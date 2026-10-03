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記者於今日凌晨1點30分左右前往外野入口觀察，現場已聚集超過50名球迷排隊守候，摺疊椅、野餐墊一應俱全，更有球迷索性搭起帳篷露營過夜，為的就是搶下好位置。

▲中信兄弟封王戰，新莊球場凌晨1點30分左右就有不少球迷排隊，更有人搭起帳篷夜宿。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.3）

中華職棒中信兄弟下半季封王魔術數字點亮「M2」，今（3）日作客新莊球場踢館富邦悍將，力拚隊史第21座季冠軍。這場關鍵戰役門票早在開賽前一天就完售，確定湧入滿場11600人，寫下悍將本季主場第7度滿場紀錄。由於新莊球場外野一般區採自由入座，大批象迷自今日凌晨便展開卡位戰。《NOWnews》記者現場直擊，半夜1點30分左右球場外已有超過50人排隊，不少球迷自備摺疊椅、野餐墊，甚至有人直接搭起帳篷夜宿，只為搶到最佳視野。距離中職例行賽落幕僅剩最後3天，戰況白熱化。昨（2）日樂天桃猿不敵台鋼雄鷹，讓兄弟在未出賽的情況下點亮封王魔術數字「M2」。兄弟今晚作客新莊交手悍將，只要自身贏球且另一地桃猿吞敗，兄弟就能在客場拋下黃色彩帶，奪下隊史第21座半季冠軍。這場可能見證封王的「金控大戰」，門票自然炙手可熱。悍將球團昨日便宣布11600張門票全數完售。截至今日賽前，中職本季共出現9場滿場賽事，其中悍將主場就包辦6場（大巨蛋2場、新莊4場），今晚將是悍將本季第7場主場滿場賽事。由於新莊球場外野一般區不劃位、採自由入座，掀起象深夜卡位潮。儘管外界焦點全在兄弟能否拋彩帶，但對主隊悍將而言同樣「退無可退」。悍將前役1分惜敗味全龍後，雖確定無緣全年戰績第2名，但並未完全從季後賽爭奪戰中出局；只要統一獅能搶下半季冠軍，悍將便能以全年第3名資格遞補晉級。因此，全力阻擋兄弟今晚在自家主場封王，也是悍將今晚的唯一目標。今晚雙方皆推出洋投正面對決。悍將由瑪帝斯（Quinton Martinez）掛帥，本季出賽7場戰績3勝1敗、防禦率3.05，今年對戰兄弟2場拿下1勝、對戰防禦率4.66。兄弟則推出菲力士（Felix Pena）迎戰，本季出賽11場吞下4敗、防禦率3.90，今年交手悍將2場雖無勝敗紀錄，但對戰防禦率僅2.70。