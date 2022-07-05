台灣人「最愛機車品牌」排名逆轉！125cc神車賣到嚇嚇叫

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而第二，綜觀上半年度的銷售排行來看，三陽因為五六月逆轉光陽銷售量，於是奪下上半年「機車品牌」銷售冠軍，一共賣出100,168台，市佔率30.7%，是唯一突破3成的車廠；光陽則賣出96,894台，市佔率29.7%，僅差距3,274台排名第二。
而你要說這是光陽及山葉撐不住了嗎？其實並不然，根據最新報告與五月報告來比較，會發現前三名的品牌車廠銷售率都有提升，包括三陽靠著新迪爵125、JET系列助攻，與5月相比暴漲3,470台，光陽、山葉則分別成長2,578與1,426台，後續車廠陸續推出新車後，排名隨時都有可能大幅變動。
而以個別機車來看，6月在高階125級距系列中，Jet車款賣最好，Jet SL 125 ABS在6月共賣出2,591台；Yamaha的六代勁戰一樣緊咬在後，6月共賣出 2,177 台，第三名則還是三陽的 Jet SR 125；而在入門款125級距系列中，銷售冠軍是三陽，新迪爵加上活力共賣出5,682台；第二名是光陽，新名流加上GP 125一共賣出4,152台，Yamaha的勁豪加上Jog 125，6月也有2,886台的銷量。
顯然三陽不論在高階125還是入門款125級距當中，目前人氣都是強強滾，在上月排行出爐後，《NOWnews》也曾經訪問機車行陳老闆，它也分析三陽與光陽交叉的情況，透露原因為「近幾年三陽Jet系列非常火紅，包括像是Jet SR、Jet SL系列，因為外型好看彎道性能又強，加上適合山路騎乘，所以很多年輕人都是在找這台機車，店內詢問度也確實是嚇嚇叫」，如今Jet系列也成為高階125級距的銷售冠軍，驗證車行老闆所言不假。（編輯：張嘉哲）