身分證「中2字」媽媽免費吃王品千元龍蝦 爽吃韓式炸雞
對中身分證又有好康優惠可以吃！媽媽名字對中「芬／芳／華／麗」中二字，可享王品牛排千元龍蝦免費吃。bb.q CHICKEN對中身分證字號「6、6、9」三碼，可以669元優惠價爽吃「童樂慶套餐」；只對中「6」或「9」任一碼，也可享736元優惠價；而且歡慶北投店開幕試營運，外帶自取通通9折優惠喔。
王品牛排母親節「龍蝦尋人」活動又來了！即日起至5/31，凡姓名有「芬／芳／華／麗」的媽媽到店消費套餐，只要姓名有任1字相同，現場款待「法式焗烤龍蝦」半隻（價值558元）、任2字相同就款待一整隻「法式焗烤龍蝦」（價值1,116元）免費吃！
王品牛排今年是連續第三年舉辦母親節龍蝦尋人活動，最早2020年開始以經典好名「秀／霞／淑／美」款待五六年級媽媽；2021年則鎖定七八年級生常見「雅／婷／怡／君」的新世代媽媽，招待龍蝦免費享用。
兩年來共大方回饋了兩萬名「慕名」參與的媽媽們。今年以「芬／芳／華／麗」橫跨四、五、六年級三個世代的好名款待媽媽，還邀來藝人謝怡芬Janet Hsieh擔任母親節大使，懷抱感恩的心，和大家一起慶祝母親節。
而且母親節活動期天同步推出「宅家過節加碼送」外帶優惠，外帶發票金額滿1,699元，也能款待價值558元的「法式焗烤龍蝦」半隻喔，建議使用官方外帶線上點餐更方便。
bb.q CHICKEN
道地韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN至5/1特別推出「童樂慶套餐」，以經典「半半炸雞」搭配人氣醬烤鮮味「公辰老奶奶魷魚」及氣泡飲料，凡身分證字號對中「6、6、9」三碼，本人持證件到店內用或外帶自取，都可以669元優惠價爽吃「童樂慶套餐」，原價857元現省188元；只對中「6」或「9」任一碼，也可享736元優惠價；都沒對中號碼沒關係，期間限定也能吃到優惠價818元喔，（每人每日限購一組；信義通化店及板橋板農店未販售）。
而且歡慶北投店開幕試營運推出三重優惠，至4/18外帶自取通通9折優惠；5/12(含)前成為享聚卡會員，即可獲贈價值88元的「炸年糕」兌換券一份（限北投店使用，期限至5/18）；4/19開幕後到店外帶全雞餐點，還可享柚子海鹽／荔枝乳酸／水蜜桃烏龍三種口味「OOHA氣泡飲」20元加價購優惠，（每份全雞餐點，限購三罐。數量有限，售完為止）。