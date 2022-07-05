麥當勞「3種陷阱點法」被識破！店員認了：不懂每次都虧

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1+1一直以來都是不少人吃麥當勞的首選，如果選擇的是4塊麥克雞塊搭配小杯飲料為50元，但其實麥當勞四塊雞塊只需要49元，拿出你的甜心卡即可免費從小杯飲料升級到大杯飲料，且還省下1元。
二、1+1小薯搭配小杯飲料
如同雞塊1+1概念一樣，麥當勞小薯搭配小杯飲料為50元，但其實這時候只要拿出你的得來速貴賓卡，單點小杯飲料33元+上10元就能擁有小薯！直接現省7元！
三、套餐沒有比較省！甜心卡用起來
如果有仔細算過麥當勞套餐售價的內行人會發現，其實麥當勞套餐並沒有比較便宜，，例如現在勁辣雞腿堡單點為75元，若加上利用甜心卡「大薯送大可」的話，只要75元+58元等於133元，而如果是要享有對等的餐點的話，購買套餐（130元）加大薯條跟可樂（20元）就要花上150元，兩者直接相差17元。
《NOWnews》記者也採訪了資深店員李小姐，她也透露「如果說真的要講得話，真的是有講不完的組合可以省錢，簡單來說常吃麥當勞的人就是要有『甜心卡』跟『得來速貴賓卡』就是了，而且貴賓卡也是免錢的，出示官網圖片就有優惠，兩卡都沒有的話每次吃就是每次虧，大家的荷包就要自己顧好了！」（編輯：張嘉哲）