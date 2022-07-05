《營業中》楊銘威「戲劇造型」曝光！網全傻：原來你很帥
楊銘威個性幽默，在《來吧！營業中》與炎亞綸一同將諧音哏玩轉手中。節目裡以小鬍子及捲曲長髮的粗獷形象示人，近日因要回歸戲劇《機智校園生活》，他一改形象將招牌長髮和鬍子通通修整，嶄新的面貌令粉絲眼前一亮，更有人直呼：「原來你長的很帥！」
宥勝於TVBS戲劇《機智校園生活》擔任男主角，近日因家人過世辭演，在第一集飾演昏倒老師的楊銘威則接棒男主角重任，飾演高二乙正港班導師，劇中造型也逐漸釋出。楊銘威在臉書發文「阿威再見⋯ 曾老師要回來了！？」，照片中他改頭換面，剪掉招牌鬍子與長髮，搖身一變成為一位擁有清爽短髮、面容俊毅的帥哥，反差巨大到自己都忍不住吐槽：「這兩個是同一個人？」
其實在上個月為營業中料理包宣傳時，楊銘威的新造型已初步公開，當時雖然鬍子還只剃一半，但髮型已與現今無異，當時便有不少眼尖觀眾發現：「阿威變的好乾淨喔」。不過原先造型也獲得不少網友讚賞，Youtuber「酷的夢- Ku's dream」便在外國人那集搞笑告白楊銘威：「老屋的服務員很帥，我愛上阿威了，我覺得他很帥欸，頭髮QQ的」。
網友回覆「年輕10歲了」、「我以為是台版妻夫木聰」、「台灣版的張國榮」、「很棒唷！第一次看你演戲是《我要變成硬柿子》，第二次是《我的婆婆怎麼那麼可愛》，再來就是綜藝節目《來吧！營業中》，喜歡你的幽默」、歌手張棋惠也留言「有夠帥的ㄟ」。（編輯：李惠婷）