欣葉「全新吃到飽」4月底開幕 1280元起：跟旭集拚了？
2021年底拿下台灣Buffet網路聲量冠軍的欣葉日本料理，去年底調整價格雖一口氣貴上80～120元，但仍撐在未破千元的上限關卡，獲眾多網友支持「可以理解」；今年2月初號稱饕客們「最喜歡分店」的中山店，無預警悄悄歇業令眾人扼腕。如今，欣葉正式宣佈同樣位於中山商圈，全新吃到飽餐廳「NAGOMI」即將於4月底開幕，將引進日本女將文化，打造宛如⾼級溫泉旅館的精緻「慢和食」體驗，提供壽司、燒物、揚物、甘味等12種類型、近百道精緻的和⻝料理。最便宜的平日下午茶時段預計開出1,280元價格，超越被稱為吃到飽霸主「旭集」的平日下午餐990元（饗賓餐旅集團自5/1起調漲，旭集僅下午餐期維持原價），勢必掀起老饕們心中Buffet必吃清單排序激戰。
1997年創立的欣葉日本料理，傳承好口碑25年，號稱饕客們「最喜歡分店」的中山店，無奈因租約到期於年初歇業。欣葉國際餐飲盼重新定義Buffet⽤餐⽂化，即將於4月底同樣在中山商圈開出全新吃到飽「NAGOMI」和⻝饗宴，主打引進日本女將文化，營造宛如⽇本⾼級溫泉旅館的精緻「慢和食」體驗，提供「先付」、「造身」、「壽司」、「燒物」、「揚物」「甘味」等12種類型、近百道精緻的和⻝料理。
期盼能「演繹⽇本⽂化，細品正統和⻝概念」，欣葉「NAGOMI」除了導入日本傳統烹調手法，也將注重在飲品與甜點等細節上形塑和食滋味，想要讓民眾在品嚐過程中能靜心享受，預料將顛覆以往Buffet市場以澎湃為主的訴求。消息一出，獲粉絲力挺欣葉升級「這價錢應該不會讓人失望」，但也有網友好奇「慢食還是要限時」，若有用餐時間限制該要怎麼慢？更有不少人點出「和旭集很像」的看法。
「NAGOMI」目前規劃最快4月底至5月初開幕，價位平日午餐預計1,280元、晚餐1,480元，週末例假日午、晚餐時段1,580元。並與知名旅遊電商平台Klook獨家合作，餐廳尚未正式開幕就搶先推出獨家98折優惠預售餐券。
目前市場上被稱為吃到飽霸主的「旭集」，以植入精緻料亭概念的頂級和食Buffet形象深植人心，常常預約爆滿一位難求，年初才於遠百竹北開出大坪數新店，同樣一炮而紅、逼得大家蒐羅一招秒定位撇步。而所屬的饗賓餐旅集團甫自5/1起一次調漲旗下5大吃到飽品牌，旭集僅平日下午餐期維持原價990元。形象甚好的欣葉，將以「NAGOMI」直接挑戰市場頂級日料吃到飽價位，不只備受期待，更勢必掀起老饕們心中Buffet必吃清單排序激戰。