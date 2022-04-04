咖啡也能微醺？星巴克聯手EMBERS餐廳推「金星晚宴」寵客
深受大家喜愛的星巴克咖啡，耕耘台灣市場24年，除了常以好康活動寵客，也針對會員提供專屬折扣優惠。今年星禮程邁入第6年、星禮程金星禮也迎向2週年，星巴克4月將以「創造更多樣化金星價值感體驗」為號召，讓「咖啡將持續帶來美好的體驗」不只是口號、而是更深的實踐，跨界邀請眾多不同領域的傑出代表人物，一同為尊寵會員打造手寫好字、花藝設計等專屬藝術交流活動，其中最特別的，莫過於攜手米其林餐盤推薦的EMBERS餐廳，共同打造一夜快閃限定的「金星晚宴」，限量28位名額，只在5/27(五)登場，想要朝聖的粉絲需先擁有金星會員身份才能報名參加。
星巴克咖啡「星禮程」會員制，邁入第6年累積約有270多萬會員，只要註冊消費便可集星，分為新星、綠星和金星三個等級。根據星巴克統計，目前星禮程總會員中，金星會員約佔2成，卻貢獻會員消費總額5～7成的營收。去年品牌便瞄準精緻分眾化行銷，讓會員星星不只可用來兌換飲品、糕點或咖啡器具等商品，還可以體驗季節咖啡豆講座、兩廳院表演及電影等藝文活動。
今年星巴克咖啡攜手有如隱市野林的EMBERS餐廳，將以一頓餐宴的五感體驗，烘托在台24年的旅程縮影。從在肚裡種下咖啡果實那一刻起，品飲星巴克6段風味獨具的里程碑，從Cascara茶香檳開胃，把帶有馬告風味的濃郁版抹茶慕斯拿來喝，再配上爽口的刺蔥與鱒韃靼；比有酒精更陶醉的咖啡馬丁尼，則適合搭配部落美食芋粨配上軟嫩鹹肉。
一邊品飲星巴克典藏咖啡肯亞綺麗谷，品嚐淋上茄苳茶、半生熟甜嫩的竹地雞；而台灣黑牛軟嫩的三叉尖部位，與藏在下方的咖啡粉粿驚喜而對味。威士忌冰淇淋不只放上一片油晃晃的腊肉，還相當合適來上一杯貌似奶酒的愛爾蘭咖啡，吃飽喝足還能帶上特製伴手禮回家。
不只將咖啡入菜，透過EMBERS主廚郭庭瑋的手藝，領略其探究在地食材的拿手美味，搭配星巴克咖啡大使研製的品味特調，雙雙發揮所長，在口中縈繞出獨特的咖啡故事，明明滴酒未沾卻彷彿微醺般療癒。
除了「一夜星巴克餐廳」，另外還有硬筆書法家葉曄老師主講「一杯咖啡的時間重溫手寫的美好」，Where's Project「母親節手作花束講座」等金星會員專屬活動，以及玫瑰金星巴克兩用湯匙叉、星巴克LAMY鋼珠筆、單杯輕巧隨行帶等金星專屬商品可兌換。
星巴克1998年在台設立首間門市供應第一杯咖啡；台灣市場首次研發「抹茶奶霜星冰樂」大獲好評並風靡全球；2012年風味輕盈的淺焙星巴克「黃金烘焙」（Blonde Roast）咖啡豆上市，完整了品牌全烘焙系列。2014首間老宅舊建築保安門市開幕；2015年龍門門市引進美國「星巴克精品烘焙品嚐室」（Starbucks Reserve® Roastery and Tasting Room）；2016年導入全新熟客經營計畫「星禮程Starbucks Rewards」，開創數位行動支付時代；2021年導入星禮程會員專屬「行動預點」（Mobile Order & Pay）服務；2022年啟動「珍食計畫」。