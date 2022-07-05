廁所衛生紙上為何「接電線」？內行抖神用途：聰明又方便
為了給予民眾良好的外出體驗或消費品質，台灣各地的景點、百貨公司等公共場合，都會設立廁所供人使用，不過你在使用這些廁所時，是否曾注意過，一些安裝在牆壁或隔板上的「捲筒衛生紙」，其上方有些會連接一條「電線」，對此就有網友發起「為何這樣設計」的討論，不少人表達想法。
近日一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文表示「求解，電線用途」，並附上一張照片，圖中可見，一個金屬外殼被架設在牆壁上，裡面放入捲筒衛生紙，看似相當正常，不過再定睛一看，衛生紙上方，竟然連接著一條電線，接著往上延伸到某處，令原PO不禁好奇其功能。
貼文一出引發熱議，不少網友紛紛發揮想像力猜測，「你很有愛心的抽衛生紙，就會發電」、「單純電線經過嗎」、「本來是電動的，後來壞掉了，經費不足只好將就」、「我曾經注意過，但我想不出答案」、「算你抽幾張，跟你收錢」、「電動給紙機吧裡面可能有馬達」。
不過，也有專業網友認真解答，強調這條線其實是連接「感應器」，「那是用來感應剩餘紙量的」、「認真回，裡面會有感應器，可以偵測用量及剩下多寡來提醒是否更換」、「感應器，讓清潔工人知道廁紙剩餘量，很多國家都有」、「這設計很聰明，能讓清潔人員在看衛生紙存量」。（編輯：張志浩）