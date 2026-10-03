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洛杉磯道奇將在台灣時間明（4）日凌晨4點於主場迎戰亞特蘭大勇士，展開國聯分區系列賽G1。賽前一天，道奇球星大谷翔平出席前日練習記者會，談到即將迎接個人連續第3年季後賽，他坦言例行賽雖然漫長，但現在終於進入真正關鍵時刻，「有一種終於要開始了的感覺，也有期待感和興奮感。」大谷今年球季從3月世界棒球經典賽（WBC）開始，雖然日本隊最終在8強不敵委內瑞拉，無緣完成2連霸，但對大谷而言，這也讓整個2026年球季顯得特別漫長。他表示，只要有WBC，球季感覺就會變得很長，「必須很早開始調整，還有去日本、回來美國，移動也很長。這樣的賽事放在球季一開始，就必須先集中精神，把狀態調整到那裡。」大谷也提到，雖然例行賽最後約2週沒有出賽，但整體仍覺得這是一個很長的球季。本季大谷睽違3年從開幕起恢復投打二刀流，投手身分一度表現亮眼，3、4月還曾拿下月間最佳投手。整季投手出賽14場，留下8勝2敗、防禦率1.79的優異成績。不過從季中開始，大谷陸續與身體狀況奮戰。6月曾出現左膝不適，7月又有右上臂二頭肌不適狀況，雖然沒有立刻長期離隊，但他投手身分最後一次登板停留在7月3日對教士，此後便未再回到投手丘，明星賽也因此辭退出賽。球季後段，道奇最終決定讓大谷放棄本季投手復出，專注以打者身分迎接季後賽。打擊方面，大谷本季出賽135場，繳出打擊率.275、30轟、81打點、11盜壘。不過8月下旬後狀態明顯下滑，9月一度連續缺席4場，最終進入傷兵名單，直到例行賽最後5場才回歸。大谷上一次開轟已經是8月18日作客落磯之戰，當時敲出本季第30轟，之後連續86打席沒有全壘打，寫下加盟道奇後最長全壘打荒，也讓他帶著狀態疑問進入季後賽。不過道奇內部對大谷目前狀態相當樂觀。總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前表示，他相信球迷將看到「近2個月最佳版本的翔平」，並指出訓練團隊回報大谷狀況每天都在變好。打擊教練貝茲也透露，大谷近兩天自由打擊內容相當出色，球從他的球棒飛出去的感覺很好。大谷過去兩年季後賽都扮演道奇奪冠重要角色。2024年季後賽，他出賽16場，打擊率.230，敲出3轟、10打點；2025年則繳出打擊率.265、8轟、14打點，幫助道奇完成世界大賽2連霸。今年道奇連續14年闖進季後賽，並完成國西5連霸，目標直指世界大賽3連霸。分區系列賽對手勇士則是國聯東區冠軍，並在外卡系列賽以2勝1敗淘汰費城人晉級。