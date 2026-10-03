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2027普發一萬何時發放？行政院曝最新進度：最快明年春節

目標是在2027年農曆年前發放，如趕不上春節，最晚將在明年2月20日元宵節前發放

▲2027年普發一萬最新進度，根據行政院表示，相關部會已啟動前置作業，目標是在2027年農曆年前發放。（示意圖／記者陳明安攝）

國民黨版普發2萬元立院一讀付委！拼11/28選舉前三讀：3個月內發放

該案已在昨（2）日於立法院院會一讀後付委，接下來將進入財政委員會審查。

最快於10月16日逕付二讀，力拚11月28日地方選舉前完成法案三讀。

▲國民黨立法院黨團則主張普發加碼2萬元，提出《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案》，該案已在昨（2日）於立法院院會一讀後付委，接下來將進入財政委員會審查。（圖／記者朱永強攝）

普發2萬元錢從哪來？傅崐萁提「超徵稅收」：估4000億可用

▲國民黨總召傅崐萁主張，政府去年稅收超徵5283億元，其中約40%還稅於民，共計2300億元；今年預估稅收超徵逾1兆元，若以40%推算，約有4000多億元。（圖/記者陳明安攝，2026.10.2）

普發2萬行政院怎麼看？卓榮泰：恐面臨舉債

認為若增加普發現金金額，勢必要舉債。

▲對於加碼普發2萬元，行政院長卓榮泰表示，若增加普發現金金額，勢必要舉債。（圖/記者陳明安攝，2026.10.2）

普發2萬有機會？總統賴清德宣布將於2027年全民普發現金1萬元，行政院表示最快將在明年農曆春節前發放；不過，國民黨立法院黨團主張加碼普發2萬元，提出《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案》，於昨（2）日完成一讀、付委財政委員會審查，國民黨團據傳在國慶日後發出甲級動員令，最快10月16日逕付二讀，力拚11月28日地方選舉前完成三讀。究竟普發2萬元目前進度到哪、何時可能發放、行政院又怎麼回應？《NOWNEWS今日新聞》整理最新進度，帶領讀者一文看懂。總統賴清德在今年8月宣布，表示116年度中央政府總預算將在歲入歲出平衡、實質零舉債下，將編列經費2357億元，在2027年全民普發現金1萬元。根據行政院表示，相關部會已啟動前置作業，，但仍須等待立法院完成總預算審議。國民黨立法院黨團則主張加碼至2萬元，提出《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案》，據了解，國民黨團傳出計畫於國慶日後發出甲級動員令，根據國民黨團所提出的特別條例預估，行政院應在條例生效後1個月內，將特別預算案送立法院審議，特別預算生效後3個月內發放完畢。國民黨總召傅崐萁主張，應拼今年年底前先完成發放，而非一路等到農曆年前。根據國民黨總召傅崐萁主張，政府去年稅收超徵5283億元，其中約40%還稅於民，共計2300億元；今年預估稅收超徵逾1兆元，若以40%推算，約有4000多億元，足夠全民普發2萬元。對於加碼普發2萬元，行政院長卓榮泰昨日率行政團隊赴立法院會進行總質詢備詢表示，AI紅利所創造的稅收，已挹注幫助弱勢、經濟發展、支持重要產業等面向，不過提醒民眾，目前普發2萬方案只完成立院一讀、付委財政委員會而已，後續還須經過立法院後續審查及表決程序，現階段不能直接視為「2萬元確定入帳」，是否會發放還未定案。