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▲購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠。（圖／翻攝自APP）

▲全聯10月3日至10月5日祭出蔬果、海鮮、肉品、湯品及烘焙甜點優惠。（圖／全聯提供）

全聯週末買一送一！今明兩天（3日、4日）祭出LINE好友限定買一送一，有洋芋片、醬油都買一送一，還有週末生鮮優惠，其中馬鈴薯買2粒只要28元、美國青無籽葡萄每公斤199元，「READ BREAD美式餐包」8入35元，平均單顆免5元；大全聯則自10月2日至10月5日推出週末大採購優惠，美國馬鈴薯單粒12元、冷凍鮭魚切片99元。全聯官方LINE好友今明兩天（3日、4日）買一送一限定優惠，包括「viva萬歲牌 無調味烘焙 核桃／杏仁果」買一送一；還有「華元 波的多洋芋片」原價38元、特價18元，還有「黑豆桑 天然極品醬油」、「蘭諾 衣物芳香豆」也都買一送一。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。全聯10月3日至10月5日推出生鮮優惠◾「進口馬鈴薯」，約200g／粒，原價22元，買2粒特價28元，平均每粒14元◾「美國青無籽葡萄」每公斤原價320元，特價199元，現省121元◾「紐西蘭陽光金圓頭奇異果#52」約102g／粒，原價25元，特價15元。◾「台灣鯛火鍋片」240g／盒，原價129元，特價99元◾「豬胛心肉塊」，每100g原價34元，特價27元◾「美味堂剝皮辣椒雞湯」1000g／袋，原價199元，特價179元◾「We Sweet爆漿蛋糕」6入／192g，原價99元，特價69元◾「READ BREAD美式餐包」8入／215g，原價48元，特價35元，平均單顆免5元大全聯則於10月2日至10月5日同步推出週末採購優惠◾「美國馬鈴薯」約180g／粒，原價22元，特價12元◾「智利水蜜桃蘋果#88」約190g／粒，原價27元，4粒特價99元，平均每粒不到25元。海鮮◾「冷凍鮭魚切片」250g，原價139元，特價99元◾「冷藏肉－豬五花肉塊附皮／大包裝」每台斤原價234元，特價210元◾「冷藏肉－雞里肌肉／大包裝」每台斤原價153元，特價120元◾「直採美國冷藏嫩肩里肌牛排／大包裝」每100g原價79元，特價70.9元◾「味噌燒肉／條」，原價149元，特價109元，現省40元◾「鮮奶燒烤布丁」4入，原價135元，特價99元◾「牛奶紅豆麻糬」9入／340g，原價68元，特價62元。