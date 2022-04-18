星巴克最強優惠懶人包！黑咖啡買1送1　氮氣冷萃現折30元

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炎夏需要清涼的！星巴克選用獨特的冷萃綜合咖啡豆，並以室溫14小時冷水慢速萃取出的冷萃咖啡Cold Brew Coffee。指定門市才販售的氮氣冷萃系列，則是將氮氣注入低溫慢速萃取的冷萃咖啡中，創造入口滑順的綿密泡沫，帶出濃郁咖啡的自然甘甜。「Cold Brew Nitro Day」活動於即日起至6/4的每週六，只要點購大杯(含)以上COLD BREW及氮氣冷萃系列，單杯可享30元折扣優惠。（不包含典藏冷萃／典藏氮氣冷萃咖啡系列）。
早鳥享受「純黑美式咖啡65元單一價」
4/11(一)～5/30(一)每週一10:00前，購買中杯美式咖啡（冰熱不限），即可享有單一優惠價65元。
「Black Party黑咖啡Happy Hour」美式買1送1
4/15(五)～6/3(五)每週五10:00～14:00，單筆購買兩杯相同容量／風味／冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。優惠品項包含：美式／特選美式／每日精選／冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡系列（每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料）。
外送平台foodpanda於4/26前，購買指定特大杯星冰樂兩杯6折。優惠品項包含：巧克力可可碎片星冰樂／香草風味星冰樂／抹茶奶霜星冰樂。foodomo則於即日起至4/19前，買2杯特大杯那堤、焦糖瑪奇朵，享第二杯免費。
KLOOK星巴克電子飲料券最高11％回饋
若想要不限品項，享受星巴克回饋優惠還有一個划算小撇步，KLOOK近期開賣的線上美食餐券，推出星巴克電子飲料券，可以100元購買兌換「任乙杯售價為110元(含)以下」飲料券、135元購買兌換150元飲料券、150元則可買到兌換170元飲料券，最高回饋達11％，而且內用外帶都適用。