還沒開幕預約滿到2月！遠百竹北「最夯吃到飽」1招秒訂位
讓大家從去年等到今年的遠百竹北店，終於確定1/14試營運、1/20盛大開幕！其中最受新竹朋友關注的，是一口氣開設5家吃到飽知名品牌，《NOWnews今日新聞》還獨家曝光老字號壽喜燒隱藏菜單，全台最大LADY M從千層蛋糕到輕食的完整菜單。其中名氣響亮、在台北就一位難求的頂級buffet「旭集」和食集錦，才剛釋出高雅內部店裝搶先看，沒想到已經傳出，還沒開幕前預約已經大爆滿到2月，果然是「最夯吃到飽」首選！還沒搶到頭香的朋友別緊張，現在《NOWnews》傳授1招撇步快速秒訂位，還不趕緊筆記。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-12 17:10:47｜2022-01-12 17:11:09
旭集隸屬於饗賓餐旅集團，聲勢浩大地在遠百竹北店開設5家餐廳，一次進駐旗下3家吃到飽品牌，除了頂級日本料理buffet「旭集」，還有多國蔬食饗宴「果然匯」及「小福利」火鍋會所，都是首次進駐新竹的新面孔。加上饗泰多（泰式風格餐廳）與開飯（川菜食堂）共5間餐廳品牌，通通可以從饗賓餐飲訂位系統線上預約。
饕客們一定都知道，想要拿到熱夯餐廳訂位的基本訣竅，不是自己想要什麼時間去吃，而是掌握餐廳最近時間還有空位的時刻去吃！不懂訣竅的人，只能日期一天換過一天，從午餐、下午茶查到晚餐，看著不斷秀出「網路訂位已滿」的畫面，苦惱到底空位在哪裡。
現在傳授超聰明1招快速查閱，饗賓各家餐廳開放2個月內的訂位情況，何時已經滿席、哪天還剩多少席空位，直接鎖定空位1秒快速預約。首先，要先加入饗賓餐飲訂位系統會員，旗下8家夯店任你訂。
以最熱門的旭集為例，點入該餐廳訂位頁面後，依序選填「區域」、「人數」、「日期」、「餐次」後，（由於線上預訂不提供當日訂位，建議先隨選隔一天日期作預設）。當選定餐次後，系統便會直接更新該門市指定日期餐次時段情況，通常多是「網路訂位已滿」的搜尋結果。
此刻，只要直接在「店別」的欄位，鎖定「旭集竹北店」，系統便會直接更新秀出月曆，並清楚顯示自當天起、直到能接受預約的2個月內，每一天的預約情況，滿席、尚有座、剩幾席通通一目瞭然！
但要注意的是，該月曆只能一次統整午餐、下午茶或晚餐一個用餐時段，如果要改變用餐餐次，需再重複選按餐次及店別兩欄位，便能輕鬆轉換不同用餐時段的訂位月曆，趕快手刀試試看。