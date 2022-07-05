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欣葉NAGOMI吃到飽推夏季新菜！免飛日本吃京都百年老舖

▲欣葉全新吃到飽「NAGOMI和食饗宴」，7/11～7/15期間限定與日本京都府合作，引進百年老舖「林孝太郎造酢」的壽司醋，打造全新3款壽司等夏季新菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲欣葉全新吃到飽「NAGOMI和食饗宴」，7/11～7/15期間限定與日本京都府合作，引進百年老舖「林孝太郎造酢」的壽司醋，打造全新3款壽司等夏季新菜。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-07-05 16:56:17

今年4月才開幕的欣葉全新吃到飽「NAGOMI和食饗宴」，直接攻頂挑戰市場頂級日料吃到飽價位，果然掀起老饕口袋名單的激戰，不受疫情影響訂位超爆滿。進入夏季7/11～7/15期間限定與日本京都府合作，引進百年老舖「林孝太郎造酢」的壽司醋，注入正統壽司底蘊；並打造全新3款壽司、補充體力的鰻魚料理、涼菜蔬果、水果風味的冰淇淋與甜品等夏季新菜。

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▲NAGOMI注入「林孝太郎壽司醋」的夏季三款壽司新品，7/11～7/15期間限定。（圖／欣葉集團提供）
▲NAGOMI注入「林孝太郎造酢壽司醋」的夏季三款壽司新品，7/11～7/15期間限定。（圖／欣葉集團提供）
孕育自日本關西的京都，百年老舖「林孝太郎造酢」壽司醋，堅持以京都名水、日本米及百年不變的傳統工序，擁有將近180年的製醋歷史。欣葉NAGOMI和食饗宴與京都府合作，7/11~7/15引進代表正統壽司底蘊的熟成美味，打造高雅「煮蛤握壽司」、「鰻魚最中餅」、「堅果奉書捲」共3款夏季壽司。料理長蔡漢章表示「使用林孝太郎壽司醋，天然且醋飯較為溫和」，散發令夏季開胃的輕盈酸香。

▲京都百年老舖「林孝太郎造酢」。（圖／欣葉集團提供）
▲京都百年老舖「林孝太郎造酢」。（圖／欣葉集團提供）
其中以船型最中餅乘載蒲燒鰻魚握壽司的「鰻魚最中餅」工序最為繁複，不只以林孝太郎壽司醋切、拌製作醋飯，更加入牛蒡、豆皮、蛋絲等炒料，再與蒲燒過的軟嫩鰻魚，交織出豐厚香氣。這也正是欣葉NAGOMI和食饗宴，為呼應日本自江戶時代開始，在夏季品嚐鰻魚補充元氣的風俗，為台灣消費者特製的美味。

▲日本人熱愛夏季吃鰻魚補充元氣，NAGOMI特別打造「穴子天婦羅」呼應。（圖／欣葉集團提供）
▲日本人熱愛夏季吃鰻魚補充元氣，NAGOMI特別打造「穴子天婦羅」呼應習俗。（圖／欣葉集團提供）
為提振食慾，還特別將穴子魚（星鰻）與鰻魚端上桌，每隻達到15公分以上的「穴子天婦羅」，肉質相當嫩細；概念源自日本名物柳川鍋的「鰻魚柳川鍋」，加入牛蒡絲、娃娃菜、板豆腐，一起燉煮鮮甜滋味。並搭配在地澎湖海菜，打造柔嫩滑順的「蛤蠣澎湖海菜蒸蛋」。搭配當季爽脆鮮甜的「和風綠竹筍」、日本人夏天必吃的道地「胡麻秋葵」，高雅開胃。

▲「鰻魚柳川鍋」放滿各式好料好滿足。（圖／欣葉集團提供）
▲「鰻魚柳川鍋」放滿各式好料好滿足。（圖／欣葉集團提供）
而深受饕客喜愛的甜點，全新妝點出有如繡球花般的華麗造型和菓子；並端出黃色奇異果、鮮紅荔枝等鮮豔水果，打造「荔枝義式冰淇淋」等口味，還有水潤葡萄柚凍奶酪等新品，帶來涼夏微甜。

▲欣葉NAGOMI的甜點擄獲不少饕客，夏季和菓子繽紛上桌。（圖／欣葉集團提供）
▲欣葉NAGOMI的甜點擄獲不少饕客，夏季和菓子繽紛上桌。（圖／欣葉集團提供）
慕里諾餐飲集團則是集結旗下7個日式料理品牌，合推7月限定「黑松露季」，直接「現刨新鮮黑松露」的奢華享受，卻只要260元起的實惠價格，包括BEPPIN PASTA與石壁家的新鮮黑松露義大利麵；Suage北海道湯咖哩及泰迪農園咖哩，注入滿滿濃厚黑松露美味；最美味當屬勝政日式豬排，搭配黑松露白醬並下起「黑松露雪」，視覺味覺都好滿足。

▲勝政「黑松露白醬佐里肌豬排」現刨新鮮黑松露。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
▲勝政「黑松露白醬佐里肌豬排」現刨新鮮黑松露。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
▲BEPPIN PASTA「紅酒燉漢堡排佐松露排醬義大利麵」。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
▲BEPPIN PASTA「紅酒燉漢堡排佐松露排醬義大利麵」。（圖／慕里諾餐飲集團提供）

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