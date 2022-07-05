店家拒雨傘進門！他一看「6字聲明」氣炸：被偷怎麼辦？
台灣近日受到太平洋高壓減弱影響，天氣大致不穩定，許多店家也都有提供雨傘架，方便民眾暫時放置。不過，有位網友就抱怨，有些店家不僅規定雨傘都要放門口，還多加一條「不負保管責任」的規定，貼文也引起大家討論。
網路論壇PTT，有網友PO文抱怨「老闆說雨傘放外面不負保管責任？」他表示，下雨天就算雨傘有傘套不會弄濕地板，但有些店家就規定雨傘全部都要放門口，接著又多加一條「不負保管責任」，讓他非常痛批「放外面本來就容易被偷，在那邊不負責任又不能帶，鬼島商家就是ＸＸ，漲價喊政府補助最會啦」。
網友紛紛嘲諷原PO「換一家啊，毛這麼多」、「別消費就好了啊，又不是沒別間可以買」、「你能說說，店家要怎麼幫你保管呢？」「你可以選擇不消費，規矩定了進門不就合意」、「你車停政府停車格被偷 ，也是只能報警啊」。
但也有人分享，「不要考驗人性！反正我就吊著進去逛」、「你摺疊小傘稍微甩乾，用小傘套套著阿」、「比較高級的餐廳可能會掛號碼牌，傘上也套一個牌子，這樣離開時對牌子來拿雨傘」、「你還沒見過新開不久的中型賣場下雨連個傘架都沒有的，還要把傘滴著水拿進去」、「去隔壁711買個2元塑膠袋裝有很難」。
據了解，大多店家都會擔心下雨天，地板濕滑造成客人滑倒發生意外，因此都會提供雨傘架，供消費者暫時放置，但並無強制規定，也提醒民眾多加注意。另外，若順手牽羊擅自拿走別人的雨傘，則屬於竊盜罪，依法送辦的案例層出不窮，提醒民眾切勿以身試法。（編輯：詹鎰睿）