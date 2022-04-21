中身分證5折！欣葉NAGOMI吃到飽「不限時」：清酒隨你喝
欣葉全新吃到飽「NAGOMI和食饗宴」總算揭開神秘面紗，首創日本女將文化，打造宛如⾼級溫泉旅館的精緻「慢和食」體驗，提供現點現切生魚片、壽司、燒物、揚物、甘味等12種類型、近百道精緻的和⻝料理，超狂用餐時間「不限時」Buffet更是業界首見！連清酒High Ball、日本三得利頂級啤酒都隨你喝。歡慶4/28開幕推出「NAGOMI集合吃和食」優惠活動，凡於4/28～5/31開幕期間，同行用餐並事前預約，只要身分證字母含「N、A、G、O、M、I 」其中2個以上即享9折優惠；集滿6個字母夥伴同行，祭出前所未有5折優惠，每餐期限定預約3組，即日起接受訂位。
2021年底拿下台灣Buffet網路聲量冠軍的欣葉日本料理，顛覆時下吃到飽餐廳搶食講究CP值的型態，「NAGOMI和食饗宴」首創日本女將文化，以日式款待之心主打「餐點細緻度、服務精緻度」，打造宛如⾼級溫泉旅館療癒「慢和食」體驗。傳出開幕消息時，廣大網友最好奇的莫過於「有用餐時間限制該要怎麼慢？」NAGOMI不囉唆直接打造超狂「不限時」Buffet（以同餐期時段為限），一舉推翻所有人心中的疑慮。
「先付、造身／生魚片、壽司、燒物／烤物、揚物／炸物、強餚、炊合、煮物、⻝事、汁物、甘味、飲物」共12種類別、近百款料理，生魚片現點現切、份量厚實又大塊，推薦稻草燒燻製的鰹魚、湯霜手法清燙的⻑尾濱鯛、風味醬油醋漬的日本鰤魚；現場炙燒的干貝、比目魚、和牛握壽司及剖面繽紛的「欣葉特製太卷」壽司。
燒物及揚物項目可享用特殊技法展現的道地風味，如日本飛驒鄉土料理「鴨肉朴葉燒」、軟嫩「牛條肉山椒燒」；包裹海苔的「櫻花蝦磯邊揚」、裹上杏仁片麵衣的「海老真丈揚」，超鮮甜必吃「廣島牡蠣唐揚」等。其他還有「柚子胡椒雞肉鍋」、「蒲燒鰻魚柳川鍋」、「北海道湯咖哩」等等豐富日式料理。
精彩可期的還有和、洋菓子，呼應櫻花季推出「抹茶櫻花米布丁」、「櫻花漬水信玄餅」、「櫻花葉大福」，還有可愛的熊熊福袋「御守燒」、「最中餅」、「蕨餅」，特殊芥末香草口味及麥茶義式冰淇淋，還有以金賓威士忌特製的「威士忌香草冰淇淋」濃香醇厚。連沙瓦、清酒High Ball、日本三得利頂級啤酒The Premium Malt’s都隨你喝。
優雅的女將們以從容態度迎賓接待到招呼送餐，甚至若有行動不便及老弱婦孺等有需求者，還提供協助拿菜夾取服務，落實款待之道。平日午餐（11:30～15:00）每位1,280元、晚餐（17:30～21:30）每位1,480元，週末例假日午、晚餐時段每位皆1,580元，同餐期時段不限時（以上價格須加 10%服務費）。兒童100公分以下免費、100～130公分半價、130公分以上全價計費；60歲以上客人用餐享95折優惠。
歡慶開幕推出「NAGOMI集合吃和食」優惠活動，凡於4/28～5/31開幕期間，同行用餐並事前預約，只要身分證字母含「N、A、G、O、M、I 」其中2個以上即享9折優惠；集滿6個字母夥伴同行，祭出前所未有5折優惠，每餐期限定預約3組，即日起接受訂位（以上價格須另加一成服務費）。形象甚好的欣葉，以「NAGOMI和食饗宴」挑戰市場頂級日料吃到飽價位，從料理到服務的確陣陣驚喜，勢必掀起老饕們心中Buffet必吃清單排序激戰。