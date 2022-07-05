機車上路「7大怪象」！躲太陽小意思 這點機車族全抓狂
台灣有機車王國之稱，往往一到尖峰時刻，路上就會塞爆車潮，因此道路的設計、騎士的駕駛道德格外重要，遵守交通規則更是所有用路人都該保有的觀念，以免一時貪圖方便，就觸法傷及他人，對此也有網友依據個人經驗，分享自己認為在台灣的7大「二輪怪象」，貼文掀起熱議。
一名網友在PTT發文表示，自己騎乘機車已經10幾年，每天通勤距離約50公里，平常上路時，雖然對許多道路設計感到不滿，然而長期觀察下來，原PO認為，其實有些機車族的個人行為也是令人火冒三丈，並不全然怪罪於道路，接著列出他認為的「路上常見二輪怪象」。
原PO舉列包括「前方康莊大道毫無障礙物，卻一路按著煞車騎」、「停等紅燈直接硬擠甚至越線到待轉區，綠燈龜速起步 」、「平常就算了，雨天還戴沒面罩的瓜皮」、「在紅燈前好幾10公尺急煞躲太陽」、「邊騎邊滑手機，外送族滑地圖回訊息」、「越騎越歪，公嬤騎乘軌跡甚至為波浪狀」、「跟在大型車輛旁，不超也不退，停紅燈順便遮陽」。
貼文一出掀起熱議，其中令網友最有感，不斷提及的，竟是「一路按著煞車騎」，「煞車燈跟螢火蟲一樣閃個不停」、「很多騎車習慣一直把手放在煞車上，完全不知道自己的煞車燈整路沒暗過」、「很多人就一直按煞車，因為一動油門就催太快，傻眼」、「一路都在亮煞車燈而不自知，真正煞車時後方也很難反應 」、「第一點真的很煩，根本不知道他下一步要幹嘛」。
此外，也有網友列出其它怪象，「看見紅燈就早早煞車，然後慢慢滑過去」、「越來越多兩腳垂著騎的」、「那種停紅燈立側柱的，到在想什麼」、「在大車旁邊，又不拉開，在那邊卡後車」、「還有跨越雙黃線，不是暫時，是一跨就停不下來」、「聽歌、滑手機、講電話，搞到忘記起步最北爛」。（編輯：張志浩）