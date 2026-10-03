中央氣象署表示，今（3）日東北季風稍微減弱，不過大台北、東半部、恆春半島還是有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後降雨範圍擴大，新竹到台中、嘉義以南及其他山區，都有局部短暫陣雨，有機會出現局部較大雨勢，下周一（5日）東北季風增強，各地有感降溫，局部地區低溫有機會下探20度以下。彩雲颱風將往北移動，對台灣沒有影響。
今天天氣：東北季風減弱 彩雲不影響台灣
10月3日今天的天氣，東北季風稍微減弱，大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，今（3）日清晨，宜蘭有局部大雨發生機率；其他地區今（3）日為多雲到晴的天氣，降雨主要是午後局部短暫陣雨，雨區擴大到新竹到台中、嘉義以南及其他山區，偶爾有局部較大雨勢。
「彩雲」颱風在昨（2）日下午2時已達到輕度颱風上限，未來路徑會偏北，再往東北方向移動接近日本，但距離日本還是有一段距離，對台灣沒有影響。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、馬祖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為東北風至東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：迎風面零星雨 午後南部、山區留意短暫雨
10月4日明天的天氣，東北季風再減弱，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
一周天氣： 東北季風下周一增強 低溫下探20度
氣象署提及，下周一（5日）另一波東北季風增強，下週一、下周二（6日）北部、東北部、恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭有機會出現局部較大雨勢，其他地區多雲到晴，南部及其他山區以午後雷陣雨為主。下周三（7日）、下周四（8日）東北季風減弱，水氣減少，不過大台北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，桃園以南多雲到晴，山區要留意午後降雨。
下周一（5日）、下周二（6日）受到東北季風增強影響，北部、宜蘭、花蓮地區轉涼，北部、東半部高溫約25到30度，中南部高溫約30到32度。下周三（7日）到下周五（9日）各地早晚較涼，受到輻射冷卻效應，溫度會更下降，中部以北、東半部低溫約20到24度，局部地區低溫可能更低。
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10月3日今天的天氣，東北季風稍微減弱，大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，今（3）日清晨，宜蘭有局部大雨發生機率；其他地區今（3）日為多雲到晴的天氣，降雨主要是午後局部短暫陣雨，雨區擴大到新竹到台中、嘉義以南及其他山區，偶爾有局部較大雨勢。
「彩雲」颱風在昨（2）日下午2時已達到輕度颱風上限，未來路徑會偏北，再往東北方向移動接近日本，但距離日本還是有一段距離，對台灣沒有影響。
良好：竹苗、宜蘭、花東、馬祖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為東北風至東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：迎風面零星雨 午後南部、山區留意短暫雨
10月4日明天的天氣，東北季風再減弱，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
一周天氣： 東北季風下周一增強 低溫下探20度
氣象署提及，下周一（5日）另一波東北季風增強，下週一、下周二（6日）北部、東北部、恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭有機會出現局部較大雨勢，其他地區多雲到晴，南部及其他山區以午後雷陣雨為主。下周三（7日）、下周四（8日）東北季風減弱，水氣減少，不過大台北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，桃園以南多雲到晴，山區要留意午後降雨。
下周一（5日）、下周二（6日）受到東北季風增強影響，北部、宜蘭、花蓮地區轉涼，北部、東半部高溫約25到30度，中南部高溫約30到32度。下周三（7日）到下周五（9日）各地早晚較涼，受到輻射冷卻效應，溫度會更下降，中部以北、東半部低溫約20到24度，局部地區低溫可能更低。