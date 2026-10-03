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▲山本由伸未被安排在G1登板，可能延至系列賽G3先發。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇將於台灣時間明（4）日凌晨4點在主場迎戰亞特蘭大勇士，展開國聯分區系列賽G1。不過道奇今日公布首戰先發人選，並非去年世界大賽MVP山本由伸，而是季中從老虎轉戰洛杉磯的2屆塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal），也讓外界對道奇輪值安排產生高度關注。根據《Reuters》報導，道奇已決定由史庫柏擔任NLDS G1先發，他在交易大限前從底特律老虎轉戰道奇，加盟後先發10場，繳出5勝2敗、防禦率2.61的成績，迅速成為道奇先發輪值重要戰力。史庫柏過去曾效力老虎，並已累積季後賽先發經驗。生涯季後賽先發6場，防禦率僅2.04，具備大場面壓制力。不過明日G1將是他生涯首次在季後賽主場先發，且一登板就是衛冕軍道奇追求3連霸的首戰，意義格外不同。史庫柏本季整體表現依舊維持頂級水準，轉戰道奇前在老虎繳出7勝5敗、防禦率2.79，加盟後又補上10場高品質先發，讓道奇即使擁有山本由伸、史奈爾（Blake Snell）等強投，仍選擇讓他扛下系列賽開幕戰。道奇這次選擇史庫柏而非山本由伸，最大關鍵可能在於對手打線型態。大聯盟官網道奇記者Sonja Chen指出，勇士本季面對左投的攻擊成績明顯不如面對右投。根據StatMuse統計，勇士本季例行賽面對左投OPS為.696，面對右投則是.730，兩者存在明顯落差。山本由伸沒有投G1，並不代表道奇降低他的季後賽定位。相反地，這可能與道奇對他休息天數的保護有關。Sonja Chen提到，山本在美國時間週三進行多局數模擬投球，這讓他在G3登板的可能性提高。此外，山本生涯例行賽從未在休息少於5天的情況下先發，道奇若希望讓他維持最熟悉的節奏，本輪系列賽可能只讓他先發1場。若G2交給另一名2屆塞揚左投史奈爾，山本就可能被安排在G3登板。道奇雖是衛冕軍、也具備大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等豪華打線，但勇士本季例行賽對戰道奇佔有優勢，因此系列賽首戰格外關鍵。G1用史庫柏壓勇士左投弱點，G2可能再用史奈爾延續左投壓制，G3則讓山本在較完整休息後登板，最大化每名先發的使用價值。