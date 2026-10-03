唯獨北韓名將黃孝順（Hyo Sun Hwang）不僅全程臭臉沒反應，甚至直接走下台，留下看台上尷尬的3人。

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陳念琴邀約比愛心 唯獨黃孝順臭臉潑冷水

黃孝順面無表情宛如機器人 3位女將很尷尬

《NOWNEWS》特派記者也捕捉到難得畫面，看台上3位女將當下露出尷尬表情、與黃孝順那宛如機器人離場的行為，形成強烈對比。

▲大E人「拳擊女王」陳念琴，主動邀約其他奪牌選手一起比愛心合影，拿下金牌的印度好手Parveen Hooda、銅牌中國女將李書都笑容滿面一起比愛心，唯獨黃孝順全程冷眼看待，似乎早已忘記什麼是快樂。（圖／特派記者朱永強攝）

▲女子54公斤級巴黎奧運銅牌得主方哲美（PANG Chol Mi）僅獲得銀牌，在頒獎典禮上同樣全程臭臉，甚至刻意遠離其他選手。（圖／特派記者朱永強攝）

▲方哲美（PANG Chol Mi）54公斤級僅獲得銀牌，頒獎典禮結束一走下台，就拿下銀牌低頭快步離場，感覺像一位做錯事的人。（圖／特派記者朱永強攝）

第20屆名古屋亞運拳擊項目2日賽程結束，女子65公斤級頒獎典禮上，展獲銀牌的大E人「拳擊女王」陳念琴，主動邀約其他奪牌選手一起比愛心合影，拿下金牌的印度好手Parveen Hooda、銅牌中國女將李書笑容滿面一起比愛心，展現國際賽場各國友好象徵，陳念琴本屆4強賽險勝黃孝順，Parveen則打敗中國好手李書，由於拳擊並未舉辦銅牌戰，黃孝順與李書並列銅牌，休息一日後，於2日金牌戰後一起出席頒獎典禮，接受亞運銅牌嘉勉，想不到出現尷尬一幕。合影階段，黃孝順就全程臭臉、雙手垂放呆立前方，似乎仍對於結果感到失落，例行合影結束後，「拳擊女王」陳念琴主動邀約其他奪牌選手一起比愛心，感情不錯的Parveen、李書笑容應對，展現出亞運透過體育賽事、國際交流的精神。想不到黃孝順不僅直接當眾不理陳念琴邀約，甚至直接走下台快步離席，全程臭臉沒有任何反應。實際上，也不只是黃孝順無緣金牌後、在全亞洲媒體面前露出的失落反應，她的國家隊隊友、女子54公斤級巴黎奧運銅牌得主方哲美（PANG Chol Mi）僅獲得銀牌，在頒獎典禮上同樣全程臭臉，甚至刻意遠離其他選手，一下台就拿掉銀牌，低頭快步離場，像是做錯什麼事的人。