 女子4強 楊加力 中國或南韓 愛知縣國際展覽中心 視晉級 16:08 跆拳道 男子+80公斤級準決賽 黃鈺仁 待定 豐橋市綜合體育館 視晉級 16:10 霹靂舞 男子4強 孫振 待定 愛知縣國際展覽中心 視晉級 16:38 霹靂舞 女子銅牌戰 許馥雅／楊加力 待定 愛知縣國際展覽中心 獎牌賽、視賽果 16:40 跆拳道 女子57公斤級金牌戰 林唯均 待定 豐橋市綜合體育館 獎牌賽、視晉級 16:47 霹靂舞 男子銅牌戰 孫振 待定 愛知縣國際展覽中心 獎牌賽、視賽果 16:55 跆拳道 男子68公斤級決賽 徐晧祐 待定 豐橋市綜合體育館 獎牌賽、視晉級 16:56 霹靂舞 女子金牌戰 許馥雅／楊加力 待定 愛知縣國際展覽中心 獎牌賽、視晉級 17:06 霹靂舞 男子金牌戰 孫振 待定 愛知縣國際展覽中心 獎牌賽、視晉級 17:10 跆拳道 女子+67公斤級決賽 林翊榛 待定 豐橋市綜合體育館 獎牌賽、視晉級 17:25 跆拳道 男子+80公斤級決賽 黃鈺仁 待定 豐橋市綜合體育館 獎牌賽、視晉級 18:00 角力 女子57公斤級銅牌戰 廖佩穎 待定 名古屋市稻永運動中心 獎牌賽、視賽果 18:00 角力 女子57公斤級金牌戰 廖佩穎 待定 名古屋市稻永運動中心 獎牌賽、視晉級 19:00 排球 男子第9名決賽 中華隊 待定 小牧市公園競技場 19:00 韻律體操 團體全能決賽 李慈紋、李鈺文、張起畇、孫庚心、呂沅洛 － 名古屋市綜合體育館 決賽

▲詹皓晴／吳芳嫺4強戰僅耗時59分鐘勝出，強勢搶下金牌戰門票。（圖／記者朱永強攝）

▲林唯均上屆杭州亞運就拿到女子53公斤級銀牌，本身擁有優異的身高優勢與腳法，是本屆中華隊挑戰金牌的核心戰力。（圖／中華奧會提供）

▲許馥雅、楊加力、孫振（圖）從8強起步，最快下午就能站上獎牌戰舞台。（圖／Red Bull提供）

排名 國家／地區 🥇 金牌 🥈 銀牌 🥉 銅牌 總計 1 🇨🇳 中國 159 77 67 303 2 🇯🇵 日本 64 80 81 225 3 🇰🇷 南韓 33 35 56 124 4 🇺🇿 烏茲別克 17 21 20 58 5 🇹🇭 泰國 14 11 16 41 6 🇮🇳 印度 12 25 34 71 7 🇮🇷 伊朗 12 17 13 42 8 🇧🇭 巴林 11 5 5 21 9 🇰🇿 哈薩克 10 19 38 67 15 🇹🇼 中華台北 4 14 28 46 亞運轉播平台整理



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2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會進入最後兩個比賽日，10月3日中華代表團仍有多項奪牌機會，其中最受矚目的焦點來自網球女雙金牌戰，謝淑薇／梁恩碩與吳芳嫺／詹皓晴成功會師決賽，提前確定替中華隊包辦金、銀牌；曾俊欣／謝淑薇也將在混合雙打決賽出擊，網球單日有望再添多面獎牌。射箭方面，湯智鈞出戰男子反曲弓個人賽，李彩綺、許芯慈則在女子反曲弓個人賽雙雙挺進4強；跆拳道對打更有林唯均、徐晧祐、林翊榛、黃鈺仁4將從16強起步，最快下午接連挑戰金牌戰。此外，柔術、角力、霹靂舞、壘球、高爾夫與馬術也都有決賽或獎牌戰。官方10月3日賽程更新至日本時間10月2日晚間6時。10月3日 中華代表團賽程表10月3日最大焦點之一，就是網球女子雙打金牌戰確定上演「中華隊內戰」。謝淑薇／梁恩碩與吳芳嫺／詹皓晴雙雙闖進決賽，官方賽程排定上午10時交手，因此中華隊已經提前確定包辦本屆亞運女雙金、銀牌。除了女雙決賽，謝淑薇同日還將與曾俊欣出戰混合雙打決賽，意味她10月3日一天之內就有兩場金牌戰。射箭是另一個重要奪牌戰場。女子反曲弓個人賽中，李彩綺上午9時15分4強迎戰中國朱靜宜，許芯慈則在9時30分對上南韓吳藝珍，兩人都已經進入獎牌競爭階段。金牌戰安排在上午10時50分。男子方面則由東京奧運團體銀牌成員湯智鈞出擊，下午1時30分先對地主日本NAKANISHI Junya，若持續晉級，下午2時50分就能站上金牌戰舞台。跆拳道對打10月3日一次有4名中華隊選手出賽，包括女子57公斤級林唯均、男子68公斤級徐晧祐、女子+67公斤級林翊榛與男子+80公斤級黃鈺仁。4人上午從16強起步，如果一路晉級，下午將接續8強、準決賽與決賽；4個量級的金牌戰從16時40分一路排到17時25分，形成單日密集的奪牌戰線。中華女壘代表隊在預賽最後一戰對決韓國隊。中華女將們在第4局徹底爆發，單局海灌10分擊潰對手防線，最終在4局提前以11：1「扣倒」南韓，強勢挺進明日的銅牌戰，對手將是菲律賓隊。霹靂舞項目也將在單日完成淘汰賽與獎牌戰。女子許馥雅下午2時04分8強碰中國Royal，楊加力則在2時29分迎戰泰國或日本選手；男子孫振2時47分在8強對上地主日本。若一路過關，女子金牌戰排在下午4時56分，男子金牌戰則是5時06分，中華隊最多有3條獎牌戰線。 2026名古屋亞運每日賽程表1003(1002_1800)柔術女子63公斤級由沈玉沁上午9時25分從32強起步，首戰面對新加坡EE Yin Jaslyn，若一路晉級，下午1時25分即可挑戰金牌。角力女子57公斤級則由廖佩穎出賽，上午10時30分先碰菲律賓選手，若闖進獎牌戰，晚間6時進行銅牌或金牌賽。