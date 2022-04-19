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星巴克全品項買1送1限時「這6天」　3大連鎖咖啡也請客

▲星巴克歡應24週年，整個4月推出超多優惠活動，昨再度優惠快閃降落！全品項「買1送1」只有這6天快筆記。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會）
▲星巴克歡應24週年，整個4月推出超多優惠活動，昨再度優惠快閃降落！全品項「買1送1」只有這6天快筆記。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-19 09:37:57

大家最愛的星巴克咖啡，歡應24週年，整個4月推出超多優惠活動，包括黑咖啡第二杯免費、foodpanda外送星冰樂兩杯6折等，昨（19）日再度優惠快閃降落！大方推出全品項「買1送1」，只有限時6天快筆記。另外Cama café、85度C和路易莎咖啡也都推出特別優惠，請大家划算喝咖啡，一起來看看。

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星光好友分享：全品項「買1送1」

星巴克於4/18(一)、4/28(四)、5/4(三)～5/5(四)、5/11(三)～5/12(四)限時6天，16:00～20:00時段購買兩杯相同容量／風味／冰熱一致的飲料，可享好友分享優惠。（每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取）。

▲明（14）日上市兩款咖啡大師冠軍作品，分別是中杯伯爵拿鐵咖啡85元（圖右）、中杯伯爵鮮奶茶55元，會員享買一送一。（圖／業者提供）
▲兩款咖啡大師冠軍作品，伯爵拿鐵咖啡與伯爵鮮奶茶全新上市。（圖／Cama Cafe提供）
Cama Cafe

4/28前於foodpanda選購經典黑咖啡，輸入優惠碼「CAMA」享買1送1優惠。

85度C

4/14推出第二屆咖啡大師冠軍飲品伯爵拿鐵咖啡與伯爵鮮奶茶，5/13前於85 Cafe APP新舊會員還享買1送1嚐鮮優惠，至APP點數兌換區，可用「0點」兌換買1送1優惠券，伯爵拿鐵咖啡與伯爵鮮奶茶二選一使用，每位會員最多獲得1張。

路易莎咖啡

4/28前於foodpanda訂購路易莎咖啡，輸入優惠碼「Louisa」享指定品項莊園級美式買1送1；指定飲品第二杯半價（客製化選項皆相同，恕無法另行調整）。

▲大家喜愛的達美樂披薩再祭出外送大披薩買1送1，最高現賺850元。（圖／翻攝自達美樂披薩FB）
▲大家喜愛的達美樂披薩再祭出外送大披薩買1送1，最高現賺850元。（圖／翻攝自達美樂披薩FB）
適逢母親節，王品不只推出5品牌「買1送1」加菜好康，每年舉辦母親節「龍蝦尋人」活動，今年只要媽媽名字對中「芬／芳／華／麗」任1字就能免費吃千元龍蝦！同樣慶祝母親節，瓦城則是聯合7品牌祭出「現折1000元」優惠，還加碼抽獎萬元加菜金。

不只慶祝母親節享有優惠，另外還有漢堡王一次推出兩檔優惠活動，總計超狂19組「買1送1」爽吃人氣漢堡，雞塊竟然還買10送10；bb.q CHICKEN只要對中身分證字號任1碼就有韓式炸雞爽爽吃；達美樂限時7天也祭出外送披薩「買1送1」優惠。

達美樂中威力彩？限時7天外送披薩　不分大小「買1送1」

身分證「中2字」媽媽免費吃王品千元龍蝦　爽吃韓式炸雞

媽媽不愛吃蛋糕？母親節必勝客「這披薩」完勝：只賣2週

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