「2026基隆國際海洋老鷹嘉年華」將於今（3）日下午15:00登場。基隆市文化觀光局表示，除了最受矚目的熱鬧踩街遊行，還有吸睛的大型造型氣偶、市集消費，以及精彩晚會表演等多元活動。《NOWNEWS今日新聞》整理遊行路線、遊行直播平台、交通管制等資訊一次看。
基隆市文化觀光局提到，今年「2026基隆國際海洋老鷹嘉年華」遊行將以「多元共融」為核心，結合音樂、舞蹈、花車與創意展演，匯聚來自日本、法國，以及南美洲古巴、委內瑞拉、薩爾瓦多等國的舞者，並展出「鷹站長」、「鷹 JOY」與首度亮相的「鷹 ONE」三大巨型空飄氣球。
🟡「2026基隆國際海洋老鷹嘉年華」主要資訊：
日期：2026年10月3日
時間：15:00-17:00
地點：基隆市區
活動流程：
13:00-20:00CHILL海海市集
15:00-17:00 嘉年華踩街遊行
18:00-19:20社區及國際團隊演出
19:20-19:50浪犬樂團
19:50-20:10小男孩樂團
20:10-20:20市集消費抽獎
🟡「2026基隆國際海洋老鷹嘉年華」遊行與直播資訊：
遊行路線：國門廣場→港西街→忠一路→仁二路→愛二路→仁三路→愛三路→仁二路→忠一路→國門廣場
遊行直播平台：基隆市文化觀光局（直播時間：踩街遊行14:30；鷹浪派對17:30）
🟡「2026基隆國際海洋老鷹嘉年華」相關活動：
📍鷹浪派對：
時間：2026年10月3日18:00-20:10
地點：國門廣場
內容：由多組亮點遊行團隊及知名樂團，共同在國門廣場舞台帶來精彩夜間演出。
📍CHILL海海市集：
時間：2026年10月3日13:00-20:00
地點：國門廣場內容：活動將推出超過20攤好吃好玩的特色市集，更有消費滿額抽獎等活動
🟡「2026基隆國際海洋老鷹嘉年華」交通管制：
踩街活動當天14:00-17:00間，遊行路線周邊將實施封路及相關交通管制措施，活動周邊停車場亦有相關進出場管制配套措施，民眾需留意並提前改道。部分大眾交通配合異動路線及站點。
📍主要影響道路：
⏹︎禁止汽、機車通行道路：
1、港西街、忠一路全線
2、孝一路(忠二路→忠一路)
3、孝二路(忠二路～忠一路雙向)、(忠四路→忠一路單向)
4、孝三路(忠二路→忠一路)
5、孝四路(忠一路→忠二路)
6、仁二路(愛五路→愛一路)
7、仁三路(愛一路→愛四路)
8、愛一路(仁一路～仁三路雙向)
9、愛二路(仁二路→仁四路)
10、愛三路(仁一路～仁二路雙向)、(仁三路→仁二路單向)
11、愛四路(仁三路→仁一路)
12、仁五路禁止左轉愛三路
⏹︎大範圍管制區：管制期間僅開放 東岸高架橋與中正路 雙向通行，供必要交通使用。
1、中山一路以東(不含)
2、忠二路/仁四路以北(不含)
3、愛五路以西(不含)
4、仁一路以南(不含)
📍大眾運輸站牌管制（14:00 – 17:00）：
⏹︎國道客運（停用站點）：
1、基隆城際轉運站
2、義二路口（大都會 2088）
⏹︎市區公車（暫停站點）：
1、路線：市政府（柯達飯店）
2、路線：市政府（星巴克咖啡）
3、5 路線：成功市場
4、6 路線：南榮路派出所
5、301 路線：基隆城際轉運站
⏹︎基隆客運（停用站點）：
市政府（788、791）
基隆城際轉運站（789、790、862）
南榮路派出所（787、1031、1032）
⏹︎停車場管制（14:00 – 17:30）：
禁止出場：東岸停車場、愛二路路邊停車格
禁止進場：基隆車站南站停車場、東岸高架橋下方機車停車場、西二停車場、海港大樓旁機車停車場
禁止進出場：吉祥大樓停車場
暫停使用：南榮路4席路邊停車格、中山一路6席路邊停車格
⏹︎計程車招呼站管制（14:00 – 17:30）：
忠一路、港西街、孝三路、孝四路、仁二路、基隆北站
📍「T99 濱海奇基線」全線停駛：
為配合交通疏導及維護行車安全，台灣好行「T99 濱海奇基線」將於 10月3日（六）全線停駛一日。
停駛日期：10月3日（六）
停駛路線：T99 濱海奇基線全線
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日期：2026年10月3日
時間：15:00-17:00
地點：基隆市區
活動流程：
13:00-20:00CHILL海海市集
15:00-17:00 嘉年華踩街遊行
18:00-19:20社區及國際團隊演出
19:20-19:50浪犬樂團
19:50-20:10小男孩樂團
20:10-20:20市集消費抽獎
遊行路線：國門廣場→港西街→忠一路→仁二路→愛二路→仁三路→愛三路→仁二路→忠一路→國門廣場
遊行直播平台：基隆市文化觀光局（直播時間：踩街遊行14:30；鷹浪派對17:30）
🟡「2026基隆國際海洋老鷹嘉年華」相關活動：
📍鷹浪派對：
時間：2026年10月3日18:00-20:10
地點：國門廣場
內容：由多組亮點遊行團隊及知名樂團，共同在國門廣場舞台帶來精彩夜間演出。
📍CHILL海海市集：
時間：2026年10月3日13:00-20:00
地點：國門廣場內容：活動將推出超過20攤好吃好玩的特色市集，更有消費滿額抽獎等活動
🟡「2026基隆國際海洋老鷹嘉年華」交通管制：
踩街活動當天14:00-17:00間，遊行路線周邊將實施封路及相關交通管制措施，活動周邊停車場亦有相關進出場管制配套措施，民眾需留意並提前改道。部分大眾交通配合異動路線及站點。
📍主要影響道路：
⏹︎禁止汽、機車通行道路：
1、港西街、忠一路全線
2、孝一路(忠二路→忠一路)
3、孝二路(忠二路～忠一路雙向)、(忠四路→忠一路單向)
4、孝三路(忠二路→忠一路)
5、孝四路(忠一路→忠二路)
6、仁二路(愛五路→愛一路)
7、仁三路(愛一路→愛四路)
8、愛一路(仁一路～仁三路雙向)
9、愛二路(仁二路→仁四路)
10、愛三路(仁一路～仁二路雙向)、(仁三路→仁二路單向)
11、愛四路(仁三路→仁一路)
12、仁五路禁止左轉愛三路
⏹︎大範圍管制區：管制期間僅開放 東岸高架橋與中正路 雙向通行，供必要交通使用。
1、中山一路以東(不含)
2、忠二路/仁四路以北(不含)
3、愛五路以西(不含)
4、仁一路以南(不含)
📍大眾運輸站牌管制（14:00 – 17:00）：
⏹︎國道客運（停用站點）：
1、基隆城際轉運站
2、義二路口（大都會 2088）
⏹︎市區公車（暫停站點）：
1、路線：市政府（柯達飯店）
2、路線：市政府（星巴克咖啡）
3、5 路線：成功市場
4、6 路線：南榮路派出所
5、301 路線：基隆城際轉運站
⏹︎基隆客運（停用站點）：
市政府（788、791）
基隆城際轉運站（789、790、862）
南榮路派出所（787、1031、1032）
⏹︎停車場管制（14:00 – 17:30）：
禁止出場：東岸停車場、愛二路路邊停車格
禁止進場：基隆車站南站停車場、東岸高架橋下方機車停車場、西二停車場、海港大樓旁機車停車場
禁止進出場：吉祥大樓停車場
暫停使用：南榮路4席路邊停車格、中山一路6席路邊停車格
⏹︎計程車招呼站管制（14:00 – 17:30）：
忠一路、港西街、孝三路、孝四路、仁二路、基隆北站
📍「T99 濱海奇基線」全線停駛：
為配合交通疏導及維護行車安全，台灣好行「T99 濱海奇基線」將於 10月3日（六）全線停駛一日。
停駛日期：10月3日（六）
停駛路線：T99 濱海奇基線全線