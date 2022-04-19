星巴克全品項買1送1限時「這6天」　3大連鎖咖啡也請客

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Cama Cafe
4/28前於foodpanda選購經典黑咖啡，輸入優惠碼「CAMA」享買1送1優惠。
85度C
4/14推出第二屆咖啡大師冠軍飲品伯爵拿鐵咖啡與伯爵鮮奶茶，5/13前於85 Cafe APP新舊會員還享買1送1嚐鮮優惠，至APP點數兌換區，可用「0點」兌換買1送1優惠券，伯爵拿鐵咖啡與伯爵鮮奶茶二選一使用，每位會員最多獲得1張。
路易莎咖啡
4/28前於foodpanda訂購路易莎咖啡，輸入優惠碼「Louisa」享指定品項莊園級美式買1送1；指定飲品第二杯半價（客製化選項皆相同，恕無法另行調整）。
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不只慶祝母親節享有優惠，另外還有漢堡王一次推出兩檔優惠活動，總計超狂19組「買1送1」爽吃人氣漢堡，雞塊竟然還買10送10；bb.q CHICKEN只要對中身分證字號任1碼就有韓式炸雞爽爽吃；達美樂限時7天也祭出外送披薩「買1送1」優惠。