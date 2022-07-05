Google街景「亞馬遜裸戰男」來台灣了！網驚喊：環遊世界
根據本站過去報導，「亞馬遜雨林」日前登上Google熱搜關鍵字，原來是此處街景畫面出現「360度全景激情裸戰」現場，引發眾多網友熱議。而畫面中的男主角，疑似相當享受被眾人觀看，在世界各地的街景不斷上傳激情裸照，甚至台灣也可見到他的足跡。
用Google地圖查詢「亞馬遜雨林」（座標：3°27'55.1"S 62°12'57.2"W），並且點開街景照片，竟有一名裸上身的老外，對著鏡頭露出燦爛的笑容，且這張照片是360度全景，只要轉動照片畫面，就可以看到一名女子躺在洗手台上，且兩人激情的重點部位一覽無遺。
「亞馬遜雨林」的街景引發網友熱議後，Google地圖雖已快速刪除此畫面，不過近日卻不斷有網友在《爆廢公社公開版》分享，自己在世界各處的街景，如加拿大多倫多、日本、香港，甚至在疑似台灣北市的飯店場景，都有發現同一位男主角激情裸露的現場。
脫序的行徑讓網友無奈笑喊，「他要佔領全世界嗎」、「打算用這種方法紀錄環遊世界」、「那個男人又出現了」、「怎麼哪裡都有他」、「整個google都是他的伸展台」、「重點是他一直都笑的很燦爛」。（編輯：鍾怡婷）