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由劉學義、譚松韻等人主演的陸劇《蘭香如故》，在近期引發超強追劇潮，隨著劇情即將到尾聲，預計在本月中就會迎來大結局，讓觀眾越來越好奇最後到底是HE（圓滿結局）還是BE（悲傷結局）。而日前官方微博公開追劇日曆，裡面也藏了可以搶先看到大結局的祕訣，只要在騰訊視頻平台的點映禮，就可以比起一般的進度更早看到大結局。《蘭香如故》官方微博日前公開追劇日曆，將原本每日更新2集的規律改為1集，若中間沒有再次停播，預計於10月9日可以看到大結局。不過官方也透露，騰訊視頻平台的會員，不僅可以每天搶先看一集，還可在點映禮先看到大結局。事實上，日前曾流傳疑似《蘭香如故》的結局劇情，如「蘭香如故BE」、「林錦岐只活到50歲」、「韓梁被凍死」等，讓觀眾還沒追到新集數，就已經在熱搜上看完全劇。不過在原著《蘭香緣》中，男女主角最後還是在一起，且生了3個孩子，因此最終到底是「HE」的Happy Ending，還是「BE」的Bad Ending，都讓外界非常好奇。要如何加入點映禮？只要購買點映禮禮包的會員，可以一次性獲得最後6至8集的「觀看券」，甚至可以提前看到大結局。除了能提早看劇，平台有時還會邀請該劇的導演、編劇及核心男女主角等演員陣容進行線上直播。觀眾可以在直播中一邊看演員互動、聽幕後八卦，一邊收看大結局。