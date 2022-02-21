寒流發威！「平價火鍋霸主」單日業績破千萬 外送翻4倍
2月連日氣溫下探、雨勢不斷，今（21）日最強寒流發威，全台高達20個縣市皆發布低溫特報，最低溫只有7.2度。天氣冷颼颼，不僅禦寒保暖小物出現搶購潮，更帶動火鍋美食業績大爆發，平價火鍋霸主「石二鍋」創下單日業績破千萬，外帶、外送的業績更是成長驚人，足足翻了4倍以上；「肉多多」上週末來客數，較週間成長近3成，尤其晚間10點過後的宵夜時段還湧現人潮；只能現場候位的「這一小鍋」來客數成長2成，連帶2月業績成長1～2成，足見火鍋魅力無法擋。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-21 16:50:56
最強寒流發威，全台急凍，高達20個縣市發布低溫特報，最低溫來到7.2度。寒冷的天氣更讓民眾想吃熱騰騰的火鍋，網路聲量極高的平價火鍋霸主石二鍋，曝光單日破千萬業績的驚人成長，而且外帶、外送的業績更翻了4倍以上。
順應疫情發展，提供網路預約單人、雙人、多人外帶生食鍋物組的石二鍋，過去平均單日可賣兩千組生食鍋物，如今寒流來襲，竟一舉翻倍突破四千組；連外送業績也大爆發，比往常成長了2倍以上。
看準這波寒流商機，石二鍋推出外帶優惠，即日起至2/28日止，外帶生食鍋物消費滿500元即贈刮刮卡一張、滿1,000元贈兩張，以此類推，不只中獎率100%，憑發票登錄官方Line帳號，還有機會抽中一年份石鍋券（價值2,856元）。
而以大份量肉品聞名的肉多多，適逢寒流壟罩, 觀察近一週銷售數據發現，來客數和溜滑梯般的氣溫成反比，上週末二日造訪人數較週間成長近3成，尤其晚間10點過後的宵夜時段還湧現人潮，不負排隊宵夜火鍋美名。
目前平日下午5點以前、平／假日晚間10點之後，至肉多多火鍋內用消費滿300元以上套餐，贈送好康（活力梅花豬／活力培根豬／無骨鮮雞腿／蛤蜊／巴沙魚片）5選2；外帶任何套餐，加贈活力梅花豬與無骨鮮雞腿各乙份。
經典復刻這一鍋的潮台味這一小鍋，因超好拍的復古文青風格人氣直升，同樣受到寒流助攻，雖然只能接受現場候位，但用餐期間仍有多組客人頂著寒風現場排隊等候，業者表示近期來客數成長約2成左右，連帶2月業績成長達1～2成。