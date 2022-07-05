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麥當勞「3種陷阱點法」被識破！店員認了：不懂每次都虧

▲麥當勞憑藉著獨特的薯條風味，加上時不時推出新產品以及復刻過往的食物，在台灣穩坐速食業一哥的寶座。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲麥當勞憑藉著獨特的薯條風味，加上時不時推出新產品以及復刻過往的食物，在台灣穩坐速食業一哥的寶座。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-05 14:28:20

麥當勞憑藉著獨特的薯條風味，加上時不時推出新產品以及復刻過往的食物，在台灣穩坐速食業一哥的寶座。而愛吃麥當勞的你，是否知道自己無形之中常常虧了許多卻不自知呢？《NOWnews》就整理出三大麥當勞「陷阱點法」，都是網友過往逐一討論破解，快來看看自己是否常常吃虧啦！

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一、1+1雞塊搭配小杯飲料

1+1一直以來都是不少人吃麥當勞的首選，如果選擇的是4塊麥克雞塊搭配小杯飲料為50元，但其實麥當勞四塊雞塊只需要49元，拿出你的甜心卡即可免費從小杯飲料升級到大杯飲料，且還省下1元。

▲麥當勞雞塊附贈的醬料，受到不少民眾喜愛。（示意圖／取自unsplash）
▲用1+1點4塊麥克雞塊是不划算的，應改用甜心卡A區送B區。（示意圖／取自unsplash）
二、1+1小薯搭配小杯飲料

如同雞塊1+1概念一樣，麥當勞小薯搭配小杯飲料為50元，但其實這時候只要拿出你的得來速貴賓卡，單點小杯飲料33元+上10元就能擁有小薯！直接現省7元！

三、套餐沒有比較省！甜心卡用起來

如果有仔細算過麥當勞套餐售價的內行人會發現，其實麥當勞套餐並沒有比較便宜，，例如現在勁辣雞腿堡單點為75元，若加上利用甜心卡「大薯送大可」的話，只要75+58元等於133，而如果是要享有對等的餐點的話，購買套餐（130元）加大薯條跟可樂（20元）就要花上150元，兩者直接相差17元。

▲左起：法式第戎火腿嫩煎鷄腿堡、法式第戎火腿安格斯牛堡、法式第戎火腿酥脆鷄腿堡。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞套餐其實沒有比較便宜，想要省錢必須妙用「甜心卡」以及「得來速貴賓卡」。（圖／台灣麥當勞提供）
《NOWnews》記者也採訪了資深店員李小姐，她也透露「如果說真的要講得話，真的是有講不完的組合可以省錢，簡單來說常吃麥當勞的人就是要有『甜心卡』跟『得來速貴賓卡』就是了，而且貴賓卡也是免錢的，出示官網圖片就有優惠，兩卡都沒有的話每次吃就是每次虧，大家的荷包就要自己顧好了！」（編輯：張嘉哲）

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▲得來速貴賓卡只要出示圖片就能享有優惠。（圖/麥當勞官網）

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