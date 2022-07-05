神準手勢占卜！下半年「貴人運」走向如何　5選1測答案

我是廣告 請繼續往下閱讀
B、搖滾手勢
C、ＯＫ手勢
D、比耶手勢
E、比讚手勢
【選好看解答】
A、握拳手勢
選到這個手勢，表示下半年你在健康方面會有貴人相助。目前你在身體、精神上會有些頭痛、過敏、情緒鬱悶等問題，這時你會遇上好的健康貴人、好的醫生、好的心靈導師、好的親友幫助你紓解壓力，紓解煩惱，令你藥到病除、心情愉快、恢復元氣。有小病痛可多和身旁的人聊聊，別礙於面子問題，就這麼忍耐著一天過一天。
你的貴人是選到E、比讚手勢的人。問問你的朋友、閨蜜選到哪個手勢，下次記得給他一個鼓勵的手勢呦！
B、搖滾手勢
選到這個手勢，表示下半年你在職場方面會有貴人相助。在工作職場中你的表現卓越，有升官加薪機會，因為你長期對工作努力付出，被領導、長官認可，受到他們的提攜，看好你的專業能力，你提出的新計劃也會受到好評，願意給你機會，讓你大展身手。就算工作中出現異動使你煩心，也會有貴人出現為你搞定。
你的貴人是選到C、OK手勢的人。問問你的朋友、閨蜜選到哪個手勢，下次記得給他一個鼓勵的手勢呦！
C、OK手勢
選到這個手勢，表示下半年你在財運方面會有貴人相助。這時的你吉星高照、財運旺盛，你不妨去買張彩卷，試試自己的手氣，會有使你意想不到的收穫。也許是你的優異表現使得銷售業績升高、找到好的商品而降低成本，創造出好利潤，為自己增加財源，令你距離第一桶金的小目標又更近一步了。
你的貴人是選到B、搖滾手勢的人。問問你的朋友、閨蜜選到哪個手勢，下次記得給他一個鼓勵的手勢呦！
D、比耶手勢
選到這個手勢，表示下半年你在戀愛桃花方面會有貴人相助。感情中你的戀愛對象，在朋友和家人心中，是非常看好你們的，也願意支持你們，單身的你因為益友的相助、而撮合一段新戀情。或當感情遇上瓶頸、矛盾時，身旁的閨蜜、朋友會開導你們彼此，替兩人搭起一段良好的溝通橋樑，而化解不必要的誤會。
你的貴人是選到A、握拳手勢的人。問問你的朋友、閨蜜選到哪個手勢，下次記得給他一個鼓勵的手勢呦！
E、比讚手勢
選到這個手勢，表示你在下半年投資、事業方面會有貴人相助。你想做的事會有貴人支持你，為你完成，特別是工作投資獲利方面，因為你的專業再結合別人的金錢，或你本身擁有的資金，而找到適合的項目投入，也許是思考很久的計劃，終於找到可以替你執行的人，整體而言你在投資上可以得到相輔相成的幫助，你會強烈感受到如魚得水、如虎添翼的好運氣。
你的貴人是選到D、比耶手勢的人。問問你的朋友、閨蜜選到哪個手勢，下次記得給他一個鼓勵的手勢呦！（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。